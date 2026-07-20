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Lionel Messi Argentina GFXGetty/GOAL
أحمد فرهود

ليونيل ميسي يحترق بين "النهائي الأسود ومدلل الفيفا".. فهل سرق رودري "كرة المونديال الذهبية" منه؟!

فقرات ومقالات
ليونيل ميسي
رودري
كيليان مبابي
جود بيلينجهام
الأرجنتين
إسبانيا
فرنسا
إنجلترا
كأس العالم

جائزة أثارت الجدل في ختام المونديال..

لم تكد شباك ملعب "ميتلايف" في نيوجيرسي الأمريكية، تهدأ من اهتزازها بهدف المهاجم الإسباني فيران توريس "القاتل"؛ حتى اشتعلت مدرجات ومنصات العالم الرياضي، بجدل من نوع آخر.

توريس سجل هدفًا تاريخيًا، في الدقيقة 106 من عمر المباراة النهائية؛ ليقود منتخب إسبانيا للفوز (1-0) ضد نظيره الأرجنتيني، والتتويج بلقب كأس العالم 2026.

المهم.. الجدل الجديد الذي اشتعل بعد هذا النهائي الحلم، تجاوز حدود المستطيل الأخضر؛ وذلك بسبب حصول متوسط الميدان الإسباني رودري هيرنانديز، على جائزة "أفضل لاعب" في بطولة كأس العالم 2026.

تتويج رودري بهذه الجائزة، أثار دهشة الكثيرين حول العالم؛ الذين اعتقدوا أن الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي أو حتى المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، الأحق بها.

ميسي حمل الأرجنتين على كتفيه، في المونديال الذي استضافته الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا؛ بينما قدّم مبابي واحدة من أفضل "نسخه الهجومية"، على الإطلاق.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ بعض النقاط المهمة عن استبعاد ميسي تحديدًا من جائزة "أفضل لاعب" في المونديال، ومنحها إلى رودري..

  • Rodri Pau Cubarsi Unai SimonGetty

    معايير اختيار "أفضل لاعب" في بطولة كأس العالم 2026

    في البداية.. يجب استعراض آلية اختيار "أفضل لاعب" في بطولة كأس العالم 2026؛ التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، بالاشتراك مع المكسيك وكندا.

    اختيار "أفضل لاعب" في المونديال؛ اعتمد على آلية تقييم مزدوجة، تجمع بين التحليل الفني التخصصي والتصويت الإعلامي.

    ولا ترتبط الجائزة بإحصائية رقمية مجردة، مثل عدد الأهداف والتمريرات الحاسمة؛ بل ترتكز على معايير فنية متكاملة، على النحو التالي:

    * التأثير الفردي الحاسم: قياس مدى مساهمة اللاعب في تغيير مجريات المباريات الكبيرة؛ مع صناعة الفارق لمنتخب بلاده.

    * الشمولية والتميُّز: تتمثّل في ضبط إيقاع اللعب واستعادة الكرات؛ إلى جانب الأدوار الدفاعية.

    * الاستمرارية: ضرورة محافظة اللاعب على مستوى ثابت وعالٍ؛ منذ بداية البطولة وحتى المشهد الختامي.

    * الروح الرياضية والقيادة: يؤخذ سلوك اللاعب وانضباطه داخل أرضية الملعب؛ كمعيار إضافي يعكس شخصية البطل.

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  • Lionel MessiGetty Images

    ليونيل ميسي.. بين النهائي الأسود وحملة "مدلل الفيفا"

    ومن المعايير سالفة الذكر؛ سنتأكد أن الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، كان يستحق التتويج بجائزة "أفضل لاعب" في بطولة كأس العالم 2026.

    نعم.. إذا نظرنا إلى ميسي، منذ بداية بطولة كأس العالم وحتى المباراة النهائية، التي جمعت بين منتخب بلاده الأرجنتين وإسبانيا؛ سنجد الآتي:

    * أولًا: ميسي اللاعب الأكثر تأثيرًا في منتخب بلاده - بغض النظر عن أرقامه -؛ حيث كان يغيّر نتيجة المباريات وحيدًا تقريبًا.

    * ثانيًا: ميسي رغم وصوله إلى سن الـ39 عامًا؛ إلا أننا شاهدناه يتحكم في إيقاع اللعب مع بعض اللقطات الدفاعية أيضًا.

    - إذًا.. لماذا لم يتوّج ميسي بجائزة "أفضل لاعب" في كأس العالم 2026؟!

    الإجابة على هذا السؤال المثير؛ قد تقودنا إلى أمرين مهمين للغاية، وهما:

    * أولًا: عدم انتظامية الأداء.

    * ثانيًا: التأثُر من حملة "مدلل الفيفا".

    وقد يستغرب البعض من النقطة الأولى تحديدًا؛ فكيف للاعب كان الأكثر تأثيرًا في منتخب بلاده، أن لا يتمتع بـ"انتظامية الأداء".

    نحن هُنا نحلل ولا نجزم أن هذا هو الواقع؛ ولكن ربما مستوى ميسي السيئ في نهائي بطولة كأس العالم 2026، هو السبب.

    ميسي لم يقدّم أي شيء ضد منتخب إسبانيا، في المباراة النهائية للمونديال؛ كما اختفى طوال 79 دقيقة تقريبًا ضد مصر في دور الـ16، قبل الانتفاضة الحاسمة في النهاية.

    بمعنى.. الأسطورة الأرجنتينية كان الأكثر تأثيرًا في النتائج؛ إلا أنه على مستوى الأداء وتحديدًا في الأدوار الإقصائية، كان يظهر على فترات وليس بشكلٍ منتظم.

    أما بخصوص حملة "مدلل الفيفا"؛ فنحن شاهدنا اتهامات عنيفة من بعض المنتخبات - خاصة مصر - ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم، بمجاملة الأرجنتين وميسي في بطولة كأس العالم 2026.

    هذه الاتهامات تركزت على عدم "طرد" ميسي، في مباراة الجزائر مثلًا؛ بالإضافة إلى محاولة تأثير الأسطورة الأرجنتينية نفسه، على قرارات حكم مباراة مصر.

    ووسط عدم التألُق في النهائي وحملة "مدلل فيفا"؛ قد يكون المسؤولون فضلوا عدم منح جائزة "أفضل لاعب" في بطولة كأس العالم 2026، إلى ليونيل ميسي.

    ملحوظة: المقصود بـ"مدلل الفيفا"؛ هو أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يعتبر ميسي رجله الأول، ويعطيه امتيازات على حساب جميع اللاعبين الآخرين.

  • France v England: Bronze Medal Match - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    لماذا لم يتحصل كيليان مبابي وجود بيلينجهام على الجائزة؟!

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ يجب أن نتساءل أيضًا: "لماذا لم يتم منح جائزة (أفضل لاعب) في بطولة كأس العالم 2026 إلى النجم الفرنسي كيليان مبابي.. إذا كان استبعاد الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي بسبب حملة (مدلل الفيفا)؟!".

    مبابي كتب التاريخ في بطولة كأس العالم 2026، التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: التتويج بلقب هداف كأس العالم 2026؛ برصيد 10 أهداف.

    * ثانيًا: خطف لقب هداف كأس العالم عبر التاريخ؛ برصيد 22 هدفًا.

    إلا أن مبابي رغم ذلك؛ لم يكن العنصر الأكثر حسمًا في منتخب بلاده فرنسا، بل كان مُحاطًا بلاعبين لهم أدوارًا كبيرة للغاية.

    بمعنى.. عثمان ديمبيلي ومايكل أوليسي مثلًا، كانا لديهما تأثيرًا كبيرًا في نتائج منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، خلال مونديال القارة الأمريكية.

    وكما ذكرنا في بداية تقريرنا؛ فإنه لا يتم النظر إلى عدد الأهداف والتمريرات الحاسمة فقط، بل التأثير الفعلي في المنتخب.

    أي أن مبابي ليس المؤثر الوحيد في منتخب "الديوك"؛ وهو ما قد يكون أثر على النظرة إليه، في هذا الجانب تحديدًا.

    أيضًا.. لا ننسى أن مبابي لا يقوم بأدوار تكتيكية ودفاعية كبيرة؛ بالإضافة إلى الأزمة التي أشعلها اللاعب خلال مواجهة باراجواي، ضمن منافسات دور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم 2026.

    وقتها.. مبابي رفض تحية نجوم باراجواي، واستفزهم بالاحتفال أمامهم؛ قبل أن يدخل في جدال عنيف عبر منصات التواصل الاجتماعي، مع النائبة الباراجوانية سيليستي أماريا.

    وبالطبع؛ كل ذلك يؤثر على معيار "الانضباط والسلوك" فوق أرضية المستطيل الأخضر، والذي يحسم من خلاله هوية الفائز بجائزة "أفضل لاعب" في المونديال.

    وربما يكون معيار السلوك والانضباط كذلك؛ هو العامل الرئيس أيضًا، الذي أبعد النجم الإنجليزي جود بيلينجهام عن جائزة "أفضل لاعب" في كأس العالم 2026.

    نعم.. بيلينجهام الذي أعاد اكتشاف نفسه في مونديال القارة الأمريكية، ظهر وهو يستفز بعض المنافسين؛ كما لا ننسى أنه قدّم مستوى غير جيد أبدًا في أهم مباراة للإنجليز، وتحديدًا ضد الأرجنتين في نصف النهائي.

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  • Rodri Golden Ball World Cup 2026 SpainGetty

    رودري.. كل المعايير تنطبق على "عبقري إسبانيا الصامت"!

    كل ما ذكرناه في السطور الماضية؛ لا يعني أبدًا أن النجم الإسباني رودري هيرنانديز، لا يستحق جائزة "أفضل لاعب" في بطولة كأس العالم 2026.

    على الورق.. نعم؛ الكثيرون سيؤكدون أن رودري لا يستحق الجائزة، عكس الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي أو المهاجم الفرنسي كيليان مبابي أو الإنجليزي جود بيليننجهام.

    لكن بناء على المعايير، التي ذكرناها في بداية تقريرنا، والتي لا ترتكز على الأهداف والتمريرات الحاسمة فقط؛ سنجد الآتي:

    * أولًا: رودري كان له تأثيرًا كبيرًا في منتخب بلاده؛ حيث يُعد رئة إسبانيا والمحرك الأساسي لطريقة اللعب.

    * ثانيًا: رودري حافظ على مستوى ثابت وعالٍ؛ وذلك منذ بداية كأس العالم 2026 وحتى المباراة النهائية.

    * ثالثًا: رودري كان من أكثر اللاعبين انضباطًا وسلوكًا؛ فوق أرضية الملعب خلال كأس العالم 2026.

    أي أن جميع المعايير تنطبق على رودري؛ حتى ولو لم يعجب ذلك المشجع العادي لكرة القدم، أو حتى بعض المحليين الذين يميلون إلى أصحاب المهارات والهدافين.