بعد خسارة كأس العالم .. ميسي لن يسافر إلى الأرجنتين!

وذكرت صحيفة "لا ناسيون"، بأن بعثة منتخب الأرجنتين، لن تعود بكامل أعضائها إلى البلاده، حيث توجه ليونيل ميسي، برفقة رودريجو دي بول، من نيويورك إلى ميامي، من أجل الانضمام مباشرة إلى فريق إنتر ميامي، الذي يلعب في الدوري الأمريكي.

وبالإضافة إلى ميسي ودي بول، فسوف يغيب أيضًا عن رحلة العودة إلى الأرجنتين، كل من جيرونيمو رولي، نيكولاس باز، ماركوس سينيسي، فاكوندو ميدينا، فالنتين باركو، نيكولاس جونزاليس، خوان مانويل لوبيز، خوان موسو.

وكانت الحكومة الأرجنتينية تنتظر قرار لاعبي المنتخب الوطني، ليلة الأحد، من أجل تحديد اليوم الذي يرغبون فيه بالاحتفال مع الجماهير، ومن ثم منح عطلة رسمية لمدة 24 ساعة.

في المقابل، يتواجد على متن الطائرة المتجهة إلى مطار إيزيزا الدولي، برفقة طاقم التدريب، كل من إيميليانو مارتينيز، خوليان ألفاريز، إنزو فيرنانديز، ليساندرو مارتينيز، كوتي روميرو، لاوتارو مارتينيز، ناهويل مولينا، أليكسيس ماك أليستر، لياندرو باريديس، نيكولاس تاليافيكو، جونزالو مونتييل، جيوفاني لو سيلسو، إكسيكيل بالاسيوس، جوليانو سيميوني، نيكولاس أوتاميندي.