سذاجة زميله أضاعت لقطة أيقونية وصديقه خدعنا بهدف عالمي .. ثنائية سالت ليك تمنحنا فكرة عن "نسخة ميسي" في كأس العالم!

لم يظهر ميسي في العديد من اللحظات الخطيرة لصالح إنتر ميامي، ولم يتمكن من المساهمة في تغيير مسار المباراة مثلما فعل الثنائي لويس سواريز ورودريجو دي بول.

ولكن ليو كان يمكنه تصدر العناوين بعد هذه المباراة بسبب لقطة في الدقيقة 50 من عمر اللقاء، عندما اخترق على طريقته الخاصة الأيقونية داخل منطقة جزاء سالت ليك ومررها لزميله الذي سددها برعونة بجوار القائم.





مشهد غريب وعجيب لأن جيرمان بيرتيرامي كانت أمامه فرصة سانحة للتسجيل، المرمى مفتوح تمامًا على مصراعيه، ولكنه اختار لعب الكرة أرضية في الزاوية البعيدة لتضيع فرصة الأسيست العالمي على ميسي.

لقطة تعكس الجودة الضعيفة في صفوف إنتر ميامي بشكل واضح، ميسي ودي بول فقط هما من يمكنهما صناعة الفارق، وبدرجة أقل سواريز الذي دخل من مقاعد البدلاء لإضافة الهدف الثاني.

وعندما نتحدث عن الجودة هناك مشهد آخر يؤكد هذه الحقيقة، ميسي يستلم الكرة في الدقيقة 62 ويمررها لزميله على طريقة "تريفيا" وبدلًا من استلامها والانطلاق ارتطمت بكعبه وذهبت للاعب الفريق الخصم.





أي شخص مكان ميسي لفقد صبره بعد اللقطتين، ولكن يبدو أن النجم الأرجنتيني لا يتوقع الكثير ممن حوله، لذلك حافظ على هدوئه وواصل اللعب بشكل طبيعي.



