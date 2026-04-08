سحر ميسي انتهى: دييجو سيميوني ينتقم من واقعة حافلة أتلتيكو مدريد بـ"الطريقة القبيحة".. وكفى "لعب طفولي" يا برشلونة

لم تكن مجرد صافرة نهاية مباراة؛ بل "رصاصة أوروبية" جديدة في قلب عشاق العملاق الكتالوني برشلونة، الذين أرهقتهم السيناريوهات القاسية لعالم الساحرة المستديرة.

نعم.. برشلونة سقط (0-2) ضد نادي أتلتيكو مدريد، على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" في إقليم كتالونيا، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وسجل ثنائية أتلتيكو مدريد في الشباك الكتالونية، في قمة يوم الأربعاء الأوروبية؛ كل من الأرجنتيني خوليان ألفاريز والنرويجي ألكسندر سورلوث، في الدقيقتين 45 و70 تواليًا.

وبهذه النتيجة.. تعقدت مهمة برشلونة، في التأهُل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا؛ حيث سيحتاج إلى "ريمونتادا" جديدة بعد أسبوع، على أرضية ميدان أتلتيكو مدريد.

وقبل هذه المهمة الكتالونية الصعبة، في إياب ربع نهائي دوري الأبطال؛ سنحاول أن نستعرض الآن، نقاط مهمة من خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد "ذهابًا"..