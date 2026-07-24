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محمود خالد

مواطن إيطالي يحمل جواز سفر إسبانيًا: جذور ميسي "برازيلية" .. رواية جديدة لن تعجب جماهير الأرجنتين!

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ليونيل ميسي
كأس العالم
إنتر ميامي
الأرجنتين
البرازيل
إسبانيا
إيطاليا

بحث جديد في جذور عائلة ليونيل ميسي..

هيا بنا ننظر إلى نهائي كأس العالم 2026، من منظور آخر، بعيدًا عن "جدل" التحكيم، واتهامات الفيفا بالمجاملة للأرجنتين، ولننظر إلى القائد ليونيل ميسي، الذي كان يحلم بتكرار البرازيل في المونديال بعد 64 عامًا، وتحطمت أحلامه عن صخرة إسبانيا، الدولة التي يحمل جواز سفرها.

نعم، هذا هو الملف، الذي نتطلع للحديث عنه، أصول ليونيل ميسي، قصص أجداده التي تجعله ينتمي إلى أكثر من دولة، وبينما يدور الحديث عن "الصراع الكروي التاريخي" بين الأرجنتين والبرازيل، جاءت المفاجأة، ميسي يملك أصولًا برازيلية.

المنتخب البرازيلي الذي واجهه ليونيل ميسي، 14 مرة في أرض الملعب، والذي خسر أمامه في نهائي كوبا أمريكا، في 2007، ونصف نهائي 2019، ثم عاد وثأر ضده في 2021، ليحصد لقب كأس أمريكا الجنوبية بعد انتظار طويل، ولم يكن ميسي يعلم بأن له أصولًا من ذلك البلد، بحسب روايات بعض المشجعين.

  • ميسي له أصول "برازيلية"

    وبحسب رواية باحث إيطالي، فيورينزو سانتيني، نقلها موقع "جلوبو"، فإن أحد أجداد ليونيل ميسي، وليد في ريبيراو بريتو (ولاية ساو باولو)، في أوائل القرن العشرين.

    سانتيني، الذي يعمل في مجال البنوك ويعشق التاريخ، والمشجع المتعصب للعملاق الإيطالي إنتر، كان لديه الفضول للبحث في شجرة عائلة ميسي، واكتشف لديه أصولًا إيطالية وبرازيلية أيضًا.

    وروى سانتيني أن أنجيلو ميسي، جد جد قائد الأرجنتين، ينحدر من مدينة ريكاناتي، في منطقة ماركي ومقاطعة ماشيراتا، في إيطاليا، عام 1893، والذي غادر بلاده برفقة زوجته، وسافر إلى روزاريو في الأرجنتين.

    وأضاف "تواصلت مع والده وأخبرته بالقصة عام 2015، وبعد سنوات، اتصل بي والده من أجل طلب مساعدتي في تتبع نسب والدته، حتى يتمكنوا من الحصول على الجنسية الإيطالية".

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    وماذا عن والدة ميسي؟

    واستكمالًا لرواية سانتيني، في البحث حول الجانب "الأمومي" لميسي، فإن عائلته تعود إلى جد جده الرابع، رانييرو كوكيتيني، المولود في سان سيفيرينو ماركي، بنفس المقاطعة التي تنتمي إليها عائلة والده.

    وتابع "تزوج رانييرو من روزا ريتشيزا، وأنجب طفلين في إيطاليا؛ جوليا وفرانشيسكو، ثم غادرت العائلة إلى البرازيل، على متن السفينة "واشنطن"، ووصلت إلى سانتوس (ولاية ساو باولو) في 20 سبتمبر 1899، وفق سجلات الأرشيف التاريخي لمتحف الهجرة في الولاية.

    وعند الوصول إلى الميناء، تقرر تغيير اسم رانييرو كوكيتيني إلى "راميرو كونسينتيني، وكان تغيير أسماء وألقاب المهاجرين أمرًا شائعًا في ذلك الوقت؛ بسبب الصعوبات في كتابة اللغة الأصلية والنطق بها.

    الجدير بالذكر أن المنطقة الإيطالية التي تنتمي إليها عائلة ميسي، كوكيتيني، على بعد بضعة كيلومترات، توجد أدلة تثبت أصول عائلات شخصيات أرجنتينية أخرى، مثل المدرب ليونيل سكالوني، وكذلك رئيس البلاد، خافيير ميلي.

  • مربط الفرس

    الإشارة هنا إلى رانييرو، أو راميرو، بعد انتقاله إلى البرازيل، والذي يُشار إلى أنه عمل كمزارع في رينكاو، بولاية ساو باولو، على بعد ما يزيد قليلًا عن 70 كيلومتر من ريبيراو بريتو.

    العائلة انتقلت إلى ريف ساو باولو، وهناك أنجب راميرو وروزا طفلين آخرين، وفق المعلومات التي حصل عليها المؤرخ من بلدية سان سيفيرينو ماركي، حيث ولدت إرمينيا في 1 يناير 1900، وولد أرديريجو في 27 يناير 1904.

    وتعود جذور ليونيل ميسي إلى أرديريجو، حيث يعد الجد الأكبر له، ولكن عند تسجيل الميلان في ريبيراو بريتو، حدث تغيير في اللقب، من أرديريجو إلى "فيديريكو" وكوكتيني إلى "كوتشيتيني".

    وبعد عام من ولادة فيديريكو، انتقلت العائلة بأكملها إلى الأرجنتين، حيث وصلوا إلى منطقة روزاريو في 27 سبتمبر 1905، فيما ولد هناك أنطونيو كوتشيتيني، ثم والدة ليونيل، سيليا ماريا كوتشيتيني، حتى جاء أسطورة برشلونة في 24 يونيو 1987.

    وما قاد الباحث الإيطالي إلى صلة ميسي بالبرازيل، أنه أثناء البحث، لاحظ عدم وجود اسم "كوتشيتيني" في إيطاليا، ولم يفهم الأمر إلا عندما تلقى وثائق من ابن عم والدة ميسي، الذي حدثه بشأن تغيير الاسم واللقب بعد الوصول إلى البرازيل.

    ورغم عدم وجود سجلات تشير إلى وجود أفراد من عائلة ميسي في ريبيراو بريتو حاليًا، بعدما غادروا جميعًا إلى الأرجنتين عام 1905، إلا أن الرابط الوحيد بين تاريخه والمدينة، هو شارع يقع في حي فيلا تيبيريو، وهو الحي الذي كان مهد نادي بوتافوجو البرازيلي.

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  • Messi World Cup 2022Getty Images

    المواطن الفخري في إيطاليا وجواز سفر إسباني

    وبعد استعراض تاريخ ميسي وأصوله "البرازيلية"، تعود إلى جذور النجم الأرجنتيني، التي تربطه بإيطاليا، حيث قادت أبحاث فيروينزو، إلى منح ميسي لقب "المواطن الفخري" في مدينة سان سيفيرينو ماركي، عام 2022.

    وكان ليونيل ميسي قد حصل على جوائز سفر إسباني، في سبتمبر 2005، من أجل اللعب في الدوري الإسباني مع برشلونة، وهو الأمر الذي عرّض النجم الأرجنتيني لحملات "تنظير" جماهيرية، بأنه فرّط في فرصة اللعب مع "لاروخا"، حيث كان بإمكانه المشاركة في الحقبة التاريخية في الفترة بين 2008 و2012، بالفوز بكأس العالم ولقبين في اليورو.

    وكان الصحفي الإسباني فالز جوان، قد فجّر جدلًا كبيرًا في عام 2011، حيث ذكر في كتاب، بأن ليونيل ميسي ينحدر من أصول كتالونية، تعود إلى جده، الذي يُدعى خوسيه بيريز، ويعود إلى مدينة بيكار دي أروخيل، التابعة للإقليم، قبل مغادرته إلى الأرجنتين في بدايات القرن الماضي، للبحث عن حياة أفضل.

    وأثناء العمل في بلاد التانجو، تزوج بيريز من فتاة تدعى روسا ماتيو خيسا، من مدينة بلانكافورت التي تتبع إقليم كتالونيا، وأنجبا طفلة سميت "ماريا بيريز"، والتي تزوجت بعد ذلك شابًا أرجنتينيًا، يدعى أوسيبيو ميسي، وهو جد ليونيل من الوالد، والذي يدعى هوراثيو ميسي بيريز.

    ورغم أن ميسي صنع مسيرة تاريخية له مع الأرجنتين، بلقب مونديال 2022 وبطولتين في كوبا أمريكا، إلا أن الرواية الأليمة، عادت مجددًا له، في نهائي كأس العالم 2026، في أرض الولايات المتحدة، حيث خسر لقبه الثاني تواليًا أمام كتيبة دي لافوينتي.