"مايكل جوردان كرة القدم": تشافي يتحدث عن ميسي الخجول .. ورسالته له بعد هاتريك الجزائر في كأس العالم!

وقال تشافي إن أحد مدربي فرق الشباب في برشلونة، أخبره ذات يوم عن شاب أرجنتيني قادم للانضمام إلى الأكاديمية، وقال إنه لم يرّ مثيله من قبل، إلا أنه (تشافي) كان متشككًا؛ لأن الكثير من اللاعبين الواعدين يمرون على برشلونة، ولكنه رد عليه: "هذا مختلف".

وأضاف تشافي أنه عندما شاهد مقاطع لميسي في قناة برشلونة لاحقًا، حركاته، أهدافه، مراوغاته لأربعة أو خمسة مدافعين، ثم تجاوز حارس المرمى، بدا وكأنه موهبة خارقة، ولكن هذا حال الكثير من اللاعبين الشباب الذين يعرضون فقط أفضل لحظاتهم.

وفي عام 2004، راسله المدرب نفسه، بقوله "ذلك الأرجنتيني الذي حدثته عنك سيتدرب معك غدًا"، ليؤكد تشافي أنه لا يزال يتذكر تلك الحصة التدريبية الأولى، حيث لم يصدق ما رآه، وكذلك اللاعبون المخضرمون، بطريقة تحكمه بالكرة، وطريقة مراوغته، وتمريره، وانسجامه مع زملائه، مضيفًا "ليو كان يبلغ من العمر 16 عامًا، وكان تقريبًا أفضل لاعب في النادي منذ البداية".