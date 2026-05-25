الصندوق الأسود: محاولة من النظرة الأولى ومفاوضات الـ10 أيام!.. قصة "الحب الممنوع" بين ليونيل ميسي وجنة كرة القدم

في عالم الساحرة المستديرة، هُناك قصص كُتِب لها أن تُخلد في ذاكرة العشاق، لكن ليس لروعتها؛ بل لأنها ظلت مُعلقة بين السماء والأرض، كـ"أمنية مستحيلة" لم تكتمل.

ومن بين تلك القصص؛ حكاية الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي مع مسابقة الدوري الإيطالي، التي بقيت بمثابة "الحب الممنوع" لقرابة عقدين من الزمن.

هذا الحب تاهت تفاصيله في أروقة المال، وصدمات خطوط التماس؛ ففي كل مرة حاولت أندية "الكالتشيو" التعاقد مع ميسي، كان للواقع رأيًا آخر تمامًا.

الواقع قال كلمته، ببقاء ميسي بين جدران العملاق الكتالوني برشلونة؛ ليتحوّل هذا اللاعب من فتى كان يُعاني من مشاكل في النمو، إلى أسطورة خالدة في عالم كرة القدم.

ولعب الأسطورة الأرجنتينية، أغلب مسيرته الكروية بقميص برشلونة؛ قبل أن تضطره الظروف الاقتصادية الصعبة، للرحيل عن النادي صيف عام 2021.

بعدها.. انتقل ميسي إلى نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان؛ ومنه إلى فريق إنتر ميامي الأمريكي، صيف عام 2023 وحتى الآن.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز محاولات نقل ليونيل ميسي إلى الدوري الإيطالي، في السنوات الماضية..