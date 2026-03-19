مشاعر متناقضة في ليلة "إحراج رونالدو" .. ميسي يخسر بطولتين بشهر واحد وإنجازه المذهل لم ينقذ إنتر ميامي!

ليلة حزينة ومتناقضة عاشها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عندما خرج فريقه إنتر ميامي من بطولة كأس أبطال كونكاكاف أمام ناشفيل إس سي، حيث ودع المسابقة في دور الـ16 بفضل قاعدة الأهداف خارج الأرض.

هل يحتفل بهدفه الرائع الذي يحمل قيمة مميزة؟ أم يحزن لخروج فريقه الذي سقط في فخ التعادل الإيجابي 1/1 على أرضه، ليمنح خصمه بطاقة التأهل إلى ربع نهائي البطولة.

ميسي سجل الهدف الأول لأصحاب الأرض، وكل الأمور كانت تسير على ما يُرام في البداية، قبل أن يحرز كريستيان إسبينوزا هدف التعادل للضيوف في الدقيقة 74.

مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي، مما يعني أن هدف ناشفيل يُحتسب بهدفين، ليصعد إلى المرحلة القادمة، ليودع ميسي حلم الحصول على لقب قاري جديد.



