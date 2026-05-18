Lionel Messi Inter MiamiGetty/GOAL
زهيرة عادل

انتهى "شهر العسل" بين ليونيل ميسي وأولتراس إنتر ميامي .. اختار الصدام في ليلة بورتلاند ووجه تحذيرًا قبل كأس العالم 2026

ليلة رائعة فنيًا، لكنها تعكرت!

وأخيرًا، وبعد الفشل في أربع مباريات سابقة، نجح إنتر ميامي بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، في تحقيق أول انتصار له على ملعبه الجديد "نو ستاديوم"، الذي تم افتتاحه في بداية الموسم الجاري.

إنتر ميامي حقق فجر اليوم الإثنين – بتوقيت مكة المكرمة – الفوز بثنائية نظيفة، أمام بورتلاند تيمبرز، ضمن الجولة الـ14 من الدوري الأمريكي.

هذ الانتصار هو الثالث على التوالي لرفاق ليو، ليرفعون رصيدهم للنقطة الـ28 محتلين وصافة جدول ترتيب الشرق مؤقتًا، فيما تجمد رصيد بورتلاند عند 14 نقطة في المركز الـ12 بمجموعة الغرب.

أما عن ليلة ليونيل ميسي تحديدًا أمام بورتلاند، فهذا ما نتعمق به خلال السطور التالية بشكل مفصل..

  • ميسي .. هدف وتمريرة حاسمة

    قدم النجم الأرجنتيني واحدة من أفضل مبارياته في الموسم الجاري أمام بورتلاند فجر اليوم، حتى كان صاحب البصمة الأكبر في اللقاء بتسجيل الهدف الأول وصناعة الثاني.

    الدقيقة 31 من عمر المباراة، شهدت تسجيل ميسي لهدفه من تسديدة من داخل منطقة الـ18، قبل أن يصنع لزميله المكسيكي جيرمان بيرتيرامي الهدف الثاني في الدقيقة 42 رغم الرقابة اللصيقة.

    حتى بعيدًا عن الهدفين، قدم ميسي لمحات أكثر من رائعة طوال الـ90 دقيقة، اللافت بها أن تسديداته أصبحت أكثر دقة بعدما فقدت صوابها في غالبية مباريات الموسم الجاري، بعيدًا عن القائمين والعارضة، إذ سدد تسع مرات، منها أربع على المرمى.

    ربما أبرز تلك التسديدات عندما نفذ ركلة حرة مباشرة بطريقة أكثر من رائعة، كانت في طريقها للزاوية 90 من الشباك، لكن حارس بورتلاند جيمس بانتميس تصدى لها ببراعة.


    لكن يُحسب عليه، إهداره ثلاثة انفرادات تقريبًا طوال الـ90 دقيقة، إذ كانت تسديداته بها في جسد حارس الخصم، وإن كان قد صنع فرصتين لزملائه، لم تترجم لأهداف.

  • تحذير لمنتخبات كأس العالم

    طوال الأيام الماضية، الجميع كان يتساءل: "هل سيشارك ليونيل ميسي في كأس العالم 2026 مع المنتخب الأرجنتيني؟"، صاحب الـ38 عامًا لم يقدم لنا إجابة صريحة في هذا الشأن؛ دائمًا ما كان يترك الظروف للتحكم في الموقف.

    لكن يبدو أن ليو قدم لنا إجابة وإن كانت غير مباشرة من خلال أدائه في المباريات الأخيرة لإنتر ميامي..

    في آخر أربع مباريات لإنتر ميامي، ساهم ميسي في عشرة أهداف؛ بواقع تسجيل خمسة وصناعة مثلهم، محافظًا على استمراريته في هذا الجانب رغم عامل السن.


    قبل الأربع مباريات هذه، كان ميسي يتأرجح بين صعود وهبوط في المستوى؛ البدني منه تحديدًا، في ظل السفر الطويل في الدوري الأمريكي، لكن يبدو أنه استعاد لياقته بشكل جيد مع مرور المباريات.

    وقياسًا على المستوى الذي يقدمه حاليًا النجم الأرجنتيني، فمشاركته في حامل اللقب في كأس العالم 2026 تبدو محسومة، إلا إذا قرر بنفسه غير ذلك.

  • اختار الصدام مع أولتراس إنتر ميامي

    بعيدًا عن الفنيات، لم تكن ليلة ليونيل ميسي أمام بورتلاند جيدة بشأن علاقته مع جماهير إنتر ميامي، مجموعة "La Familia" منها تحديدًا..

    تلك المجموعة من أولتراس إنتر ميامي أعلنت قبل مواجهة بورتلاند أنها ستقوم بالصمت في بداية المباراة، رافضة تحية اللاعبين، مع الهتاف ضدهم بطريقتها في بعض الدقائق من المباراة، تعبيرًا عن غضبها من عدم توجه اللاعبين لتحية المشجعين في المدرجات عقب المباريات على ملعب "نو ستاديوم"، بغض النظر عن النتيجة سواء انتصر الفريق أو هُزم.

    وقد كان!، هتفت المجموعة ضد لاعبي إنتر ميامي، بينما كان الفريق متقدمًا بثنائية نظيفة، وهو ما لم يتقبله ميسي قط، إذ أشارت إليها بالهدوء.


    لكن تلك التصرفات لم تُغير من موقف ميسي شيئًا، إذ تجاهلها تمامًا، رافضًا التوجه رفقة اللاعبين نحو مدرجات "La Familia" لإلقاء التحية عليهم عقب نهاية المباراة، واكتفى بتحية بقية المدرجات قبل التوجه لغرف خلع الملابس، وهكذا فعل الثنائي لويس سواريز ورودريجو دي بول أيضًا.

    هذا الموقف ربما سيتسبب في توتر ما بين الأرجنتيني وجماهير ناديه في قادم المباريات، إذ تعتبره الجماهير "عدم احترام" لها.


  • قائد مشجعي إنتر ميامي السابق يدعم موقف ميسي

    رغم عدم تلبية رغبة الجماهير في احترامها فقط على المباريات بالتوجه للمدرجات وتحيتهم بشكل يليق بها بدلًا من التوجه لغرف خلع الملابس إلا أن هناك من يؤيد موقف ميسي ضد تصرفات "La Familia"..

    كاتشيتو؛ قائد جماهير إنتر ميامي السابق، خرج في فيديو عقب نهاية المباراة، منتقدًا ما حدث من قبل المجموعة المهاجمة للاعبين، واصفًا إياهم بـ"الحمقى والأغبياء".

    واستغرب كاتشيتو استهجان الجماهير على اللاعبين في وقت متقدم به إنتر ميامي في النتيجة، فيما يلتقطون الصور التذكارية مع النجوم كلويس سواريز عند مقابلته بعد نهاية المباراة.


    وأضاف: "للأسف، الملعب امتلأ بالمغفلين. نحن من كنا ندعم الفريق في بداية نشأة إنتر ميامي قاموا بإزاحتنا جانبًا، فامتلأ الملعب بالحمقى وهذه هي النتيجة".

    هذا الانقسام بين صفوف جماهير إنتر ميامي من شأنه أن يُنهي حالة الدعم المطلق للنجم الأرجنتيني الذي يحظى به منذ الانتقال للدوري الأمريكي، ورغم أنه توقيته غير مناسب له حيث بقاء أقل من شهر على كأس العالم 2026 إلا أن قادم الأيام ستكشف إلى أي مدى ستتغير الصورة في "نو ستاديوم".

