وأخيرًا، وبعد الفشل في أربع مباريات سابقة، نجح إنتر ميامي بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، في تحقيق أول انتصار له على ملعبه الجديد "نو ستاديوم"، الذي تم افتتاحه في بداية الموسم الجاري.

إنتر ميامي حقق فجر اليوم الإثنين – بتوقيت مكة المكرمة – الفوز بثنائية نظيفة، أمام بورتلاند تيمبرز، ضمن الجولة الـ14 من الدوري الأمريكي.

هذ الانتصار هو الثالث على التوالي لرفاق ليو، ليرفعون رصيدهم للنقطة الـ28 محتلين وصافة جدول ترتيب الشرق مؤقتًا، فيما تجمد رصيد بورتلاند عند 14 نقطة في المركز الـ12 بمجموعة الغرب.

أما عن ليلة ليونيل ميسي تحديدًا أمام بورتلاند، فهذا ما نتعمق به خلال السطور التالية بشكل مفصل..