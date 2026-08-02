عودة ليونيل ميسي نحس على إنتر ميامي! .. "البرغوث" مُنقذ الأرجنتين فقط وكاسيميرو استقبله بطريقة هي الأسوأ أمام كولومبوس

بعد فترة راحة قصيرة عقب نهاية كأس العالم 2026، عاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لمداعبة الكرة من جديد مع إنتر ميامي، لكنها عودة ليست حميدة!

ليو قاد فريقه للتعادل (2-2) أمام كولومبوس، ضمن الجولة الـ19 من الدوري الأمريكي 2026، في لقاء خذل به نفسه، كما خذله زميليه البرازيلي كاسيميرو والأرجنتيني رودريجو دي بول.

إنتر ميامي تقدم أولًا بهدف لويس سواريز في الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول، قبل أن يدرك كاسيميرو التعادل لكولومبوس بالخطأ في مرماه في الدقيقة 34.

عاد سواريز وصنع الهدف الثاني لإنتر ميامي، ليسجل نواه ألن في الدقيقة 5+45، لكن الضيوف أدركوا التعادل للمرة الثانية عن طريق برايس مينديز.

بهذه النتيجة، يحتل إنتر ميامي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 38 نقطة، فيما يحل كولومبوس بالمركز الـ11 بـ20 نقطة.

وللتعمق أكثر في ليلة ميسي الأول مع إنتر ميامي بعد العودة من كأس العالم 2026، دعونا نستطرد في السطور التالية..



