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أحمد فرهود

جراح ليونيل ميسي تُفتح من جديد.. أليكسيا بوتياس "الملكة التي أعادت أوجاع برشلونة" في حفل الكرة الذهبية!

فقرات ومقالات
الكرة الذهبية
برشلونة
ليونيل ميسي
أليكسيا بوتياس
باريس سان جيرمان
لندن سيتي ليونيز
الدوري الإسباني
الدوري الإسباني للسيدات

5 سنوات بين المشهدين.. ولكن!

رغم فشل الجوهرة الإسبانية لامين يامال في التتويج بـ"الكرة الذهبية" لعام 2026؛ إلا أن العملاق الكتالوني برشلونة سيطر على معظم جوائز الحفل، الذي أُقيم في العاصمة البريطانية لندن.

نعم.. برشلونة عاش ليلة فريدة من نوعها؛ بحصوله على لقب أفضل نادٍ في العالم "فئة السيدات"، بالإضافة إلى تتويج يامال ومواطنته الإسبانية فيكي لوبيز بجائزة "كوبا" لأفضل لاعب ولاعبة شابة لعام 2026.

ولم ينتهِ الأمر هنا؛ فقد تم اختيار المدير الفني لفريق السيدات بير روميو، كـ"أفضل مدرب" في فئته، مع تتويج كاتا كول بجائزة "ياشين" لأفضل حارسة مرمى في العالم.

لكن.. كان لزامًا على برشلونة أن يستعيد أوجاعه خلال حفل "الكرة الذهبية" 2026، وهذه المرة مع أسطورته الإسبانية أليكسيا بوتياس؛ وهو ما سنحاول استعراضه من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا..

  • FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026AFP

    أليكسيا بوتياس.. أفضل لاعبة في العالم 2026

    في البداية؛ يجب الإشارة إلى أن الأسطورة الإسبانية أليكسيا بوتياس تُوِّجت بجائزة "الكرة الذهبية" لأفضل لاعبة في العالم لعام 2026.

    بوتياس بهذه الجائزة؛ تكون قد حققت "الكرة الذهبية" الثالثة في تاريخها بعالم الساحرة المستديرة، على النحو التالي:

    * المرة الأولى: عام 2021.

    * المرة الثانية: عام 2022.

    * المرة الثالثة: عام 2026.

    وعادلت بوتياس بذلك؛ الرقم التاريخي المسجل باسم مواطنتها الإسبانية الرائعة أيتانا بونماتي، نجمة العملاق الكتالوني برشلونة.

    بونماتي تُوِّجت بـ"الكرة الذهبية" في 3 مناسبات أيضًا؛ وتحديدًا في أعوام "2023، 2024 و2025".

  • FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026AFP

    كيف تُوِّجت أليكسيا بجائزة "الكرة الذهبية" 2026؟

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ يجب الحديث عن إنجازات أليكسيا بوتياس في موسم 2025-2026، والتي قادتها إلى جائزة "الكرة الذهبية".

    بوتياس تُوِّجت بجميع الألقاب الممكنة بقميص العملاق الكتالوني برشلونة، خلال الموسم الرياضي الماضي؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: التتويج بلقب الدوري الإسباني.

    * ثانيًا: التتويج بلقب كأس ملكة إسبانيا.

    * ثالثًا: التتويج بلقب كأس السوبر الإسباني.

    * رابعًا: التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

    أما على المستوى الفردي؛ فقد استعادت بوتياس جزءًا كبيرًا من إبداعاتها، بعد معاناة في السنوات الأخيرة بسبب إصابتها بـ"قطع في الرباط الصليبي".

    وإجمالًا.. سجلت بوتياس 25 هدفًا وصنعت 14 آخرين؛ وذلك خلال 53 مباراة رسمية مع برشلونة ومنتخب إسبانيا للسيدات، في مختلف المسابقات.

  • LIonel Messi BarcelonaGetty Images

    عندما أعادت أليكسيا بوتياس "أوجاع" ليونيل ميسي!

    الآن.. لنتحدث عن النقطة الرئيسية في تقريرنا؛ وهي إعادة الأسطورة الإسبانية أليكسيا بوتياس "أوجاع" العملاق الكتالوني برشلونة مجددًا، في حفل "الكرة الذهبية".

    نعم عزيزي القارئ؛ عندما وقفت بوتياس على مسرح "لندن بالاديوم"، الذي استضاف حفل "الكرة الذهبية" 2026، لم تكن ترتدي قميص برشلونة.

    تخيل أيها المحب والعاشق البرشلوني؛ أسطورة ناديك تتوّج بجائزة بحجم "الكرة الذهبية"، وهي تُمثّل ناديًا آخر.

    بوتياس تلك اللاعبة التي صنعت أسطورتها بقميص برشلونة؛ قررت الرحيل عن نادي حياتها في صيف عام 2026، للانتقال إلى فريق لندن سيتي الإنجليزي.

    والحقيقة أن تتويج هذه اللاعبة بـ"الكرة الذهبية" 2026، جاء تقديرًا لما قدمته خلال موسمها الماضي مع العملاق الكتالوني؛ لكننا نتحدث هنا عن تلك اللحظة التي صعدت فيها إلى المسرح، وهي لاعبة لنادٍ آخر.

    "فهل يذكّركم هذا المشهد بشيء؟!"؛ الإجابة يعرفها كل عاشق محب لبرشلونة، وهي تتمثل في الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

    ميسي الأسطورة الخالدة في تاريخ برشلونة، انتقل في صيف 2021 إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي؛ ليتوّج في العام نفسه بجائزة "الكرة الذهبية"، بشكل رسمي.

    وحصل ميسي على الجائزة وقتها؛ بعد تتويجه بلقب كأس ملك إسبانيا بقميص برشلونة وبطولة كوبا أمريكا مع منتخب الأرجنتين، بالإضافة إلى تسجيله 40 هدفًا في السنة التقويمية "2021".

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  • FBL-ESP-BARCELONA-RECREATIVOAFP

    بين ليونيل ميسي وأليكسيا بوتياس.. هناك غصة!

    أخيرًا وقبل أن نختم تقريرنا؛ يجب أن نفرّق بين حالتي الأسطورتين الأرجنتينية ليونيل ميسي والإسبانية أليكسيا بوتياس، عند الرحيل عن العملاق الكتالوني برشلونة.

    الفارق بين رحيل ميسي وبوتياس عن برشلونة، بعد مسيرة أسطورية خالدة؛ يتمثل في الآتي:

    * ميسي: أجبرته الظروف على الرحيل عن برشلونة في عام 2021؛ بسبب الأزمة المالية الخانقة التي كان يمر بها النادي، والتي منعته من تجديد عقد الأسطورة الأرجنتينية.

    * بوتياس: هي من اختارت إنهاء مسيرتها مع برشلونة في صيف عام 2026؛ حيث قررت بدء مرحلة جديدة في مسيرتها، وتحديدًا مع النادي الإنجليزي الحديث لندن سيتي.

    لذا.. فإن واقع ميسي عند حصوله على جائزة "الكرة الذهبية" 2021، كان أكثر ألمًا من مشهد بوتياس؛ لأن الأخيرة اختارت الرحيل طوعًا عن العملاق الكتالوني، بعد سنوات المجد.

    لكن في النهاية، تبقى هناك غصة في حلق كل برشلوني؛ وهي رحيل اثنين من أساطير النادي دون اعتزالهما داخل جدرانه، بل وحصولهما على جوائز فردية وهما يمثلان ناديًا آخر.