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Argentina v Benin - International FriendlyGetty Images Sport
Muhammad Zaki
ترجمه

هل حدث أي شيء غريب؟ ميسي يكشف حقيقة "مؤامرة" نهائي كأس العالم ضد إسبانيا

ليونيل ميسي
الأرجنتين
كأس العالم
بنين
إسبانيا ضد الأرجنتين
إسبانيا
الأرجنتين ضد بنين
المباريات الودية
برشلونة
إنتر ميامي

نظريات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي

أعلن ليونيل ميسي رسميًا نهاية مسيرته الدولية الأسطورية، مودّعًا بالدموع المنتخب الأرجنتيني على أرضية ملعب "مونومنتال".

واستغل نجم إنتر ميامي لحظاته الأخيرة على أرض الملعب للرد على الانتقادات اللاذعة ونظريات المؤامرة التي أعقبت خسارة المنتخب الأرجنتيني أمام إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026.

  • لمسة أخيرة أمام بنين

    وقّع صاحب الرقم 10 الأسطوري على وداعه بالطريقة التي اعتاد عليها، إذ سجّل ركلة جزاء في الدقيقة 71 ليضمن فوزًا كبيرًا بنتيجة 3-0 على بنين أمام جماهير غفيرة ملأت ملعب الإستاديو مونومنتال.

    وأضاف ميسي، الذي صنع أيضًا هدفين لرجال ليونيل سكالوني، هدفه الدولي رقم 126 ليُسدل الستار بشكل مثالي على مسيرة استثنائية دامت 21 عامًا مع المنتخب الأرجنتيني.

    وعقب صافرة النهاية، أمسك اللاعب البالغ من العمر 39 عامًا بالميكروفون ليُلقي كلمة وداع مؤثرة. وفي خضمّ موجة من المشاعر، تطرّق صانع ألعاب إنتر ميامي إلى الشائعات المستمرة المحيطة بخسارة الأرجنتين الأخيرة أمام إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026.

    وقد رفض بشكل قاطع أي تلميحات حول مؤامرات تتعلق بالأداء الضعيف، مختارًا بدلًا من ذلك الدفاع عن التزام زملائه الذي لا يتزعزع.


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    نسف نظريات هزيمة إسبانيا

    وفي حديثه المباشر إلى جماهير بوينس آيرس، سعى ميسي إلى تبديد التكهنات التي خيّمت على نهاية البطولة، حيث تم اتهام المنتخب الأرجنتيني بعدم دخول المباراة النهائية بالحماس الكافي، لأسباب بعيدة عن ما يحدث على أرض الملعب.

    وقال: "الحقيقة أنه لم يحدث أي شيء غريب في النهائي كما يقول البعض. لقد بذلنا كل ما لدينا. كانت المباراة أمام إنجلترا منهكة للغاية بالنسبة لنا، بدنياً وعاطفياً. بالكاد تمكنّا من الصمود.

    "قاتلنا كما نفعل دائماً، لكن للأسف لم نتمكن من التتويج باللقب. لكن لا تشكّوا للحظة في أن كل واحد من زملائي قدّم كل ما لديه فوق أرض الملعب من أجل هذا القميص."

    ثم حوّل المهاجم المخضرم تركيزه إلى الدلالة الشخصية لرحيله، وهو يكابد الدموع في تأبينه لوالده الراحل خورخي، الذي وافته المنية في أغسطس عن عمر ناهز 68 عاماً. وبدأ قائلاً: "إنها مشاعر كثيرة. بالطبع، أول ما أفكر فيه هو والدي. كل ما تبقّى لي أن أفعله هو أن أقول شكراً. لقد عنى لي الكثير أن أرتدي هذا القميص على مدار 20 عاماً. لم أتوقف يوماً عن الكفاح والقتال والرغبة في أن أكون هنا."


  • وداع مؤثر ونداء من أجل الوحدة

    يمثل اعتزال ميسي النهاية القاطعة لحقبة متألقة امتدت عقدين من الزمن مع المنتخب الوطني.وأبرزت كلماته الأخيرة الفخر الكبير الذي شعر به وهو يمثل بلاده في مختلف أنحاء العالم، فيما كانت أيضًا بمثابة درع واقٍ للانسجام الداخلي داخل التشكيلة.

    واعترف قائلًا: "إنها لحظة صعبة للغاية بالنسبة لي؛ لقد تمكنت من التنقل في جميع أنحاء البلاد وأنا ألعب كرة القدم، وأنا ممتن لكل ما حالفني الحظ في عيشه". وأضاف: "عدم العودة سيكون حزنًا كبيرًا. أتمنى لو أعود إلى الأبد، لأن اللعب في الأرجنتين هو أروع ما يمكن أن يحدث لك".

    وفي ختام كلمته بنبرة متحدية، حثّ ميسي البلاد على حماية الجيل القادم. وقال: "لبناء فرق قوية، تحتاج إلى بناء فرق متحدة، لأن هناك من يريدون أن يروا المنتخب الوطني يفشل، ويجب ألا نمنحهم هذه المتعة".


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    الحياة بعد ميسي مع منتخب الأرجنتين

    بعد ابتعاد قائدها الأيقوني الآن عقب إعلانه اعتزاله في أغسطس، يتعيّن على الأرجنتين أن ترسم طريقًا موحّدًا نحو الأمام من دون أعظم لاعب في التاريخ الحديث. وتقع المسؤولية الآن على عاتق الفريق لحماية روح التلاحم التي دافع عنها ميسي بكل شراسة.

    أما بالنسبة إلى ميسي نفسه، فإن تركيزه الكروي المباشر يبقى مع إنتر ميامي. وفي حين أنه علّق حذاءه الدولي نهائيًا، فإن الإرث الذي يتركه خلفه للمنتخب الأرجنتيني سيكون مصدر إلهام ومعيارًا هائلًا للموجة المقبلة من المواهب في آنٍ واحد.