هل حدث أي شيء غريب؟ ميسي يكشف حقيقة "مؤامرة" نهائي كأس العالم ضد إسبانيا

وقّع صاحب الرقم 10 الأسطوري على وداعه بالطريقة التي اعتاد عليها، إذ سجّل ركلة جزاء في الدقيقة 71 ليضمن فوزًا كبيرًا بنتيجة 3-0 على بنين أمام جماهير غفيرة ملأت ملعب الإستاديو مونومنتال.

وأضاف ميسي، الذي صنع أيضًا هدفين لرجال ليونيل سكالوني، هدفه الدولي رقم 126 ليُسدل الستار بشكل مثالي على مسيرة استثنائية دامت 21 عامًا مع المنتخب الأرجنتيني.

وعقب صافرة النهاية، أمسك اللاعب البالغ من العمر 39 عامًا بالميكروفون ليُلقي كلمة وداع مؤثرة. وفي خضمّ موجة من المشاعر، تطرّق صانع ألعاب إنتر ميامي إلى الشائعات المستمرة المحيطة بخسارة الأرجنتين الأخيرة أمام إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026.

وقد رفض بشكل قاطع أي تلميحات حول مؤامرات تتعلق بالأداء الضعيف، مختارًا بدلًا من ذلك الدفاع عن التزام زملائه الذي لا يتزعزع.



