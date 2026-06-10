ميسي يوجه رسالة تحذير للأردن والجزائر .. 45 ثانية أعادته لأيام شبابه ومحادثة قصيرة ذكرته بأن العمر يمضي سريعًا!

وسط شكوك حول جاهزيته للمشاركة في كأس العالم 2026، يخرج ليونيل ميسي لنا من جديد، ليؤكد أنه لا يحتاج سوى لحظات فقط على أرض الملعب من أجل صناعة الفارق لصالح المنتخب الأرجنتيني.

الموقعة التي أقيمت بين الأرجنتين وأيسلندا، في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأربعاء، أكدت حقيقة واحدة، أنه على الثنائي العربي الأردن والجزائر الحذر من ليو ورفاقه في المونديال.

كتيبة المدرب ليونيل سكالوني انتصرت بثلاثية نظيفة، حيث أحرز فالنتين باركو الهدف الأول في الدقيقة الثامنة من عمر اللقاء، قبل أن يضيف ميسي الثاني من ركلة جزاء بالدقيقة 72، بينما اختتم تياجو ألمادا الثلاثية بهدف متأخر.

مجرد مباراة ودية لا تعني الكثير على الجانب الرسمي، ولكنها تعطي لمحة بسيطة عن قدرات حامل اللقب قبل انطلاق المحفل الدولي المنتظر..



