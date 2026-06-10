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Lionel Messi Argentina 2:1Getty/GOAL
علي سمير

ميسي يوجه رسالة تحذير للأردن والجزائر .. 45 ثانية أعادته لأيام شبابه ومحادثة قصيرة ذكرته بأن العمر يمضي سريعًا!

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لم يكن بحاجة للكثير من الوقت لصناعة الفارق

وسط شكوك حول جاهزيته للمشاركة في كأس العالم 2026، يخرج ليونيل ميسي لنا من جديد، ليؤكد أنه لا يحتاج سوى لحظات فقط على أرض الملعب من أجل صناعة الفارق لصالح المنتخب الأرجنتيني.

الموقعة التي أقيمت بين الأرجنتين وأيسلندا، في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأربعاء، أكدت حقيقة واحدة، أنه على الثنائي العربي الأردن والجزائر الحذر من ليو ورفاقه في المونديال.

كتيبة المدرب ليونيل سكالوني انتصرت بثلاثية نظيفة، حيث أحرز فالنتين باركو الهدف الأول في الدقيقة الثامنة من عمر اللقاء، قبل أن يضيف ميسي الثاني من ركلة جزاء بالدقيقة 72، بينما اختتم تياجو ألمادا الثلاثية بهدف متأخر.

مجرد مباراة ودية لا تعني الكثير على الجانب الرسمي، ولكنها تعطي لمحة بسيطة عن قدرات حامل اللقب قبل انطلاق المحفل الدولي المنتظر..


  • Lionel MessiGetty Images

    قبل كل شيء .. ماذا قدم ميسي؟

    بعد الإصابة الأخيرة التي تعرض لها نجم إنتر ميامي، كان من الطبيعي أن يجلس على الدكة وعدم المجازفة به، قبل أن يدخل في الدقيقة 70 على حساب جوليانو سيميوني، ويبدو أن 20 دقيقة كافية جدًا لليو.

    فور دخوله إلى أرض الملعب، مرر ميسي كر ساحرة لزميله ووضعه في مواجهة المرمى، ولكن الحارس إلياس أولافسون قرر عرقلته، ليتم احتساب ركلة جزاء جاءت من صنع ليو وسجلها بنفسه، لينتشر الصخب في ملعب جوردان - هير ستاديوم.

    في الحقيقة، ميسي احتاج 45 ثانية فقط من أجل التسجيل، وهذا مؤشر مرعب للخصوم، حتى وإن كان ذلك من ركلة جزاء، لأن الخطورة بدأت من عنده في الأساس، لذلك له الفضل في هذا التأثير الكبير لصالح فريقه.

    الهدف هو رقم 911 في مسيرة ميسي على صعيد الأندية والمنتخبات، ويعتبر رقم 117 مع المنتخب الأرجنتيني، كما حافظ على رقمه القياسي كأكبر اللاعبين سنًا ممن سجلوا لصالح بلاده.

    المشاركة كانت مبهجة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، بل كانت مشهدًا سينيمائيًا متكامل الأركان على الأراضي الأمريكية، حيث اجتمع الآلاف ممن سافروا إلى مدينة أوبورن الواقعة في ولاية ألاباما من أجل مشاهدة النجم الأسطوري على الطبيعي.


    مجرد دخوله إلى أرض الملعب صاحبه حالة من الجنون لدى الجميع في المدرجات، والأهم من هذا المشهد، أن الجميع كان شاهدًا على حقيقة واحدة .. "ميسي جاهز لكأس العالم".




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  • Lionel MessiGetty Images

    هل انتهت المخاوف تمامًا؟

    قصة إصابة ميسي بدأت بالمخاوف التي انتشرت بعدما شوهد وهو يمسك بفخذه الأيسر، خلال مباراة إنتر ميامي الأخيرة أمام فيلادلفيا يونيون الشهر الماضي، حيث توجه ليو إلى نفق المؤدي لغرف الملابس مباشرة، وليس نحو دكة البدلاء.

    الجميع توقع أنها إصابة خطيرة قد تنهي رحلته في المونديال مبكرًا، وتضيع عليه فرصة المشاركة في البطولة للمرة الأخيرة، ولكن يبدو أن عملية التعافي سارت بأفضل شكل ممكن، بعد غيابه عن مباراة هندوراس في 6 يونيو الجاري.

    ما شاهدناه ضد أيسلندا خلال 20 دقيقة فقط، يؤكد أن ميسي لا يعاني من آثار أي إصابة، لم يمسك فخذه مرة أخرى، ولم تظهر عليه أي علامات توضح الازعاج أو الألم.

    بل كانت ليلة لاستعادة ذكريات الماضي، عندما وجد نفسه أمام اللاعب الأيسلندي دانيل تريستان جوديونسون، في لقطة ذكرته كثيرًا بأن العمر يمضي سريعًا، لدرجة أنه أصبح يلعب أمام ابن زميله السابق.

    دانيل تريستان هو نجل النجم الأيسلندي السابق إيدور جوديونسون، المهاجم المميز الذي لعب لبرشلونة وزامل ميسي في الفترة من 2006 وحتى 2009 قبل مغادرته إلى موناكو.

    ميسي دخل في محادثة قصيرة مع ابن جوديونسون، وربما تحدث معه عن ذكرياته مع والده، عندما حققا معًا دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا والدوري الإسباني في موسم 2008/2009.



  • Messi MahrezGetty Images

    دعوة للحذر

    الأرجنتين تقع في المجموعة العاشرة من كأس العالم، ولسوء حظ الثنائي العربي الجزائر والأردن، أنه وقع مع حامل اللقب إلى جوار النمسا في المرحلة الأولى من البطولة.

    سواء كان ميسي أو غيره، الأرجنتين تمتلك العديد من الأسلحة المزعجة لجميع الفرق المشاركة في البطولة، إنزو فيرنانديز، رودريجو دي بول، لاوتارو مارتينيز، نيكو باز، تياجو ألمادا، خوليان ألفاريز وبالتأكيد ميسي في مقدمتهم.

    المعركة الأولى للأرجنتين في كأس العالم ستكون يوم 17 يونيو ضد الجزائر، وظهور ميسي بهذه الطريقة يجعل ممثل العربي مطالبًا بإحكام خطته الدفاعية من أجل مواجهة البطل الفائز بمونديال 2022.

    هل نرى سيناريو مشابه لما حدث من السعودية في مونديال قطر؟ عندما تغلب الأخضر على الأرجنتين 2/1 في مفاجأة مدوية صعقت الجميع ببداية كأس العالم؟ ربما! وهذا أمر ليس مستحيلًا.

    ولكنه سيحتاج لمجهود مضاعف من رياض محرز ورفاقه، والمدرب فلاديمير بيتكوفيتش، خاصة وأن هذا الاختبار لو نجحت فيه الجزائر، سترتفع حظوظها بشكل كبير في عبور دور المجموعات.

    مستوى الأرجنتين وميسي ضد أيسلندا مؤشر مزعج وربما يتسبب في الشعور بالخوف، ولكن ليو كان في حالة أفضل عندما انتصرت السعودية على الأرجنتين في 2022، لذلك يجب على الثنائي العربي التخلي عن الخوف والذعر، واللعب بشجاعة دون تجاهل خطورة نجم إنتر ميامي ورفاقه.