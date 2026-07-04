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Lionel Messi Argentina GFXGetty/GOAL
أحمد فرهود

بعد كتابة التاريخ أمام كاب فيردي: ليونيل ميسي لا يسقط ضد المصريين.. واستسلم يا رياض محرز "فأنت في حضرة الأسطورة"

فقرات ومقالات
ليونيل ميسي
الأرجنتين ضد كاب فيردي
الأرجنتين
كاب فيردي
كأس العالم
كيليان مبابي

ماذا قدّم ليونيل ميسي ضد كاب فيردي؟

حين تقف اللغات عاجزة وتعلن القواميس استسلامها، وتجف محابر الصحفيين وصفًا وتكرارًا؛ يدرك الجميع أننا لا نتحدث عن مجرد لاعب عادي، بل عن الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

ميسي.. ذاك الساحر الذي استهلك في مسيرته أطنانًا من الحبر؛ يواصل تألُقه في بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

وسجل ميسي هدفًا وصنع آخر؛ ليقود منتخب الأرجنتين للفوز (3-2) على كاب فيردي، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.

وبهذه النتيجة.. سيواجه منتخب الأرجنتين نظيره المصري، الفائز على أستراليا بـ"ركلات الجزاء"؛ وذلك ضمن منافسات ثمن نهائي المونديال، بشكلٍ رسمي.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور ميسي ضد كاب فيردي في الساعات الأولى من فجر اليوم السبت..

  • Argentina v Cabo Verde: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    أرقام تاريخية بـ"الجملة" من ليونيل ميسي ضد كاب فيردي

    واصل الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي كتابة التاريخ، في بطولة كأس العالم 2026؛ وذلك بعد قيادته منتخب بلاده للفوز على كاب فيردي في دور الـ32، بشق الأنفس.

    نعم.. ميسي حقق مجموعة من الأرقام التاريخية الجديدة، بهدفه وصناعته ضد كاب فيردي؛ وذلك على النحو التالي:

    * 1- أصبح أول لاعب في التاريخ؛ يُسجل ضد 14 منتخبًا مختلفًا في بطولة كأس العالم.

    * 2- أصبح أول لاعب في تاريخ الأرجنتين؛ يُسجل في أول 4 مباريات بنسخة واحدة من بطولة كأس العالم.

    * 3- أصبح أكثر لاعب في تاريخ كأس العالم؛ يُساهم في الأهداف بالأدوار الإقصائية "سجل 6 وصنع 7".

    * 4- أصبح أول لاعب في التاريخ؛ يُسجل 7 أهداف في نسختين مختلفتين ببطولة كأس العالم.

    * 5- أصبح ثالث أكبر لاعب في التاريخ؛ يُسجل في مباراة إقصائية ببطولة كأس العالم.

    ميسي سجل في مباراة إقصائية بالمونديال، وهو بعمر 39 سنة و9 أيام؛ حيث لا يسبقه في ذلك سوى الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، ومواطنه بيبي.

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  • Switzerland v Algeria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    رياض محرز.. استسلم لـ"سحر" ليونيل ميسي الآن!

    الآن.. لنتحدث عن الهدف نفسه، الذي سجله الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي في شباك كاب فيردي؛ وذلك ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

    هدف ميسي جاء بعد تمريرة طولية من المدافع ليساندرو مارتينيز؛ حيث استلمها الأسطورة الأرجنتينية داخل منطقة الـ18، قبل تسديدها أعلى الشباك.

    استلامة البولجا قبل الهدف "تُدرس"؛ بل تجعلنا نتذكر التصريح الشهير من النجم الجزائري رياض محرز، عندما قال: "أنا ليس ميسي".

    الحقيقة أن محرز قال هذا التصريح؛ للتأكيد على أنه لا يستطيع قلب نتيجة المباريات لوحده، مثلما يفعل الأسطورة الأرجنتينية.

    لكن حتى الآن؛ يجب أن يستسلم محرز لطريقة "ترويض" ميسي للكرات، وهي الميّزة التي يتمتع بها النجم الجزائري أكثر من غيره أساسًا.

    إلا أن جمال استلام ميسي للكرة قبل الهدف؛ جعلتنا نقول: "محرز من؟!.. أنت في حضرة أسطورة كرة القدم الحقيقة".

    وهذا ليس تقليلًا أو سخرية من النجم الجزائري أبدًا؛ وإنما تأكيد على أن ليونيل ميسي يقدّم كل شيء في كرة القدم، كما يجب أن يكون.

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    فوزينيا.. عندما حرم ميسي من الابتعاد عن كيليان مبابي

    الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي سجل هدفًا، في شباك منتخب كاب فيردي؛ لكن الحارس فوزينيا تألق أمامه بشدة، رغم ذلك.

    فوزينيا حرم ميسي من تسجيل "هاتريك" على الأقل، في مباراة فجر يوم السبت - بتوقيت مكة المكرمة -؛ فيكفي تصديين تاريخيين أمامه، على النحو التالي:

    * الدقيقة 62: التصدي لانفراد تام من ميسي داخل منطقة الـ18.

    * الدقيقة 73: تصدي لركلة ثابتة خرافية من ميسي من حدود منطقة الـ18.

    كما تصدى هذا الحارس المخضرم؛ لمجموعة من الأهداف المحققة الأخرى للبولجا، على مدار الشوطين الإضافيين "الأول والثاني".

    ولذا.. اكتفى ميسي بالوصول إلى هدفه "رقم 20"، في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس العالم، والسابع في النسخة الحالية.

    ويبتعد الأسطورة الأرجنتينية بفارق هدفين فقط، عن المهاجم الفرنسي كيليان مبابي؛ وذلك في صراع "الهداف التاريخي" للبطولة العالمية.

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    المصريون.. ذكرى سعيدة لليونيل ميسي ومتاعب مستمرة

    الآن.. لنتحدث عن مواجهة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي ضد منتخب مصر الأول لكرة القدم؛ وذلك ضمن منافسات ثمن نهائي كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

    ولدى ميسي ذاكرة سعيدة أمام المصريين؛ حيث سجل هدفًا ليقود الأرجنتينيين للفوز (2-0)، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للشباب 2005

    وواصل المنتخب الأرجنتيني مشواره بعدها؛ حتى توّج باللقب الغالي في النهاية، بقيادة ميسي بالذات.

    بخلاف ذلك.. غاب ميسي عن "ودية" الأرجنتين ومصر عام 2008؛ مع فشله في تسجيل أي هدف ضد أندية الفراعنة، وتحديدًا الأهلي.

    وواجه ميسي الأندية المصرية "3 مرات"، جميعهم ضد الفريق الأهلاوي الكبير؛ وذلك على النحو التالي:

    * ودية 2005: فاز برشلونة (4-0)؛ ولم يسجل ميسي.

    * ودية 2009: فاز برشلونة (4-1)؛ ولم يسجل ميسي.

    * كأس العالم للأندية 2025: تعادل إنتر ميامي (0-0).

    أي أن ميسي لم يخسر ضد المصريين، سواء منتخبات أو أندية، على مدار 4 مباريات؛ ولكنه دائمًا ما كان يُعاني للتسجيل، حيث اكتفى بهدف وحيد.

    أما بخصوص المواجهة الشخصية ضد الفرعون المصري محمد صلاح؛ فقد تقابلا "مرتين" على مستوى الأندية، حيث فاز ميسي مرة وتعادل في أخرى.

    فوز ميسي على صلاح، جاء ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019؛ عندما اكتسح برشلونة نظيره ليفربول (3-0)، مع تسجيل البلوجا لثنائية.

    لكن.. الجميع يعلم ما حدث في "الإياب" وقتها؛ حيث خسر برشلونة (0-4) على أرضية ميدان ليفربول، وسط غياب صلاح وقتها للإصابة.

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