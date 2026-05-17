محمد سعيد و محمود خالد

لا يكتفي بمران إنتر ميامي: ميسي يخضع لـ"نظام قاسٍ" من أجل التحضير لكأس العالم 2026

ميسي يستعد للدفاع عن لقب كأس العالم بأفضل طريقة..

قد يكون ليونيل ميسي قد دخل "مرحلة الغروب" في مسيرته الأسطورية، لكن نجم إنتر ميامي لا ينوي التباطؤ أبدًا قبل نهائيات كأس العالم 2026.

وكشف رودريجو دي بول، زميل ميسي في إنتر ميامي ومنتخب الأرجنتين، عن خضوع حامل الكرة الذهبية "ثماني مرات"، لبرنامج تدريبي شاق، من أجل الوصول إلى أفضل حالة بدنية ممكنة، استعدادًا للدفاع عن لقب المونديال.

    اللياقة البدنية المثالية لميسي .. ما السر؟

    على الرغم من فوزه بجميع الألقاب الكبرى في عالم كرة القدم، يُقال إن ميسي يعمل بجد أكثر من أي وقت مضى خلف الكواليس.

    ووفقًا لدي بول، فإن قائد إنتر ميامي قد أدرج حصة تدريبية مزدوجة في روتينه اليومي، بالإضافة إلى التزاماته المعتادة مع النادي.

    وفي مقابلة مع Lo del Pollo، أوضح دي بول أن هذا البرنامج التدريبي المتخصص مطبّق منذ عدة أشهر، مضيفًا: "منذ شهرين إلى ثلاثة أشهر، لدينا برنامج تدريبي يتجاوز ما نقوم به في النادي، ونحن الاثنان نبذل قصارى جهدنا للوصول إلى أفضل لياقة بدنية".

    واستطرد "اقترحنا على أنفسنا حصة تدريبية مزدوجة، ويكون مدربنا معنا، ونبذل كل ما في وسعنا".

    ميسي في أفضل حالاته

    ويقدم ميسي أداءً رائعًا مع إنتر ميامي في موسم 2026 من الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS)، حيث سجل 11 هدفًا في 12 مباراة، بالإضافة إلى تقديم أربع تمريرات حاسمة.

    وانفجر ميسي هجوميًا مع "الهيرونز"، في المباريات الأخيرة، حيث سجل ثنائية في الفوز المثير على سينسيناتي، بنتيجة (5-3)، ليرفع الفريق إلى المركز الثالث في جدول ترتيب المؤتمر الشرقي.

  • دي بول يتحدث بصراحة عن معاناته النفسية

    إلى جانب المتطلبات البدنية التي يفرضها كرة القدم على مستوى النخبة، سلط دي بول الضوء أيضًا على التحديات الشخصية التي يواجهها بصفته رياضيًا مشهورًا.

    ويشتهر لاعب خط الوسط بشخصيته المرحة ورقصاته على تيك توك مع ابنته فرانشيسكا، لكنه اعترف بأنه يمر بتقلبات عاطفية كبيرة.

    واعترف دي بول بأنه يتأثر كثيرًا بالصعود والهبوط، مضيفًا "أمر بالعديد من اللحظات الصعبة. عندما أهبط، أهبط تمامًا. أنا لست من النوع الذي يتخذ موقفًا محايدًا أو فاترًا".

    ما هو المستقبل الذي ينتظر الأرجنتين وميسي؟

    ويأمل دي بول في الانضمام إلى ميسي في تشكيلة المنتخب الأرجنتيني عندما تخوض الأرجنتين منافسات المجموعة J في كأس العالم 2026، إلى جانب الجزائر والنمسا والأردن. وقبل انطلاق البطولة، سيخوض فريق ليونيل سكالوني مباراتين وديتين ضد هندوراس وأيسلندا استعدادًا لمساعيه نحو الفوز بلقب كأس العالم للمرة الرابعة.

    بالنسبة لميسي، يظل التركيز منصبًا بالكامل على الوضع الحالي. بفضل مدرب مخصص وجدول تدريبي صارم إلى جانب دي بول، يبذل الأسطورة الأرجنتينية كل ما في وسعه لضمان أن تتناسب لياقته البدنية مع قدراته الفنية التي لا مثيل لها، عندما تنطلق البطولة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

