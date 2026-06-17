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زهيرة عادل

ليلة بكى بها ليونيل ميسي وشهدت حدثًا فريدًا بمسيرته .. "آفته" مع إنتر ميامي تتلاشي أمام الجزائر وخمسة أرقام قياسية تركع له

فقرات ومقالات
ليونيل ميسي
الأرجنتين ضد الجزائر
الأرجنتين
الجزائر
كأس العالم
إنتر ميامي

كيف كان الظهور الأول لميسي في كأس العالم 2026؟

من قال إن "الجسد لا يرحم"، يؤكد الليلة أنه مهما بلغ من العمر، يظل شابًا داخل المستطيل الأخضر، إذ لعب في مختلف مراكز اللعب تقريبًا أمام الجزائر دون كلل أو ملل، وكأنه يريد أن يوجه رسالة لجماهيره القلقة بشأن مشواره في كأس العالم 2026 أنه لن يخيب آمالهم حتى وإن كان عائدًا حديثًا من إصابة عضلية.

النجم ليونيل ميسي قاد المنتخب الأرجنتيني اليوم الأربعاء، للفوز أمام نظيره الجزائري بثلاثية نظيفة، في مدينة كانساس بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن الجولة الأولى من مرحلة المجموعات من كأس العالم 2026.

ثلاثية راقصي التانجو سجلها البرغوث في الدقائق 17، 60 و76 من عمر المباراة، ضمن منافسات المجموعة العاشرة.

لكن ترتيب المجموعة لن يتضح بعد، في انتظار مواجهة النمسا والأردن، التي ستلعب في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم الأربعاء - بتوقيت مكة المكرمة -.

لكن بعيدًا عن الأحداث الجماعية في مواجهة الجزائر والأرجنتين، دعونا نتحدث في السطور التالية بشكل فردي عن ليونيل ميسي..


  • "آفته" مع إنتر ميامي مؤخرًا تتلاشى أمام الجزائر

    منذ بداية الموسم الجاري، عانى ليونيل ميسي بعض الشيء مع فريقه إنتر ميامي من عدم دقة تسديداته، رغم أنها كانت ميزته الأكبر طوال مسيرته، لكن الساحرة المستديرة عاندته كثيرًا سواء سدد من داخل منطقة الجزاء أو من خارجها.

    لكن أمام المنتخب الجزائري الليلة، تلاشت تلك "الآفة" حديثة العهد بميسي، إذ سجل الهدفين الأول والثالث من تسديدتين من خارج منطقة الجزاء، والهدف الثاني من تسديدة قريبة من داخل منطقة العمليات، بعد ارتداد الكرة من الحارس لوكا زيدان.

    البرغوث سدد ست تسديدات خلال 80 دقيقة لعب أمام محاربي الصحراء، منها أربع على المرمى، سجل منها ثلاثة أهداف، ليحقق نسبة نجاح 67%.


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  • دموع تقول الكثير .. وحدث فريد في مسيرة ميسي

    نجم كليونيل ميسي معتاد على تسجيل الأهداف وقد حقق مبتغاه بالفعل في كأس العالم قطر 2022، من المفترض أنه يخوض نسخة 2026 بأريحية أكبر من كافة النسخ السابقة، لكن البرغوث فاجأ جماهيره بـ"البكاء"!

    صاحب الـ38 عامًا بكى بعد إحرازه الهدف الأول مباشرةً، دون سبب واضح .. لكن ربما السبب الذي يتصدر المشهد لحين ثبوت العكس، هو أنه يستعد لإعلان اعتزال الدولي بعد كأس العالم 2026 أو قد تكون الشكوك حول مدى قدرته على المشاركة في النسخة الحالية من الناحية البدنية قد شكلت ضغطًا ما عليه دفعه للبكاء.

    أما بالحديث عن الحدث الفريد في مسيرة ليو بعيدًا عن البكاء، فرغم مشاركته في ست نسخ من كأس العالم – من ضمنها 2026 – لم يسبق للنجم الأرجنتيني أن سجل "هاتريك – ثلاثية" قط، رغم إحرازه 16 هدفًا خلال 27 مباراة.

    بينما هو الـ"الهاتريك" الخامس في مسيرته الدولية خلال المباريات الرسمية مع الأرجنتين، بشكل عام.



  • الأرقام القياسية تركع أمام ميسي في أول ظهور بمونديال 2026

    مع أول ظهور له في كأس العالم 2026، كسر ليونيل ميسي عدة أرقام قياسية دفعة واحدة..

    - أصبح البرغوث أول لاعب في التاريخ يخوض ست نسخ مختلفة من كأس العالم، إذ بدأت مشاركاته من نسخة 2006 واستمرت بشكل متتالٍ حتى 2026.

    - مواجهة الجزائر هي الرقم 200 في مسيرته الدولية مع المنتخب الأرجنتيني.

    - بفضل الهدفين الأول والثالث الليلة في شباك الجزائر، سجل ميسي ستة أهداف من خارج منطقة الجزاء خلال مسيرته في كأس العالم، ليكسر الرقم القياسي المسجل باسم الأسطورة البرازيلية ريفيلينو الصامد منذ عام 1966.



    - عادل ميسي الرقم المسجل باسم الأسطورة الألماني ميروسلاف كلوزه كأكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في كأس العالم بواقع 16 لكل منهما.

    - في سن 38 عامًا و357 يوميًا، أصبح ميسي أكبر لاعب سنًا يسجل أكثر من هدف في مباراة واحدة بتاريخ كأس العالم، متخطيًا الأسطورة الكاميرونية روجيه ميلا بعدما فعلها في عام 1990 وقتما كان ابن الـ38 عامًا و34 يومًا.


  • الجانب السلبي في ليلة ميسي

    رغم كم الإيجابيات في ليلة ليونيل ميسي الأولى بكأس العالم 2026 أمام المنتخب الجزائري إلا أنها لم تخل من السلبيات كذلك، والحديث هنا عن الجوانب التحكيمية..

    بحسب الخبراء، أفلت البرغوث من "طرد مباشر" مع إلغاء هدف صحيح له في شوط المباراة الأول. (لمزيد من التفاصيل من هنا)

  • بالأرقام .. ماذا قدم ميسي أمام الجزائر؟

    في الختام، لمحبي لغة الأرقام، وبخلاف "الهاتريك" الذي سجله ليونيل ميسي الليلة أمام المنتخب الجزائري، فقد شارك البرغوث لمدة 80 دقيقة قبل استبداله.

    وصنع ليو فرصتين لزملائه، لم ينجحوا في ترجمتها لأهداف، بينما أهدر هو فرصة محققة وحيدة، فيما سدد ست تسديدات، منها أربع على المرمى.

    فيما كانت أضعف أرقام في المواجهات الثنائية، التي حقق بها نسبة نجاح 38% (تفوق في 3 من 8).