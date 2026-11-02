ميسي ضد نيو إنجلاند | فلتذهب الجوائز إلى الجحيم .. "الأفضل في ميامي" كما قال أبو تريكة والفار أنقذه من هدف خاطئ!

هناك أهداف يمكن وصفها بأنها "ماركة ليونيل ميسي"، والذي بات في كل مباراة تقريبًا، يعطيك درسًا جديدًا في فنون الإمتاع بالكرة، فيما لعب دور البطولة في "ريمونتادا" إنتر ميامي ضد نيو إنجلاند ريفوليوشن، بنتيجة (2-1)، في الجولة قبل الأخيرة، من الدوري الأمريكي MLS، قبل خوض مرحلة الإقصائيات.

نيو إنجلاند كانوا يشعرونك بأن النقاط الثلاث في المتناول، بعد سيطرة على مجريات الشوط الأول، ومن ثمّ التقدم بهدف دانزيل جازداج، في الدقيقة 53، إلا أن ميسي قرر أن يقود ثورة الإنتر بعدها، وصنع تمريرة حاسمة إلى جيرمان بيرترامي، في الدقيقة 69، قبل أن يتكفل بإحرازه الهدف الثاني بطريقة رائعة، في الدقيقة 83.

وبهذا الفوز، انتزع إنتر ميامي وصافة المجموعة الشرقية، من نيو إنجلاند، بوصوله إلى 59 نقطة، مبتعدًا بفارق نقطة عن نظيره، فيما حسم ناشفيل الصدارة، بـ74 نقطة، مع تبقي جولة على نهاية مرحلة الدوري.

وفيما يلي، نستعرض معًا أبرز النقاط حول أداء ليونيل ميسي، في مباراة إنتر ميامي ونيو إنجلاند ريفوليوشن..