عناق أهم من المباراة: سنة الوجع تكتمل .. تألق ميسي يستسلم أمام انتفاضة ليون والمعبد سينهار قريبًا!

هل قرر ليونيل ميسي تعليق نشاطه مع إنتر ميامي بعد وفاة والده؟ الإجابة رد عليها القائد الأرجنتيني على الفور، ليس بالأقوال، بل بالأفعال.

ميسي الذي فقد والده قبل أيام، ردّ على كل من تنبأ بأنه سيبتعد لفترة، وقرر التواجد، بل المشاركة، في مباراة إنتر ميامي ضد ليون المكسيكي، ضمن بطولة كأس الدوريات "2026".

ولكن، تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن؛ فميسي الذي شارك بديلًا مع بداية الشوط الثاني، تجرع مرارة الهزيمة على أرض ميامي، في ملعب نو، بنتيجة (2-3).

عودة حزينة، وليلة صعبة جديدة على ميسي، نستعرضها معكم كأبرز النقاط في السطور التالية..