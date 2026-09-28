يحرج رونالدو ومبابي ويامال بصمته: قاموس ميسي "الركلات الحرة أسهل من الجزاء" .. وشرط الكرة الذهبية يحبطه مع إنتر ميامي!

هل صادف ليونيل ميسي أحدًا ذا شعر أحمر؟ عذرًا عزيزي القارئ، إني أمزح، فهذه خرافة أرجنتينية، يعتقدون فيها بسوء الحظ لمن يرى أحد أصحاب الشعور الحمراء، إلا أن ما يحدث مع "لابولجا"، بقدر ما يعد أعظم مروّج لحفل اعتزاله الدولي، إلا أن واقعة كولومبوس، ليست أكثر من حلقة جديدة في سلسلة نحس القائد الأرجنتيني مع إنتر ميامي.

إذا قلت لك: ميسي سجل وإنتر ميامي تعثر، فسيكون ردّك: وما الجديد؟ حقًا، فهذا بات السيناريو الذي تعيش فيه كتيبة كيلي جونزاليس مؤخرًا، فمنذ الانتصار الساحق على مونتريال بسباعية، في 30 أغسطس، وخاض الـ"هيرونز" خمس مباريات في الدوري الأمريكي، شهدت أربعة تعادلات متتالية، ثم هزيمة "جديدة" أمام كولومبوس، فجر اليوم، بنتيجة (1-2).

ميسي كان صاحب بصمة إنتر ميامي، بهدف رائع يستحق التصفيق، في الدقيقة 33، ليتعادل سريعًا لفريقه بعد تقدم جوزيف مارتينيز من علامة الجزاء، إلا أن هدفًا غريبًا، جاء عن طريق جمال ثياري في الدقيقة 90+8، منح كولومبوس النقاط الثلاث.

ماذا حدث في ليلة تعثر رفاق ميسي؟ هذا ما تعرضه النسخة العربية من موقع GOAL، في السطور التالية..