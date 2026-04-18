تبًا للمتعة، وأهلًا بالفوز.. لا تتحدثوا عن الأداء الجميل، هكذا رفع إنتر ميامي شعاره أمام كولورادو رابيدز، وانتزع منه فوزًا مثيرًا بنتيجة (3-2)، من قلب ملعب إمباور فيلد، ضمن منافسات الدوري الأمريكي، بموسم 2026.

استمتعوا بالاستحواذ، وامنحونا النقاط الثلاث؛ الواقع يقول إن إنتر ميامي انتصر، ولكن الأداء ربما يحمل معه أكثر من علامة استفهام حول أداء المدرب الجديد جوليرمو أنجيل هويوس، الذي جاء خلفًا للمدرب ماسكيرانو بعد رحيله "المفاجئ" عن الهيرونز.

ميسي كان له السبق، بالهدف الأول من علامة الجزاء، في الدقيقة 18، ثم أضاف جيرمان بيرتيرامي الهدف الثاني لإنتر، بالدقيقة 45+5، قبل أن يرد كولورادو بثنائية رافائيل نافارو ودارين يابي، في الدقيقتين 58 و62، قبل أن يعود ليونيل ويقتنص هدف الانتصار في الدقيقة 79.

هذا الفوز رفع رصيد إنتر ميامي إلى 15 نقطة، ليحتل المركز الخامس في ترتيب الدوري الأمريكي، بأربع انتصارات في ثماني مباريات، بينما تجمد رصيد كولورادو عند 12 نقطة، في المركز التاسع.