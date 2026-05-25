محمود خالد

قلق معتاد قبل كأس العالم: ميسي يعاند الكرة في ملحمة فيلادلفيا .. ويكرر الأزمة التي سبقت "إنجاز" الأرجنتين!

أمطار في الملعب والأهداف، وميسي يقلق عشاقه رغم نثر سحره..

مهرجان كروي ممتع، انتهى بكابوس يطارد عشاقه، ذلك هو الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، الذي قاد إنتر ميامي لفوز دراماتيكي على فيلادلفيا يونيون بستة أهداف مقابل أربعة، ضمن منافسات الدوري الأمريكي.

ميسي لم يسجل، ولكنه شارك في تلك الملحمة الكروية، التي شهدت 10 أهداف، وسجلت أعلى معدل أهداف في شوط واحد بتاريخ الـMLS، حينما انتهى الشوط الأول بالتعادل (4-4)، قبل أن تحسم كتيبة جوليرمو هويوس، اللقاء بهدفين جديدين في الشوط الثاني.

وجاءت سداسية إنتر ميامي، عن طريق جيرمان بيرتيرامي (هدفين د13 و41) ولويس سواريز (هاتريك د29 و44 و81) ورودريجو دي بول (د90+3)، بينما شهدت رباعية فيلادلفيا، هاتريك أيضًا من ميلان إليوسكي (د3 وركلتي جزاء د10 و45+8) وبرونو دامياني (د20).

ماذا صنع ليونيل ميسي في مباراة إنتر ميامي وفيلادلفيا؟ هذا ما تستعرضه النسخة العربية من موقع GOAL، حول تلك الملحمة الكروية..

    نسخة مرعبة من ليونيل ميسي

    هل الدوري الأمريكي سهل؟ أم أننا نشاهد نسخة مرعبة "جديدة" من ليونيل ميسي؟ فالنجم الأرجنتيني يواصل العبث بالأرقام مع إنتر ميامي، ويواصل مساهماته التهديفية، من منطلق "إن لم أسجل، فسوف أصنع".

    المباراة الخامسة على التوالي، التي نشاهد فيها مساهمات تهديفية لميسي، ولك أن تتخيل عزيزي القارئ، أن النجم الأرجنتيني سجل 5 أهداف و7 تمريرات حاسمة في خمس مباريات فقط.

    شعار هويوس، الذي جاء خلفًا لماسكيرانو في قيادة إنتر ميامي، هو لا يهم كم سأستقبل، بل كم سأسجل، وكأن "الهيرونز" لا يعي كثيرًا بعدم الحفاظ على نظافة شباكه، مقابل أن هجومه بخير ويواصل التسجيل.

    نسخة أمريكية من اللقاء الملحمي الذي شاهدناه بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والذي انتهى بفوز باريس بنتيجة (5-4)، وكأننا نعود إلى الزمن القديم، حينما كانت غزارة التهديف شعار المباريات، قبل ظهور الخطط التكتيكية "المُحكمة" التي تعتمد على إغلاق الدفاعات أمام الخصوم.

    قلق "معتاد" قبل كأس العالم

    ما أشبه الليلة بالبارحة، ليونيل ميسي صار معتادًا على إصدار القلق لعشاقه، قبل كأس العالم، هكذا فعل بالأمس مع باريس سان جيرمان، واليوم مع إنتر ميامي.

    قبل مونديال 2022، أقلق باريس سان جيرمان، جماهير ليونيل ميسي، باستبعاده من قائمة مباراة لوريان، لأنه يشكو من التهاب في وتر العرقوب، فيما طمأن عشاقه بأنه مجرد إجراء احترازي، وعاد بالفعل بعدها ليشارك في مباراة أوسير، ثم قاد منتخب الأرجنتين في كأس العالم، والباقي يعرفه الجميع وخلدته كتب التاريخ، حيث ارتدى البشت القطري ورفع الكأس الغائبة منذ 1986.

    اليوم، ليونيل ميسي يشكو أيضًا، ويطالب بالتبديل أمام فيلادلفيا، رغم أنه لم يتعرض لاحتكاك عنيف، وكان طبيعيًا أثناء محاولة تنفيذ هجمة، قبل أن يرفع سرواله ويطالب باستبداله، ثم توجه مباشرة إلى النفق في الدقيقة 73.

    جماهير ميسي ستكون مجددًا في حالة من الترقب، خاصة وأن "لابولجا" جعل عشاقه طويلًا في قلق بشأن موقفه من المشاركة في مونديال أمريكا الشمالية، الذي ينطلق بعد 17 يومًا.

    الصحفي الشهير جاستون إيدول، أكد أن ميسي لا يعاني من إصابة، إلا أنه طلب استبداله كإجراء احترازي، بسبب شد في أوتار الركبة، حيث أنه رفض التحميل الزائد أو المخاطرة على المنطقة، باستمرار اللعب.

  • عاند الكرة قبل أن تعانده

    ماذا حدث قبل الإصابة؟ ما هو معتاد من ليونيل ميسي، نثر سحره فوق أرض الملعب، بل يمكن القول إن قائد إنتر ميامي، عاند الكرة ورفض أن يدخلها بنفسه إلى الشباك، قبل أن تعانده هي.

    في وقت كان فيه إنتر ميامي متأخرًا بهدفين، رفض ليونيل ميسي أن يسجل الأول، رغم أن الفرصة كانت متاحة، وفضل أن يمررها حتى أودعها بيرترامي في الشباك.

    وقدم ليونيل ميسي لقطة مارادونية، أثبت خلالها بأنه لا يزال خير مروض للكرة، حينما انطلق من الطرف إلى العمق، متجاوزًا 5 لاعبين، قبل أن يتركها إلى لويس سواريز الذي رفض أن يضع ريشته على تلك اللوحة الجميلة التي قدمها لابولجا، ليسدد الكرة بجوار المرمى.

    ولنستزيد من الشعر بيتًا، حينما كان ميسي قريبًا من إحراز هدف بطريقة رائعة، من ركلة حرة، في الدقيقة 67، إلا أن الكرة عاندته هذه المرة، وأبت أن تطاوع قدمه اليسرى الساحرة، لتمر دائرية من أمام المرمى، دون أن تجد من يتابعها.

    كلمة أخيرة..

    وكأن ليونيل ميسي قرر أن يؤجل قليلًا رحلته نحو الألف هدف، في ظل سباقه مع كريستيانو رونالدو، نحو ذلك الإنجاز التاريخي، إلا أن قائد إنتر ميامي، بات مفضلًا لعبة التمريرات الحاسمة عن التسجيل في ملحمة فيلادلفيا.

    414 تمريرة حاسمة في مسيرة ليونيل ميسي، أمطار في الملعب، وفي المرمى أيضًا، فتح بها "لابولجا" بابًا للتساؤل "هل الدوري الأمريكي سهل؟ أم أنه هو الذي ينثر سحره دون رادع؟".

    ولكن، ما قدمه ميسي من إبداع، انتهى بحالة من القلق والترقب، فقبل 23 يومًا من مباراة الأرجنتين الأولى أمام الجزائر، ستكون الجماهير منتظرة بشأن ما إذا كان القائد سيصبح جاهزًا أم أن آلامه ستكون أسوأ من المتوقع؟