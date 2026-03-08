Goal.com
محمود خالد

صار ضيفًا ثقيلًا: من زيارة ترامب إلى دي سي يونايتد .. لا مزيد من الألاعيب يا ميسي حتى يطمئن عشاق الكرة!

ميسي أفضل لاعب .. كالعادة!

خطوة جديدة من أجل مزيد من التاريخ، السباق يحتدم مع "الدون"، وها هو ليونيل ميسي، يواصل حملة الدفاع عن اللقب، مع إنتر ميامي، بعد قيادته للفوز على مضيفه دي سي يونايتد، بنتيجة (2-1)، من قلب ملعب M&T Bank، في مباراة الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الأمريكي MLS، بموسم "2026".

وتقدم إنتر ميامي، حامل اللقب، بثنائية رودريجو دي بول وليونيل ميسي، في الدقيقتين 17 و27، بينما تمكن تاي باريبو من تقليص الفارق، بالدقيقة 75.

وتمكنت كتيبة خافيير ماسكيرانو، من تحقيق الانتصار الثاني تواليًا، بعد تعثر الجولة الأولى، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، ليحل ثالثًا في ترتيب مجموعة الشرق، بينما تجمد رصيد دي سي يونايتد عند "3" نقاط، في المركز السابع.

  • ميسي "الضيف الثقيل" وخطوة نحو الـ900

    وتمكن ليونيل ميسي من التوقيع على هدفه رقم "899" في مسيرته الكروية، مع الأندية أو المنتخب الأرجنتيني، بطريقة أكثر من رائعة، بعد تمريرة من ماتيو سيلفيتي، ليضرب الكرة من أول لمسة، فوق الحارس داين سانت كلير.

    لك أن تتخيل عزيزي القارئ، أننا نعيش في مرحلة فاصلة، يتنافس فيها لاعبان على الوصول إلى الألف هدف في مسيرتهما، وهو ليونيل ميسي، الذي بات أمامه 101 هدف، وكريستيانو رونالدو الذي يحتاج إلى 35 هدفًا لتحقيق هذا الرقم الإعجازي في كرة القدم، الذي لم تتمكن من تحقيقه منتخبات وطنية بأكملها.

    وبخلاف ذلك، فإن هناك ظاهرة مميزة لميسي، منذ بداية الموسم الجاري "2026"، وهي أنه يسجل أهدافًا لأول مرة من ملعب المنافس، خلال الجولتين الثانية والثالثة.

    * سجل هدفين ضد أولاندو، في أولى زيارة له على ملعب الخصم.

    * سجل هدفًا ضد دي سي يونايتد، في أولى زيارة له على ملعب الخصم.

    وطبقًا لذلك، فإن العنوان الأبرز لموسم ميسي مع "الهيرونز" هذا الموسم، هو تفنيد مقولة الغياب تهديفيًا عن مباريات إنتر ميامي الخارجية، وبدء العد من أجل حلم الألف هدف على غرار رونالدو.

    كأس العالم؟ لا مجال للشك!

    لنتطرق للحديث حول ملف آخر، يتعلق بالأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، وهو مشاركته في نهائيات كأس العالم 2026.

    وعلى مدار العام الماضي، أثار ليونيل ميسي الكثير من الشكوك حول إمكانية مشاركته في مونديال 2026، رغم أنه سيقام في الولايات المتحدة، بجانب كندا والمكسيك، وهو الأمر الذي قتل بحثًا، فيما يتعلق بحظوظ "البرغوث" الذي أعاد إحياء لقطة مارادونا التاريخية في قطر، بعد قيادة الأرجنتين للقب.

    ومع الوصول إلى الجولة الثالثة من دوري MLS، فإن جميع المؤشرات تؤكد أن إعلان تواجد ميسي في المونديال المُقبل، مجرد مسألة وقت لا أكثر.

    * زيارة ليونيل ميسي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حفل تكريم أبطال الدوري بالبيت الأبيض.

    * تسجيل 3 أهداف في أولى "3" جولات، فضلًا عن فوزه بجائزة رجل المباراة مرتين.

    * مشاركته في دقائق المباريات الثلاث كاملة، سواء أمام لوس أنجلوس وأورلاندو ودي سي يونايتد، ما يعني جاهزيته الكاملة، حتى الآن.

    كل هذه المؤشرات تعني أنه لا يوجد شيء يمنع ميسي من ارتداء الرقم "10" في كأس العالم، من الناحية البدنية والفنية، فضلًا عن زيارة ترامب، وإشادته بـ"البرغوث"، حينما قارن بينه وبين مارادونا حول الأفضل في تاريخ الكرة، وكأنها رسالة غير مباشرة، تؤكد أن القائد الأرجنتيني يجب أن يكون حاضرًا في المشهد العالمي.

  • كلمة أخيرة..

    رغم أن ميسي أمام دي سي يونايتد، لم يكن مثل مواجهة أورلاندو، إلا أن هدفه يكفي من أجل الحديث عن مزيد من التاريخ ينتظر الكتابة من النجم الأرجنتيني.

    ميسي كان قريبًا من زيادة غلته بتمريرة حاسمة في الدقائق الأخيرة، إلا أن برترامي، أفسد هدية القائد بتسديدة في القائم.

    وبخلاف الهدف، فإن ميسي قدم لوحات فنية رائعة من قلب الملعب، من حيث القدرة على الخروج بالكرة من الرقابة بسلاسته المعهودة، فضلًا عن لعبه العديد من الأدوار، كجناح ولاعب وسط أيمن، وصانع ألعاب، ويكفي لقطة الدقيقة "38"، حينما تحرك من الطرف إلى العمق، متجاوزًا ثنائي دي سي يونايتد، قبل أن يسدد كرة رائعة مرت على يسار الحارس، ليهدر واحدة من أبرز فرص الموسم.

    وإذا ما كان الحديث عن جار ميسي، رجل الأعمال باتريك بيت ديفيد، الذي ارتفعت قيمة منزله من 20 إلى 45 مليون دولار، بعد قدوم الأسطورة الأرجنتينية، إلى منزل ضخم مقابل له، فماذا يكون الحال إذا ما احتفل ميسي في هذا المنزل، بالوصول إلى 900 ثم الـ1000 هدف؟

