صار ضيفًا ثقيلًا: من زيارة ترامب إلى دي سي يونايتد .. لا مزيد من الألاعيب يا ميسي حتى يطمئن عشاق الكرة!

خطوة جديدة من أجل مزيد من التاريخ، السباق يحتدم مع "الدون"، وها هو ليونيل ميسي، يواصل حملة الدفاع عن اللقب، مع إنتر ميامي، بعد قيادته للفوز على مضيفه دي سي يونايتد، بنتيجة (2-1)، من قلب ملعب M&T Bank، في مباراة الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الأمريكي MLS، بموسم "2026".
وتقدم إنتر ميامي، حامل اللقب، بثنائية رودريجو دي بول وليونيل ميسي، في الدقيقتين 17 و27، بينما تمكن تاي باريبو من تقليص الفارق، بالدقيقة 75.
وتمكنت كتيبة خافيير ماسكيرانو، من تحقيق الانتصار الثاني تواليًا، بعد تعثر الجولة الأولى، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، ليحل ثالثًا في ترتيب مجموعة الشرق، بينما تجمد رصيد دي سي يونايتد عند "3" نقاط، في المركز السابع.