سخر منه الجمهور واعتبر احتفال الخصم عدم احترام له .. ليلة ليونيل ميسي أمام أتلانتا بدأت بتقديم دليل براءته وانتهت بشجار!





أضاع إنتر ميامي بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فرصة تقليص الفارق النقطي مع ناشفيل، بعدما فشل في استغلال تعثره أمس السبت، بالتعادل (0-0) أمام نيويورك سيتي.

رفاق البرغوث تعثروا على غرار منافسهم "ناشفيل"، مكتفيين بالتعادل (2-2) أمام أتلانتا على ملعبهم الخاص "نو ستاديوم"، ضمن الجولة الـ24 من الدوري الأمريكي 2026.

المباراة كانت مهددة بالإلغاء بالأساس بعدما ضربت عواصف برقية ملعب نو ستاديوم، قبل أن تُلعب بعد ساعة ونصف تقريبًا من تأخر انطلاقها.

أما عن بداية التهديف بها، فكانت من نصيب إنتر ميامي برأسية كاسيميرو في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول، وما هي إلا ثلاث دقائق بعدها حتى أدرك الضيوف التعادل بهدف ميجيل ألميرون.

عاد لويس سواريز وتقدم لإنتر ميامي بهدف في الدقيقة 1+45 من عمر الشوط الأول، لكن بفضل ضربة جزاء، أدرك أتلانتا التعادل للمرة الثانية، حيث سجلها بريل إمبولو في الدقيقة 87 من عمر المباراة.

وكان أتلانتا قريبًا من العودة من ملعب نو ستاديوم بثلاث نقاط وليس نقطة تعادل، لكن أُهدرت ركلة جزاء في الدقيقة 73، حيث تألق الحارس سانت كلير في التصدي لها.

بهذا التعادل، يبقى فارق النقاط بين "المتصدر" ناشفيل و"الوصيف" إنتر ميامي عشر لصالح الأول صاحب الـ53 نقطة، فيما يحل أتلانتا في المركز الـ14 (قبل الأخير) بـ22 نقطة.

وللحديث أكثر بشكل خاص عن ليلة ليونيل ميسي الفردية في مباراة إنتر ميامي وأتلانتا، دعونا نستطرد في السطور التالية..



