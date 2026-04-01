ليونيل سكالوني يثق في قدرة ليونيل ميسي على بلوغ 1000 هدف في مسيرته، ويؤكد أن قائد الأرجنتين يتمتع بـ«الرغبة» اللازمة لخوض حملته الأخيرة في كأس العالم

في حين يتصدر كريستيانو رونالدو حالياً السباق نحو بلوغ عتبة الألف هدف في السعودية، لا يزال سكالوني واثقاً من قدرة قائده على الانضمام إليه في هذا النادي الحصري. وفي معرض حديثه عن احتمالية وصول ميسي، الذي سجل حتى الآن 913 هدفاً في مسيرته، إلى هذا الإنجاز الضخم، أشار المدرب قائلاً: "يمكنه بلوغ 1000 هدف، لكن علينا أن نرى إلى متى سيستمر في اللعب. المهم هو أن يكون لديه الرغبة في الاستمرار. آمل أن يفعل ذلك، لأنه سعيد على أرض الملعب ونحن جميعاً نريد رؤيته. في إحدى السنوات سجل أكثر من 90 هدفاً - يمكنه الوصول إلى هذا الرقم".

وبعيداً عن الأرقام القياسية الفردية، تحول الاهتمام إلى ما إذا كان الفائز بـ"الكرة الذهبية" ثماني مرات سيساعد الأرجنتين في الدفاع عن لقبها في كأس العالم 2026. وأضاف سكالوني: "سيكون شرفاً كبيراً إذا قرر ليو المشاركة في كأس العالم. نريده جميعًا أن يستمتع بهذه التجربة، ونحن نساعده على الشعور بالراحة. إنه يريد ما نريده نحن، وهو الآن أكثر استرخاءً لأنه سبق له الفوز بكأس العالم. رغبته في المشاركة ومشاركة هذه التجربة موجودة، وسنرى ما سيقرر فعله وسندعمه."