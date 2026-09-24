طبيب أسنان يتسبب في تأجيل الاجتماع .. ليونيل سكالوني يتحدث عن ملف تجديد عقده مع منتخب الأرجنتين

قدم سكالوني آخر المستجدات بشأن مستقبله مع المنتخب الأرجنتيني، وكشف أن مشكلة في الأسنان حالت دون عقد اجتماع حاسم بشأن تجديد عقده. وفي حديثه إلى صحيفة «أولي» الأرجنتينية على هامش تدريبات المنتخب خلال فترة التوقف الدولية الحالية، أقر المدرب بأن المفاوضات الرسمية لم تجرِ بعد.

وأوضح سكالوني: "كان لديّ الوقت لأبتعد قليلاً، لأتخلص من مرارة عدم التمكن من الفوز بكأس العالم 2026، لكن مع راحة البال بأنني بذلت كل ما في وسعي".

وأضاف: "بخصوص وضعي، لا توجد أخبار جديدة. كنا سنجتمع أمس، لكنني اضطررت للذهاب إلى طبيب الأسنان، فلم نتمكن من ذلك. هناك استعداد للجلوس معاً، لكن الوضع لا يزال على ما هو عليه حتى الآن".



