كتيبة سكالوني تنقذ سمعة الكرة الأرجنتينية.. ورسالة سويسرية إلى برشلونة "فلتنسحب من هذه الصفقة الدفاعية"!

"هل أنتم مستعدون لإحياء ذكريات الماضي؟!.. هل أنتم مستعدون للإثارة الكروية القادمة؟!"؛ هكذا جعلنا منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم نُردد، بعد تأهُله رسميًا إلى نصف نهائي كأس العالم 2026.

منتخب الأرجنتين تأهل إلى نصف نهائي المونديال؛ وذلك بعد فوزه الصعب على نظيره السويسري، بثلاثة أهداف لواحد.

الفوز الأرجنتيني على سويسرا؛ جاء بعد أن امتدت مباراة ربع نهائي كأس العالم 2026، إلى الشوطين الإضافيين.

وافتتح المنتخب الأرجنتيني الأهداف في الدقيقة العاشرة، بواسطة متوسط ميدانه أليكسيس ماك أليستر؛ بينما أدرك السويسريون التعادل عن طريق دان ندوي، في الدقيقة 67.

وفي الشوطين الإضافيين؛ ظهر خوليان ألفاريز ولاوتارو مارتينيز، ليسجلا هدفي الانتصار في الدقيقتين 112 و120+1.

المهم.. بهذه النتيجة؛ سيضرب المنتخب الأرجنتيني موعدًا مع إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم 2026، في إعادة لذكريات هدف "يد الرب" الشهير.

الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا سجل هدفًا بـ"يده"؛ ليقصي منتخب إنجلترا من ربع نهائي بطولة كأس العالم، عام 1986.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز الأرجنتين على سويسرا..