ليني يورو تحث مانشستر يونايتد على تمديد عقد هاري ماجواير

يورو، الذي انضم إلى الفريق قادماً من ليل في عام 2024 مقابل 62 مليون يورو، خاض 27 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وساهم في دفع مانشستر يونايتد إلى المركز الثالث في الدوري. ومع اقتراب الفريق من حجز مقعده في دوري أبطال أوروبا، يقول يورو إن الفريق متحمس لمواجهة هذا التحدي.

وقال: "كل لاعب يريد أن يلعب في دوري أبطال أوروبا، خاصة عندما تلعب لمانشستر يونايتد".

"هذا النادي يجب أن يلعب في دوري أبطال أوروبا. نأمل أن نحقق ذلك الموسم المقبل.

"نحن نعلم أن كل مباراة مهمة، لكن هذه المباراة كانت مهمة بشكل خاص لأنهم [أستون فيلا] يتبعوننا مباشرة. نحن سعداء جدًا بالنتيجة".