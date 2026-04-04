ترجمه
ليفربول يمر بأسوأ موسم له منذ حقبة ما قبل يورغن كلوب، مع تزايد الضغوط على آرني سلوت عقب خسارة فريقه أمام مانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي
موسم من الأرقام القياسية غير المرغوب فيها
لم تكن الهزيمة في مانشستر مجرد ضربة لآمال ليفربول في الفوز باللقب فحسب؛ بل رسخت أيضًا مكانة هذا الموسم باعتباره أحد أسوأ المواسم التي مر بها النادي في العصر الحديث. فقد خسر «الريدز» حتى الآن 15 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، وهو أعلى عدد من الهزائم في موسم واحد منذ موسم 2014-2015. في ذلك العام، تحت قيادة بريندان رودجرز، خسر النادي 18 مباراة وانتهى به المطاف خارج المراكز الأربعة الأولى.
تشكل هذه الإحصائيات قراءة قاتمة لمشجعي أنفيلد، خاصة بالنظر إلى التباين مع النجاح المستمر الذي تمتع به النادي خلال عهد يورغن كلوب. أثبت إرلينغ هالاند أنه المعذب الرئيسي مرة أخرى، حيث سجل ثلاثية ليصبح أول لاعب يسجل خمسة أهداف ضد ليفربول في موسم واحد منذ أن حقق مات لو تيسييه هذا الإنجاز مع ساوثهامبتون في موسم 1993-94. كما سجل أنطوان سيمينيو هدفاً، في حين زاد ركلة الجزاء التي أضاعها محمد صلاح من سوء الأمسية البائسة للزوار.
تحدد "الفتحة" "المواضيع المتكررة"
على الرغم من النتيجة الكبيرة، حاول سلوت إيجاد الجوانب الإيجابية في الدقائق الأولى من المباراة قبل أن يعترف بنقاط الضعف المعتادة للفريق. وفي حديثه إلى بي بي سي سبورت بعد صافرة النهاية، أبدى المدرب الهولندي ثباتًا في موقفه بشأن النهج التكتيكي، بينما أعرب عن أسفه لضعف التنفيذ في كلا منطقتي الجزاء.
وقال سلوت: "أعجبني كثيرًا ما رأيته اليوم [في الدقائق الـ35 الأولى]". "قدمنا أداءً جيدًا للغاية سواء مع الكرة أو بدونها، وخلقنا بعض الفرص الجيدة. وأبقيناهم بعيدين عن أي خطر. حتى لحظة ركلة الجزاء تلك، كان هناك الكثير مما يعجبني. أما الـ20 دقيقة التي تلت ذلك، فبالنسبة لما يمكن أن تتوقعه من فريق ليفربول، كانت بعيدة كل البعد عن المستوى الجيد دفاعيًا. هناك العديد من النقاط المتكررة. إحداها أننا نضيع فرصنا، والأخرى هي أننا عمومًا لا نتلقى أهدافًا كثيرة، لكن الفرص القليلة التي نسمح بها تنتهي بتسجيل أهداف. ربما يرجع ذلك إلى مقدار الجهد الذي نبذله. علينا تحسين الدفاع في منطقة الجزاء، وقد ظهر ذلك أيضًا اليوم".
الهشاشة النفسية تتسلل إلى النفس
أثارت طبيعة الانهيار تساؤلات حول الحالة النفسية للفريق في اللحظات الحاسمة. بعد صمود دام قرابة 40 دقيقة، انفتحت أبواب الهزيمة، تاركًا اللاعبين المخضرمين يبحثون عن إجابات. وكان لاعب الوسط دومينيك زوبوسلاي صريحًا في تقييمه للأداء، مشيرًا إلى أن الفريق افتقر إلى العزيمة اللازمة لمنافسة فريق من عيار مانشستر سيتي.
وقال لاعب الوسط المجري: "لم تكن الروح القتالية كافية، ولم تكن العقلية كافية. بصراحة، لم يكن أي منا في أفضل حالاته بقدر ما كان بإمكاننا أن نكون".
شعاع أمل باريسي يلوح في الأفق
ليس أمام «سلوت» متسع من الوقت للتفكير في الخروج من كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث يتعين على ليفربول الآن التركيز على المسابقات الأوروبية. تنتظره مباراة الذهاب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان يوم الأربعاء، وهي فرصة نادرة لتغيير مسار موسم محلي كارثي. وبالنسبة للاعبين، تمثل الرحلة إلى ملعب «بارك دي برانس» فرصة لإثبات أنهم ما زالوا قادرين على المنافسة على أعلى المستويات.