ليفربول يلتقط المتشردين! رئيس مارسيليا الجديد ينتقد «الريدز» بسبب «خيبة الأمل» في الإنفاق

استغل الرئيس التنفيذي الجديد لنادي مرسيليا حفل تقديمه الرسمي يوم الجمعة لإرسال رسالة واضحة حول الإدارة المالية في كرة القدم الحديثة، حيث أشار بشكل خاص إلى ليفربول كمثال على الإنفاق غير الفعال. وفي حديثه إلى جانب المالك فرانك ماكورت، لم يتردد ريتشارد في مقارنة طموحات نادي مرسيليا بالعملاق الإنجليزي.

وأوضح ريتشارد: "مارسيليا جزء من تلك المجموعة الصغيرة من الأندية التي يجب أن تلعب في دوري أبطال أوروبا كل عام - وهذا يعني إنهاء الموسم ضمن المراكز الثلاثة الأولى في الدوري الفرنسي". "لكن الأمر لا يتعلق بالمال فقط. بعض الأندية أنفقت مبالغ ضخمة - مثل ليفربول، الذي استثمر 480 مليون يورو الصيف الماضي - ومع ذلك... لن أقول إنها فشل، لكن هناك الكثير من خيبة الأمل".



