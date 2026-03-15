ليفربول يفعّل خيار تمديد عقد نجمه البارز لمدة 12 شهراً، في خطوة تهدف إلى تهدئة الشائعات غير المرغوب فيها حول انتقاله
عمالقة أنفيلد يتحركون لتأمين المركز الأول
تأتي هذه الخطوة، وفقًا لما أوردته شبكة ESPN، في وقت حرج بالنسبة لفريق الريدز، الذي يسعى للحفاظ على نواة من اللاعبين المخضرمين ضمن تشكيلته. وقد كان أليسون ركيزة أساسية في نجاح النادي منذ انضمامه قادمًا من روما في عام 2018، حيث ساهم في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا. وبتفعيل هذا البند، ضمن النادي ألا يغادر أحد أفضل حراس المرمى في العالم دون مقابل، في الوقت الذي يواصل فيه آرني سلوت ترك بصمته على الفريق.
صد الاهتمام القادم من إيطاليا
ويُعد قرار تمديد عقد أليسون ضربة استراتيجية لعدد من الأندية الأوروبية الكبرى التي كانت تراقب وضعه عن كثب. فقد حدد عملاقا الدوري الإيطالي، إنتر ويوفنتوس، اللاعب البرازيلي كهدف رئيسي لحل مشاكلهما المتعلقة بحراسة المرمى. ومع انضمام جورجي مامارداشفيلي من فالنسيا الصيف الماضي، كانت هناك تكهنات بأن البرازيلي قد يصبح زائداً عن الحاجة.
ومع ذلك، فإن تمديد العقد يمثل تحذيراً واضحاً لأي محاولة للتدخل من قبل الأندية الإيطالية. في حين أن وصول مامارداشفيلي يشير إلى وجود خطة خلافة طويلة الأمد، إلا أن ليفربول يقدّر بوضوح خبرة أليسون وقيادته. كما أن حماية قيمته السوقية تضمن أنه في حال حدوث انتقال في المستقبل، فإن الريدز سيحصلون على مبلغ كبير مقابل لاعب لا يزال في ذروة قوته على الرغم من بعض المشاكل البسيطة في لياقته البدنية.
سلوت يقدم آخر المستجدات بشأن لياقته البدنية قبل مواجهة توتنهام
ورغم أن مستقبله يبدو مضمونًا، إلا أن جاهزية أليسون في الوقت الحالي لا تزال موضوعًا للنقاش. فقد غاب عن المباراة الأخيرة في دوري أبطال أوروبا التي خسرها الفريق أمام غالطة سراي في اسطنبول بسبب إصابة عضلية طفيفة. وأكد سلوت أن الحارس يتدرب مع الطاقم الطبي، لكن القرار النهائي بشأن مشاركته في المباراة المقبلة بالدوري الإنجليزي الممتاز ضد توتنهام لم يتخذ بعد.
وفي حديثه إلى وسائل الإعلام، أشار سلوت إلى أن اللاعب كان مع فريق إعادة التأهيل وأعرب عن أمله في أن يتمكن من الانضمام إلى المجموعة الرئيسية. وأوضح المدير الفني: "لقد كان مع أخصائيي العلاج الطبيعي وفريق إعادة التأهيل حتى الآن. نحن نتدرب اليوم كما تعلمون، لذا دعونا نرى ما إذا كان بإمكانه الانضمام إلى حصة الفريق اليوم. هذا شيء أتوقعه، لكنني لست متأكدًا بنسبة 100٪ بعد لأنني لم أتحدث معه أو مع الطاقم الطبي هذا الصباح بعد. أنا متفائل، أنا متفائل. لكن هذا لا يعني أنني متأكد بنسبة 100%".
السعي لتحقيق «أقصى النتائج» في المرحلة الأخيرة من الموسم
تأتي أخبار التعاقد بمثابة دفعة قوية في الوقت المناسب لفريق ليفربول الذي يسعى إلى تحقيق الاستقرار في الأشهر الأخيرة من الموسم. وقد حث سلوت لاعبيه على الحفاظ على قوتهم ومستوى أدائهم بغض النظر عن أوضاع عقودهم الفردية أو الشائعات الخارجية المتعلقة بالانتقالات. ويصر المدرب على ضرورة استمرار التركيز على التحسن اليومي لضمان ختام قوي للموسم.
كان سلوت واضحًا بشأن توقعاته من الفريق، حيث صرح: "ما أريده هو أن يستفيد كل لاعب إلى أقصى حد من كل حصة تدريبية ومباراة نخوضها من الآن وحتى نهاية الموسم. هذا هو هدفي، ويجب أن يكون هدف اللاعبين أيضًا، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة للاستفادة القصوى مما هو متاح، وما يمكننا تحقيقه. ما سيكون عليه ذلك بالضبط، ليس من السهل دائمًا تحديده مسبقًا لأنك تحتاج أحيانًا إلى القليل من الحظ."
