ويُعد قرار تمديد عقد أليسون ضربة استراتيجية لعدد من الأندية الأوروبية الكبرى التي كانت تراقب وضعه عن كثب. فقد حدد عملاقا الدوري الإيطالي، إنتر ويوفنتوس، اللاعب البرازيلي كهدف رئيسي لحل مشاكلهما المتعلقة بحراسة المرمى. ومع انضمام جورجي مامارداشفيلي من فالنسيا الصيف الماضي، كانت هناك تكهنات بأن البرازيلي قد يصبح زائداً عن الحاجة.

ومع ذلك، فإن تمديد العقد يمثل تحذيراً واضحاً لأي محاولة للتدخل من قبل الأندية الإيطالية. في حين أن وصول مامارداشفيلي يشير إلى وجود خطة خلافة طويلة الأمد، إلا أن ليفربول يقدّر بوضوح خبرة أليسون وقيادته. كما أن حماية قيمته السوقية تضمن أنه في حال حدوث انتقال في المستقبل، فإن الريدز سيحصلون على مبلغ كبير مقابل لاعب لا يزال في ذروة قوته على الرغم من بعض المشاكل البسيطة في لياقته البدنية.