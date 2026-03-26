ليفربول يثير غضب المشجعين بإعلانه عن رفع أسعار التذاكر للمواسم الثلاثة المقبلة رغم أدائه المخيب للآمال في الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز
تأكيد ارتفاع أسعار تذاكر أنفيلد
أعلن نادي «الريدز» رسمياً عن رفع أسعار تذاكر الدخول العامة في المواسم الثلاثة المقبلة. ويأتي هذا الإعلان في وقت عصيب يمر به النادي على أرض الملعب، حيث يحتل فريق أرني سلوت حالياً المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه باللقب الموسم الماضي.
من المقرر أن ترتفع أسعار تذاكر الدخول العامة للبالغين بما يتراوح بين 1.25 جنيه إسترليني و1.75 جنيه إسترليني للشخص الواحد في كل يوم مباراة. وبالنسبة لحاملي التذاكر الموسمية، فإن التأثير أكبر، حيث سترتفع الأسعار بما يصل إلى 27 جنيهًا إسترلينيًا للموسم المقبل.
مجلس المشجعين يعرب عن خيبة أمله
وقد قوبلت هذه الخطوة بموجة من الانتقادات من قبل "مجلس المشجعين" الرسمي، الذي كان يجري محادثات مع النادي منذ شهر فبراير. وكان ممثلو المشجعين قد دافعوا بقوة عن تجميد الأسعار لحماية المشجعين المخلصين من ارتفاع التكاليف في ظل أزمة غلاء المعيشة.
وقالوا، وفقًا لما نقلته صحيفة "ذا ميرور": "لقد دخلنا في محادثات مباشرة مع النادي منذ أوائل فبراير". "جاء ذلك عقب اجتماع مع مجلس إدارة النادي ومالكيه في أكتوبر الماضي. كنا واضحين بشأن مطالبنا طوال الوقت: سعينا إلى تجميد الأسعار لمدة موسمين، تماشيًا مع حملة "أوقفوا استغلال الولاء" التي أطلقتها رابطة مشجعي كرة القدم، وسعينا إلى الحصول على التزام بالعمل معًا لإيجاد بدائل لا تكلف المشجعين المزيد".
"شعرنا أن هذه فرصة للنادي ليفعل ما نتوقعه ممن يفخرون بأن "المزيد" يعني بالنسبة لهم: أن يكونوا مختلفين عن الآخرين، وأن يدعموا ولاء المشجعين، وأن يعملوا بشكل جماعي على إيجاد حل لا يأتي على حساب المشجعين."
النادي يدافع عن استراتيجيته المالية
يصر المسؤولون في ليفربول على أن تجميد الأسعار لم يكن خياراً قابلاً للتطبيق في ظل الوضع الاقتصادي الحالي. وأشار النادي إلى الحاجة إلى الحفاظ على قدرته التنافسية وارتفاع التكاليف التشغيلية باعتبارهما الدافعين الرئيسيين وراء هذا الارتفاع. وفي بيانرسمي، أوضح النادي: "بعد دراسة متأنية خلال عدة اجتماعات، قرر النادي أن هذا الخيار لا يعتبر قابلاً للتطبيق في البيئة شديدة التنافسية التي يعمل فيها، حيث يواصل الاستثمار داخل الملعب وخارجه، فضلاً عن ارتفاع التكاليف في جميع أنحاء النادي والتي تقع خارج نطاق سيطرته."
الصراع على مقعد في دوري أبطال أوروبا
يحتل «الريدز» حالياً المركز الخامس، بفارق خمس نقاط عن «أستون فيلا» الذي يحتل أحد المراكز الأربعة الأولى. ومن الواضح أن الفريق يستهدف حجز مقعد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل لإنقاذ موسمه الكارثي في الدوري الإنجليزي الممتاز – لا سيما بصفته حامل اللقب. وبعد فترة التوقف الدولية، سيواجه رجال «سلوت» فريق «مانشستر سيتي» في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، تليها مباراة صعبة أخرى ضد «باريس سان جيرمان» في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.