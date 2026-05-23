Goal.com
مباشرالتذاكر
PL most disappointing signings GFXGOAL
Tom Maston

ليفربول يتصدر المشهد .. أسوأ 20 صفقة في البريميرليج موسم 2025-2026

مقال رأي
الدوري الإنجليزي الممتاز
أليكسندر إيساك
فلوريان فيرتس
ميلوس كيركيز
جيريمي فريمبونج
نيك ولتيماد
أنتوني إلانجا
يوان ويسا
جيمي جيتنز
أليخاندرو جارناتشو
ليام ديلاب
هارفي إليوت
تشافي سيمونز
تيجاني ريجنديرز
جيمس ترافورد
بيرنان جونسون
تايلر ديبلنج
ليفربول
تشيلسي
نيوكاسل يونايتد
مانشستر سيتي
توتنهام هوتسبير
أستون فيلا
إيفرتون
كريستال بالاس
ليدز يونايتد
نوتنجهام فوريست
فقرات ومقالات

مع اقتراب موسم الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026 من نهايته، حان الوقت لنلقي نظرة على موسم حافل بالتقلبات والمفاجآت، ونستعرض أسوأ الصفقات لهذا الموسم

وكما هو الحال في أي موسم، لعب عدد من اللاعبين الجدد أدوارًا مهمة، على الرغم من أن اكتشاف المواهب الخفية أصبح أمرًا صعبًا بشكل متزايد بالنسبة لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز، نظرًا لتزايد انتشار كرة القدم على الصعيد العالمي. وفي الوقت نفسه، فإن الإنفاق بكثافة على لاعبين مجربين ينطوي على مخاطره الخاصة، حيث إن المبالغ الضخمة التي يتم إنفاقها تعني أنه لن يتم التسامح مع أي قدر من الفشل.

وقد ثبت أن هذا السيناريو الأخير هو ما حدث مع عدد من اللاعبين الجدد على مدار الموسم، بما في ذلك بعض أكثر اللاعبين شهرةً وأغلى اللاعبين في الدوري بأكمله. هنا في GOAL، اجتمع فريق المحررين والكتاب لدينا في المملكة المتحدة لوضع تصنيف لأكثر 20 لاعبًا مخيبًا للآمال في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز، بناءً على الأداء العام والتوقعات قبل الانتقال والقيمة مقابل المال:

  • Chelsea FC v SL Benfica - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2Getty Images Sport

    20فاكوندو بونانوتي (تشيلسي ولييدز يونايتد) - على سبيل الإعارة

    تبدأ قائمتنا بلاعب خاض في الواقع صفقتين مخيبتين للآمال خلال موسم واحد. قدم فاكوندو بونانوتي أداءً لا بأس به مع فريق ليستر سيتي الذي كان يعاني في الموسم الماضي، ولذا كان من المنطقي أن يحاول فريق ليدز يونايتد، الذي صعد حديثًا إلى الدوري الممتاز، التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني على سبيل الإعارة من برايتون في أغسطس. لكن، في الوقت الذي كانت فيه صفقة انتقال بونانوتي إلى ملعب إيلاند رود على وشك الإتمام، تدخل تشيلسي وأغرى صانع الألعاب بالانضمام إليه على سبيل الإعارة بدلاً من ذلك.

    أثيرت شكوك على الفور بشأن مدى ملاءمة بونانوتي لنادٍ بمكانة تشيلسي وكيفية اندماجه في تشكيلة مليئة بالفعل بلاعبي خط الوسط الهجومي والجناحين، وقد تأكدت هذه الشكوك. تم استبدال اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا في الشوط الأول من أول مباراة له مع البلوز، ولم يشارك في أي مباراة أخرى بالدوري مع تشيلسي قبل أن يعرض ليدز على بونانوتي مخرجًا من غرب لندن من خلال استعارته للنصف الثاني من الموسم في يناير.

    ومع ذلك، لم تسر الأمور بشكل أفضل بالنسبة للاعب المعار في ويست يوركشاير. لم يشارك بونانوتي سوى في مباراتين كبديل في الدوري الإنجليزي الممتاز مع فريق دانيال فارك، كانت آخرهما في 31 يناير، ولم ينجح في الوصول إلى مقاعد البدلاء في معظم الأحيان منذ وصوله.

    • إعلان
  • FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-EVERTONAFP

    19إيفان جيساند (أستون فيلا) - 26 مليون جنيه إسترليني

    أدت قواعد الربحية والاستدامة (PSR) إلى ضيق الموارد المالية في نادي أستون فيلا خلال الصيف، حيث كان معظم تعاقدات الفريق الأول إما لاعبين معارين أو انتقالات مجانية. ومع ذلك، فقد أنفق النادي مبلغًا أوليًا قدره 26 مليون جنيه إسترليني على مهاجم نادي نيس إيفان جيساند، الذي سجل 21 هدفًا وصنع عددًا مماثلًا من التمريرات الحاسمة في الدوري الفرنسي خلال الموسم الماضي.

    لكن لم يثبت أن هذه الأموال قد أنفقت في مكانها الصحيح. فقد خاض جيساند 13 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولم يسجل أي هدف أو يقدم أي تمريرة حاسمة قبل أن يتم إعارته إلى كريستال بالاس في يناير. وبالتالي، من الصعب تصور أن يكون للاعب البالغ من العمر 24 عاماً مستقبل كبير في فيلا بارك، على الرغم من أنه لا يزال أمامه أربع سنوات في عقده.

  • Liverpool v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    18جيريمي فريمبونج (ليفربول) - 29.5 مليون جنيه إسترليني

    سيتضح من خلال هذه التصنيفات أن حملة الإنفاق الصيفية لليفربول التي بلغت 450 مليون جنيه إسترليني لم تسر وفق الخطة الموضوعة، ولكن من بين اللاعبين الباهظي الثمن الذين خيبوا الآمال في أنفيلد هذا الموسم، من الصعب ألا نشعر ببعض الأسف تجاه جيريمي فريمبونج. فقد غاب اللاعب الدولي الهولندي عن الملاعب أربع مرات بسبب الإصابات، مما يعني أنه لم يتمكن من اكتساب أي زخم منذ وصوله إلى ميرسيسايد.

    ومع ذلك، لا تزال هناك بعض المخاوف بشأن اللاعب الذي توقع الكثيرون أن يكون بديلاً جاهزاً لترينت ألكسندر-أرنولد. حتى عندما كان فرينبونج لائقًا بدنيًا، لجأ آرني سلوت إلى لاعبين مثل دومينيك سزوبوسلاي وكورتيس جونز لملء مركز الظهير الأيمن، حيث يبدو أن لاعب باير ليفركوزن السابق أكثر ملاءمة لدور على الجانب الأيمن من هجوم الريدز. إذا كان هذا هو مستقبله، فسيحتاج إلى تحسين مستواه بشكل كبير ليحل محل محمد صلاح في المستقبل.

  • Tottenham Hotspur v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    17شافي سيمونز (توتنهام) - 52 مليون جنيه إسترليني

    طوال معظم فترة الصيف، بدا أن تشافي سيمونز في طريقه إلى تشيلسي، حيث أشارت تقارير عديدة إلى أن «البلوز» كانوا حريصين للغاية على ضم صانع الألعاب الهولندي من نادي آر بي لايبزيج. ومع ذلك، مع اقتراب فترة الانتقالات من أسابيعها الأخيرة وتوجه تشيلسي نحو أهداف أخرى، انقض توتنهام على الصفقة ليحصل أخيرًا على لاعب خط وسط هجومي بعد أن فاته التعاقد مع مورجان جيبس-وايت وإيبيريتشي إيزي.

    لكن على الرغم من اللمحات المتفرقة من التألق، فشل سيمونز في التألق خلال موسمه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز. سجل هدفين فقط وقدم خمس تمريرات حاسمة قبل أن يتعرض لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي في أبريل أنهت موسمه. تشير تلك اللمحات من الجودة إلى أن سيمونز قد يثبت جدارته في شمال لندن، لكنه سيحتاج إلى أن يتجنب الفريق الهبوط بدونه قبل أن يتم التفكير في مستقبله وكيفية اندماجه في خطط روبرتو دي زيربي.

  • Manchester City v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    16تيجاني رايندرز (مانشستر سيتي) - 46.5 مليون جنيه إسترليني

    تيجاني ريندرز، أغلى لاعب انضم إلى مانشستر سيتي في سوق الانتقالات الصيفية، بدا وكأنه لاعب متمرس منذ البداية في أول ظهور له بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث ساهم في هزيمة وولفرهامبتون بهدف وتمريرة حاسمة خلال مباراة حافلة بالأحداث على ملعب مولينوكس. ومع ذلك، لم يتجاوز ذلك مستوى الأداء الذي قدمه لاعب خط وسط ميلان السابق خلال موسمه الأول في كرة القدم الإنجليزية.

    تراجع ريندرز تدريجياً في الترتيب الهرمي للفريق مع تقدم الموسم، لدرجة أنه لم يشارك سوى في خمس مباريات بالدوري منذ بداية فبراير. إن إحصائياته الهجومية المكونة من خمسة أهداف وتمريرتين تتضاءل مقارنة بما حققه خلال عامه الأخير في الدوري الإيطالي، وسيتعين عليه إظهار الكثير من التحسن تحت قيادة إنزو ماريسكا إذا أراد أن يحقق النجاح في مسيرته مع مانشستر سيتي.

  • Crystal Palace v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    15أرنو كاليمويندو (نوتنجهام فورست) - 26 مليون جنيه إسترليني

    بعد أن كان مهاجماً غزير التهديف في الدوري الفرنسي خلال المواسم الأربعة الماضية، تفوق نادي فورست على منافسيه من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز ليحصل على توقيع أرنو كاليمويندو الصيف الماضي. لكنه سرعان ما أصبح مجرد ذكرى بعيدة في أذهان جماهير «سيتي جراوند».

    لم يشارك كاليمويندو في أي مباراة أساسية في الدوري خلال النصف الأول من الموسم، حيث لعب 88 دقيقة فقط في تسع مباريات كبديل، ثم تم إعارته إلى أينتراخت فرانكفورت في يناير. ويأمل فورست أن يمارس النادي الألماني خيار الشراء النهائي في الأسابيع المقبلة.

  • Crystal Palace v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    14برينان جونسون (كريستال بالاس) - 35 مليون جنيه إسترليني

    أنهى برينان جونسون الموسم الماضي بعد أن سجل اسمه في سجلات تاريخ توتنهام، إثر تسجيله هدف الفوز في نهائي الدوري الأوروبي، ليمنح النادي بذلك أول لقب قاري له منذ 41 عامًا. لكن مع رحيل أنجي بوستيكوجلو وتولي توماس فرانك دفة القيادة، سرعان ما فقد اللاعب الدولي الويلزي مكانه في تشكيلة الفريق بشمال لندن، مما دفعه للبحث عن بداية جديدة في يناير.

    تحرك كريستال بالاس بسرعة لتأمين توقيع جونسون في بداية فترة الانتقالات، لكن الصفقة لم تؤت ثمارها حتى الآن. في 18 مباراة خاضها مع "النسور" في الدوري الإنجليزي الممتاز، لم يسجل جونسون أي هدف حتى الآن، ولم يقدم سوى تمريرة حاسمة واحدة. لذا، يواجه بديل أوليفر جلاسنر تحديًا لمساعدة جونسون على استعادة ثقته بنفسه بعد موسم يجب نسيانه.

  • Newcastle United v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    13نيك فولتيمادي (نيوكاسل) - 65 مليون جنيه إسترليني

    بدا أن نيوكاسل قد نجح في إبرام أحد أذكى صفقات الصيف عندما قرر التعاقد مع نيك فولتيمادي، الذي كان هدفًا لبايرن ميونيخ، ليحل محل ألكسندر إيساك، وقد بدأ اللاعب السابق في شتوتجارت مسيرته في تاينسايد ببداية قوية، حيث سجل أربعة أهداف في أول خمس مباريات له بالدوري الإنجليزي الممتاز.

    ومع ذلك، فإن اللحظة الحاسمة في موسمه الأول جاءت بلا شك في ديسمبر، عندما سجل هدفًا في مرماه عن غير قصد ليمنح سندرلاند الفوز في ديربي وير-تاين. وقد عاد بقوة وسجل ثنائية ضد تشيلسي في الأسبوع التالي، ليواجه بعد ذلك جفافًا تهديفيًا استمر 17 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل أن يسجل هدفًا ضد وست هام في مايو.

    ولعل الأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة لآماله في إحياء مسيرته مع نيوكاسل هو أن اللاعب الذي تم التعاقد معه ليحل محل إيساك في الهجوم قضى بدلاً من ذلك معظم النصف الثاني من الموسم في خط الوسط، حيث لم يكن إدي هاو مقتنعاً بقدرة اللاعب الدولي الألماني على قيادة الهجوم.

  • Leeds United v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    12دان ندوي (نوتنجهام فورست) - 34 مليون جنيه إسترليني

    حقق دان ندوي بداية حلم مع نوتنجهام فورست بعد انتقاله من بولونيا، حيث سجل الجناح السويسري هدفاً في أول مباراة له ضد برينتفورد قبل أن يقدم تمريرة حاسمة في المباراة التالية ضد كريستال بالاس. ومع ذلك، تظل هذه هي المساهمات الهجومية الوحيدة له في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن، حيث وقع ندوي ضحية للفوضى التي اجتاحت ملعب «سيتي جراوند» في بعض الأوقات هذا الموسم.

    لم يشارك اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا في أي مباراة بالدوري منذ 6 ديسمبر، حيث جاءت معظم مشاركاته في الدوري الأوروبي الذي وصل فيه فورست إلى الدور نصف النهائي. مع احتمال تقليص تشكيلة فيتور بيريرا في ظل عدم مشاركة الفريق في أي مسابقة أوروبية الموسم المقبل، يشعر ندوي بأنه المرشح الأبرز للرحيل بعد موسم واحد لا يُذكر.

  • Wolverhampton Wanderers v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    11جيمس ترافورد (مانشستر سيتي) - 27 مليون جنيه إسترليني

    بدا أن جيمس ترافورد في طريقه إلى نيوكاسل قبل أن يقوم مانشستر سيتي بتفعيل بند إعادة الشراء في عقده مع بيرنلي لإعادة الحارس إلى ملعب الاتحاد، وبدا الأمر في البداية وكأنه انتقال حلم لهذا اللاعب الذي تخرج من أكاديمية النادي. ومع رحيل إيدرسون، كان الطريق مفتوحًا أمام ترافورد ليثبت نفسه كحارس مرمى أساسي لمانشستر سيتي، وربما ليثبت أنه بديل جوردان بيكفورد في منتخب إنجلترا.

    ومع ذلك، بعد ظهوره الأول الكارثي على أرضه أمام توتنهام، وجد ترافورد نفسه يتراجع في الترتيب مع وصول جانلويجي دوناروما، ولم يشارك في أي مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ أغسطس. وقد سمح له دوره كـ"حارس مرمى الكؤوس" تحت قيادة بيب جوارديولا باللعب دورًا مهمًا في الفوز بلقبين، لكنه سيغادر مانشستر سيتي بالتأكيد مرة أخرى هذا الصيف ليحصل أخيرًا على فرصة اللعب بانتظام في الدوري الممتاز.

  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    10ميلوس كيركيز (ليفربول) - 40 مليون جنيه إسترليني

    على الرغم من أن عقد آندي روبرتسون كان لا يزال ساريًا لمدة عام آخر، إلا أن ليفربول كان حريصًا على تعزيز مركز الظهير الأيسر استعدادًا لرحيل اللاعب الاسكتلندي المحتمل، ومن ثم استقدم ميلوس كيركيز من بورنموث. لكن جماهير أنفيلد لم تكن راضية عن الأداء، حيث يواجه كيركيز صراعًا حقيقيًا لإقناع المشككين بقدراته في المستقبل.

    كان الأمر واضحاً عندما تعرض اللاعب الدولي المجري لهزيمة ساحقة على يد زميله السابق أنطوان سيمينيو في المباراة الافتتاحية للموسم، وكان مدربو الفرق المنافسة يستهدفون كيركيز بانتظام باعتباره الحلقة الضعيفة في خط دفاع الريدز. أظهر بعض التحسن مع تقدم الموسم، لكن كيركيز أمامه طريق طويل ليقطعه إذا أراد أن يضاهي مساهمة روبرتسون في قضية ليفربول.

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-BURNLEYAFP

    9فلوريان فيرتس (ليفربول) - 100 مليون جنيه إسترليني

    على الرغم من أن بايرن ميونيخ ومانشستر سيتي كانا يبدوان في مقدمة السباق للتعاقد مع فلوريان فيرتس في بداية الصيف الماضي، إلا أن ليفربول تمكن من التقدم عليهما والتعاقد مع نجم باير ليفركوزن في صفقة كانت عندها الأغلى في تاريخ النادي. وبالتالي، كان من المتوقع أن يكتسح فيرتس الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن أداءه كان بطيئًا حتى الآن — وربما يكون هذا وصفًا لطيفًا للغاية.

    لم يسجل فيرتس أول تمريرة حاسمة له في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى بداية ديسمبر، وجاء هدفه الأول بعد ذلك ببضعة أسابيع. واجه صانع الألعاب الألماني صعوبة في التعامل مع الطابع البدني للدوري الإنجليزي الممتاز، في حين فشل آرني سلوت في بناء فريق فعال حول أحد أفضل لاعبي خط الوسط المهاجمين في أوروبا. وبالتالي، فإن حصيلته المكونة من خمسة أهداف وأربع تمريرات حاسمة مع تبقي مباراة واحدة على نهاية الموسم بعيدة كل البعد عما توقعه الكثيرون منه في موسم 2025-2026.

  • Liverpool v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    8تايلر ديبلينج (إيفرتون) - 35 مليون جنيه إسترليني

    على الرغم من أن ساوثهامبتون كان على وشك تحطيم الرقم القياسي لأقل عدد نقاط في موسم واحد من الدوري الإنجليزي الممتاز خلال موسم 2024-2025، إلا أن الجناح الشاب تايلر ديبلينج نال الكثير من الثناء بفضل موقفه الجريء وأدائه المتميز في الثلث الأخير من الملعب. ونتيجة لذلك، اصطفت العديد من الأندية في طابور للتعاقد معه وانتزاعه من ملعب سانت ماري، ليكون إيفرتون هو الفائز في النهاية في سباق التعاقدات، حيث كان ديفيد مويس يسعى إلى تنشيط خط هجومه.

    لكن الأمور لم تسر وفق الخطة بالنسبة لديبلينج. فقد شارك في أربع مباريات فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ وصوله إلى ميرسيسايد، ولم يشارك سوى مرة واحدة كبديل، وذلك في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني ضد بيرنلي، ليظهر جهوده منذ بداية فبراير. كما أن العودة المحتملة لجاك غريليش في صفقة إعارة أخرى من مانشستر سيتي لا تبشر بالخير بالنسبة لمستقبل ديبلينج.

  • Chelsea v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    7ليام ديلاب (تشيلسي) - 30 مليون جنيه إسترليني

    لا تبدو لعنة القميص رقم 9 في تشيلسي في طريقها إلى التلاشي، بعد أن أصبح ليام ديلاب أحدث مهاجم كبير يرتدي هذا القميص ويبدو أنه فقد كل قدراته التهديفية. وقد تغلب «البلوز» على منافسة شديدة للتعاقد مع مهاجم إيبسويتش تاون في أوائل الصيف الماضي، لكنه لم يسجل سوى هدف واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال 27 مباراة، حيث عانى من صعوبة في التكيف مع الحياة في أحد أكبر الأندية الأوروبية.

    من المؤكد أن ديلاب عانى من إصابة في أوتار الركبة تعرض لها في أغسطس وأبعدته عن الملاعب لمدة شهرين، مما يعني أنه فوت فرصة حاسمة لبناء تفاهم مع زملائه الجدد. ومع ذلك، فإن انعدام الانضباط وبعض الفرص الضائعة المروعة أصبحت سمة مميزة لعامه الأول في غرب لندن.

  • Chelsea v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    6أليخاندرو جارناشو (تشيلسي) - 40 مليون جنيه إسترليني

    بدأ أليخاندرو جارناشو الموسم ضمن "فريق اللاعبين المهمشين" في مانشستر يونايتد بعد خلافه مع المدرب روبن أموريم في أعقاب نهائي الدوري الأوروبي لعام 2025، لكن تشيلسي كان لا يزال مستعدًا لدفع 40 مليون جنيه إسترليني مقابل جناح أثبت قدرته على إحداث الفارق منذ خروجه من صفوف أكاديمية أولد ترافورد.

    لكن تغيير الأجواء لم يساعد جارناشو على الانطلاق. جاء هدفه الوحيد في الدوري الإنجليزي الممتاز مع البلوز في أكتوبر الماضي، في حين لم يقدم سوى أربع تمريرات حاسمة في الدوري، وجاءت معظم أفضل أدائه بقميص تشيلسي في مباريات الكؤوس. كما تم التشكيك في موقفه ومعدل أدائه من قبل قاعدة جماهيرية أصبحت تشعر بإحباط متزايد من قلة إنتاجية اللاعب الأرجنتيني الدولي.

  • Wolverhampton Wanderers v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    5أنتوني إيلانجا (نيوكاسل) - 52 مليون جنيه إسترليني

    كان أنتوني إيلانجا بلا شك أحد نجوم موسم نوتنجهام فورست في 2024-2025، حيث أثبت الجناح السريع أنه كابوس حقيقي للمدافعين في الوقت الذي كان فيه فريق نونو إسبيريتو سانتو يسعى جاهدًا للتأهل إلى المسابقات الأوروبية. ولذلك كان نيوكاسل حريصًا على إضافة هذا النوع من الحيوية إلى تشكيلة هاو، لكن مستوى إيلانجا تراجع بشكل حاد منذ وصوله إلى تاينسايد مقابل مبلغ ضخم.

    اللاعب الذي ساهم بـ 31 هدفاً وتمريرة حاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال موسميه في سيتي جراوند، فشل في تسجيل أي هدف في الدوري مع فريق الماكبايز، بينما سجل تمريرة حاسمة واحدة فقط، والتي جاءت في نوفمبر الماضي. على الرغم من سعره الباهظ، لم يشارك إيلانجا في أكثر من نصف مباريات نيوكاسل في الدوري، وذلك بسبب ضعف أدائه.

  • Harvey Elliott Aston Villa 2025-26Getty

    4هارفي إليوت (أستون فيلا) - على سبيل الإعارة

    كان من المفترض أن يكون هذا الموسم هو الموسم الذي يثبت فيه هارفي إليوت أخيرًا لمشجعي الدوري الإنجليزي الممتاز قدراته على أساس أسبوعي. وبعد حصوله على لقب أفضل لاعب في البطولة عقب فوز إنجلترا ببطولة أوروبا تحت 21 عامًا، كان إليوت حريصًا على الحصول على فرصة لعب منتظمة بعد موسم محبط قضى معظمه على مقاعد البدلاء في ليفربول، وبدا الانتقال على سبيل الإعارة إلى أستون فيلا الخيار الأمثل.

    لكن أوناي إيمري كان له رأي آخر، وسرعان ما قرر أنه لا يريد دفع مبلغ 35 مليون جنيه إسترليني الذي كان على أستون فيلا دفعه مقابل إليوت إذا لعب 10 مباريات في الدوري معهم، مما يعني أنه سرعان ما أصبح لاعباً منسياً في فيلا بارك. لم يشارك إليوت سوى في أربع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولم يتم اختياره ضمن تشكيلة الفريق سوى في خمس مناسبات منذ بداية أكتوبر.

    وفي الوقت نفسه، منعت قواعد الفيفا لاعب الوسط من الانضمام إلى نادٍ أوروبي آخر في يناير، مما يعني أنه تم تهميشه في الغالب بعد انتقال وصفه إيمري بأنه "محرج" لجميع الأطراف المعنية.

  • Brentford v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    3جيمي جيتنز (تشيلسي) - 48.5 مليون جنيه إسترليني

    بعد أن قضى جيمي جيتنز فترة في أكاديمية مانشستر سيتي قبل أن يبرز في بوروسيا دورتموند، أُطلق عليه في وقت ما لقب «جادون سانشو الجديد» نظراً لتشابه مسيرتيهما المهنية بشكل شبه تام. ورغم أن مسار كل منهما اتخذ منحى مختلفاً قبل انضمامهما في النهاية إلى تشيلسي، يبدو أن جيتنز، شأنه شأن سانشو، سيواجه صعوبة في ترجمة الأداء الذي قدمه في الدوري الألماني إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

    كان هناك دائماً خطر أن يضيع جيتنز في الزحام نظراً لعدد اللاعبين الجناحين الذين يضمهم تشيلسي، لكن مشاركته في خمس مباريات فقط كأساسي في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل أن تنتهي موسمه مبكراً بسبب إصابة في أوتار الركبة في يناير كانت مخيبة للآمال بشكل كبير. أمام اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً عمل كثير لإنقاذ مسيرته في ستامفورد بريدج، في الوقت الذي يستعد فيه تشابي ألونسو لتولي مقعد المدرب.

  • Newcastle United v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    2يوان ويسا (نيوكاسل) - 50 مليون جنيه إسترليني

    لا شك أن فترة الانتقالات الصيفية الكارثية التي مر بها نيوكاسل كانت عاملاً رئيسياً في موسمه المخيب للآمال، حيث يتجه الفريق الذي احتل المركز الخامس الموسم الماضي إلى إنهاء الموسم الحالي في منتصف الجدول. ولا شك أن يوان ويسا كان الأكثر خيبة أمل بين الوافدين الجدد، حيث بدا مجرد ظل للاعب الذي سجل 19 هدفاً مع برينتفورد في موسم 2024-2025.

    أضرب ويسا عن التدريبات خلال فترة الإعداد للموسم في محاولة لإجبار النادي على إتمام انتقاله إلى تاينسايد، لكنه وصل بعد ذلك إلى سانت جيمس بارك وهو يعاني من إصابة في الركبة أدت في النهاية إلى تأجيل ظهوره الأول حتى ديسمبر. سجل أول أهدافه في الدوري الإنجليزي الممتاز مع فريق الماغبايز في وقت لاحق من ذلك الشهر، لكنه فشل في تسجيل أي هدف منذ ذلك الحين، وبدا أنه بعيد تمامًا عن مستواه المعهود. لم يشارك ويسا في أي مباراة بالدوري منذ 7 فبراير، وقد يغادر النادي بمجرد انتهاء مشاركته مع منتخب الكونغو الديمقراطية في كأس العالم.

  • Liverpool v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    1ألكسندر إيساك (ليفربول) - 125 مليون جنيه إسترليني

    لم يدفع أي نادٍ بريطاني من قبل مبلغاً كبيراً لضم لاعب كما فعل ليفربول من أجل التعاقد مع ألكسندر إيساك. في قصة امتدت حتى آخر يوم من فترة الانتقالات، تمكن «الريدز» في النهاية من انتزاع إيساك من نيوكاسل بعد صيف شهد إضراباً من جانب اللاعب الدولي السويدي ورفضه التدرب مع «المغبيز». ولسوء حظ ليفربول، سرعان ما ظهرت آثار افتقار إيساك إلى اللياقة البدنية المطلوبة للمباريات.

    كان المهاجم محظوظًا بعض الشيء مع الإصابات خلال موسمه الأول في أنفيلد، ولا سيما عندما تعرض لكسر في عظمة الساق أثناء تسجيله هدفًا ضد توتنهام في ديسمبر، ولكن لا يزال لا يوجد عذر لعدم تسجيله سوى ثلاثة أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز في 14 مباراة. وجد اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا نفسه بشكل روتيني على هامش الأحداث عندما كان متاحًا للمدرب آرني سلوت، حيث كان تشكيل الريدز غير مناسب تمامًا لنقاط قوة إيساك.

    إذا لم تتحسن الأمور بسرعة في الموسم المقبل، فسيكون معرضًا لخطر حقيقي بأن يُصنف كواحد من أكبر الفاشلين في تاريخ الانتقالات.