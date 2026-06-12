وبسؤاله في هذا السياق، قال داني مورفي، في حديث حصري لموقع GOAL، "أعتقد أن العامل الأكبر وراء رحيله هو مستواه، أظن أنه إذا كانت علاقتك بالمدرب أفضل بكثير، هناك دائمًا احتمال أن تبقى وتحاول استعادة مستواك في الموسم التالي".
وأضاف "ربما يشعر (صلاح)، وقد مررنا جميعًا بهذه الحالة، أنه لا يستطيع الوصول إلى المستوى الذي كان عليه من قبل، لذا ربما حان الوقت للانسحاب قبل أن تسوء الأمور".
وتابع مورفي "عامل سلوت موجود بالتأكيد، سنكون ساذجين إذا لم نعتقد ذلك، وردًا على السؤال، فهناك احتمال ضئيل، لو كانت علاقته بالمدرب أكثر صلابة... لكني لست متأكدًا من أي مدرب لم يكن ليجد نفسه في نفس المأزق الذي واجهه سلوت ويضطر إلى استبعاده.
إن كان هناك شيء، أنا أقترح أن سلوت تركه لفترة أطول من اللازم عندما كان يعاني، كان هناك صرخة من الجماهير لمنحه فرصة للتنفس وإخراجه من دائرة النيران لأنه كان يعاني كثيرًا. تركه سلوت في الملعب لفترة أطويل بكثير مما كان سيفعله معظم المدربين على الأرجح.
لذلك، لست متأكدًا حقًا، بقطع النظر عمّا إذا كنت على وفاق مع المدرب، من أن أي مدرب كان سيبقيه في الملعب، وبالتالي، كانت المشاكل ستظهر على أي حال".