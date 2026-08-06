"لا تعوضوا صلاح بضم باركولا" .. مايكل أوين يحذر ليفربول من "ابتزاز" باريس سان جيرمان

وفي تصريحاته لصحيفة ECHO، أعرب أوين عن صدمته الكبيرة من الأرقام المتداولة بشأن مهاجم باريس سان جيرمان. ويعتقد أن بطل فرنسا يستغل حاجة ليفربول الملحة لإيجاد بديل لصلاح.

وقال أوين: "يبدو ذلك رقمًا مبالغًا فيه، أليس كذلك؟ من أجل لاعب لم يثبت جدارته بعد في الدوري الإنجليزي الممتاز. من الواضح أنه لعب على أعلى المستويات، لكن، أجل، في مرحلة ما عليك أن تقول لا، أليس كذلك؟ إذا وصل الأمر إلى 145 مليون جنيه إسترليني، يا إلهي، فهذا رقم مذهل".

وأضاف: "أعني، لقد صرحتُ علنًا قبل بضعة أشهر بأنني لو كنتُ ليفربول، لذهبتُ وحاولتُ التعاقد مع جاريد بوين من وست هام يونايتد ليكون بديلًا لصلاح. اعتقدتُ أن ذلك منطقي للغاية".

وتابع: "لكن، من الواضح أن هذا لم يعد ممكنًا الآن، لذا سيتعين عليهم فعل ذلك. والمشكلة أن الجميع يعلم أنك في أمسّ الحاجة إلى لاعب من الطراز الرفيع، لذا سيتعين عليك دفع مبالغ باهظة. قد يكون هذا بالضبط ما عليك فعله. لكنه يبدو رقمًا مبالغًا فيه، أليس كذلك؟ 145 مليون جنيه إسترليني، هذا هو الرقم الذي تتحدث عنه".