ليفربول «محظوظ» بخسارته 2-0 فقط أمام باريس سان جيرمان، في حين يصدر آرني سلوت حكمًا قاسيًا على أداء الفريق في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

عاش ليفربول ليلة صعبة في العاصمة الفرنسية، حيث سيطر فريق باريس سان جيرمان بقيادة لويس إنريكي على مجريات المباراة من البداية إلى النهاية. وأربكت أهداف أصحاب الأرض متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، ولم يكن لدى سلوت أي أوهام بشأن الفارق الكبير في المستوى الذي ظهر خلال المباراة. واعترف الهولندي بأن النتيجة كان من الممكن أن تكون أكثر إيلامًا لو كان بطل الدوري الفرنسي أكثر دقة أمام المرمى.

وفي حديثه إلى TNT Sports بعد صافرة النهاية، أعرب سلوت عن رأيه في المباراة التي استمرت 90 دقيقة. وقال مدرب ليفربول: "إذا فكرنا في المباراة بأكملها، أعتقد أننا محظوظون لأننا خسرنا 2-0 فقط". "كان الهدف الأول صعباً. أعتقد أنه من الجيد جداً بالنسبة لنا أننا ما زلنا في المنافسة، ويمكننا أن نستضيفهم في أنفيلد، ونحن نعرف مدى قوة أنفيلد بالنسبة لنا".