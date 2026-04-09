ليفربول «محظوظ» بخسارته 2-0 فقط أمام باريس سان جيرمان، في حين يصدر آرني سلوت حكمًا قاسيًا على أداء الفريق في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
سلوت يعترف بأن الريدز كانوا "محظوظين"
عاش ليفربول ليلة صعبة في العاصمة الفرنسية، حيث سيطر فريق باريس سان جيرمان بقيادة لويس إنريكي على مجريات المباراة من البداية إلى النهاية. وأربكت أهداف أصحاب الأرض متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، ولم يكن لدى سلوت أي أوهام بشأن الفارق الكبير في المستوى الذي ظهر خلال المباراة. واعترف الهولندي بأن النتيجة كان من الممكن أن تكون أكثر إيلامًا لو كان بطل الدوري الفرنسي أكثر دقة أمام المرمى.
وفي حديثه إلى TNT Sports بعد صافرة النهاية، أعرب سلوت عن رأيه في المباراة التي استمرت 90 دقيقة. وقال مدرب ليفربول: "إذا فكرنا في المباراة بأكملها، أعتقد أننا محظوظون لأننا خسرنا 2-0 فقط". "كان الهدف الأول صعباً. أعتقد أنه من الجيد جداً بالنسبة لنا أننا ما زلنا في المنافسة، ويمكننا أن نستضيفهم في أنفيلد، ونحن نعرف مدى قوة أنفيلد بالنسبة لنا".
المناورات التكتيكية في مواجهة ضغط باريس سان جيرمان
وأشار سلوت إلى عجز فريقه عن تنفيذ خطة الضغط كسبب رئيسي للهزيمة. ففي حين حاول ليفربول تعطيل إيقاع أصحاب الأرض، سمحت المهارات الفنية للاعبي خط وسط باريس سان جيرمان لهم بتجاوز الضغط بسهولة، مما ترك فريق الدوري الإنجليزي في موقف ضعيف خلال المراحل الانتقالية. وعندما سُئل عما إذا كان فريقه قد صنع فرصاً كافية لتغيير النتيجة، قال سلوت: "نعم ولا، نعم لأننا نريد صنع المزيد من الفرص، ولا لأنه لم يكن هناك الكثير لنصنعه. حاولنا مرات عديدة الضغط عليهم في الأمام، لكنهم تمكنوا من تجاوزنا عندما لعبنا رجل لرجل. أعتقد أن هذا حدث في الشوط الثاني أيضاً. كانت هناك بضع مرات حيث كان اللاعبون في مواقع واعدة".
لماذا ترك سלוט صلاح على مقاعد البدلاء؟
كان غياب محمد صلاح عن الملعب أحد أبرز المواضيع التي شغلت الأحاديث طوال الأمسية. ورغم تأخر ليفربول في النتيجة وحاجته إلى هدف لتعزيز فرصه في مباراة الإياب، ظل النجم المصري على مقاعد البدلاء دون أن يشارك، في حين عاد لاعبون مثل ألكسندر إيساك إلى الملعب في إطار تغيير رباعي. وكشف سلوت أن القرار استند إلى ضرورة تكتيكية لإعطاء الأولوية للاستقرار الدفاعي في الدقائق الأخيرة. وقال: "في الجزء الأخير من المباراة، كان الأمر يتعلق بالبقاء في المباراة أكثر من حصولنا على فرصة للتسجيل. لا أحد يعلم ما سيحدث، ففي الموسم الماضي سجلنا هدفاً قبل خمس دقائق من النهاية عن طريق هارفي إليوت عندما قمت باستبدال محمد صلاح. قضينا 20 إلى 25 دقيقة في الدفاع داخل منطقة الجزاء، وأعتقد أنه من الأفضل الحفاظ على طاقته للمباريات القادمة في الأسابيع المقبلة".
لا يزال الأمل قائمًا في أنفيلد بعودة اللاعب
على الرغم من الأداء الباهت، فإن بقاء الفارق عند هدفين فقط يمنح ليفربول بصيص أمل في مباراة الإياب. يتمتع "الريدز" بتاريخ حافل في قلب النتائج السلبية في ميرسيسايد، ويعول سلوت على أجواء الملعب لتعويض الفارق الواضح في المستوى الذي شوهد في باريس. يجب عليهم الآن إيجاد طريقة لتعويض الفارق الأسبوع المقبل أو مواجهة الإقصاء من المسابقة الأوروبية الراقية. ومع ذلك، يجب عليهم أولاً إعادة تركيزهم على الشؤون المحلية حيث يستضيفون فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز.