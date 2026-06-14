ليفربول يتحسر وماكتومناي يعاني .. هايتي تحرج اسكتلندا بذكريات إيطاليا و"فضيحة" تحرمها من كتابة تاريخ جديد!

بينما أنت عزيزي المشجع العربي كنت غارقًا في نومك – غالبًا – في تمام الساعة الرابعة فجرًا – بتوقيت مكة المكرمة – كانت هايتي تقدم "ملحمة" أمام اسكتلندا .. ربما تقول إن كلمة "ملحمة" مبالغ بها، لكن قياسًا على فارق الخبرات والتاريخ بين المنتخبين، فحتى تلك الكلمة قليلة على ما قدمه الكاريبيون في المباراة.

المنتخب الاسكتلندي نجح في تحقيق الفوز بهدف نظيف أمام هايتي، على استاد جيليت في مدينة بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة بكأس العالم 2026.

هدف المباراة الوحيد سجله جون ماكجين في الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول، من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعدما ارتدت الكرة من حارس هايتي جوني بلاسيد.





بهذا الفوز يتصدر منتخب اسكتلندا جدول ترتيب المجموعة الثالثة بكأس العالم 2026 برصيد ثلاث نقاط، يليه منتخبا المغرب والبرازيل بنقطة وحيدة، بعدما تعادلا سويًا (1-1)، فيما تتذيل هايتي الترتيب دون أي نقطة.

للتعمق أكثر في أبرز أحداث مواجهة اسكتلندا وهايتي، دعونا نستطرد في السطور التالية..



