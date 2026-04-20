ويستعد المهاجم البولندي الهداف لقطع علاقاته مع برشلونة كلاعب حر، ولم يسبق له أن لعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن يُعتبر أن لدى «الريدز» مشاكل أكثر إلحاحاً يتعين عليهم معالجتها.
خاص | "يعاني من عدم توازن بالفعل" .. نجم ليفربول السابق: لا للتعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي!
هل يحتاج ليفربول إلى التعاقد مع مهاجم آخر في فترة الانتقالات المقبلة؟
من المتوقع أن يغيب المهاجم الفرنسي إيكيتيكي عن الملاعب لمدة تسعة أشهر على الأقل بعد تعرضه لتمزق في وتر العرقوب. وينتظر هذا اللاعب الموهوب البالغ من العمر 23 عامًا - والذي سجل 17 هدفًا خلال موسمه الأول في ميرسيسايد - طريقًا طويلًا للتعافي.
فيما عاد إيزاك، الذي سجل رقماً قياسياً في قيمة الانتقال، إلى المنافسة بعد تعافيه من كسر في الساق، لكن السويدي الذي كلف 125 مليون جنيه إسترليني (169 مليون دولار) ظل يحاول استعادة لياقته طوال الموسم، ولم يسجل سوى ثلاثة أهداف في 20 مباراة.
ثم هناك قضية صلاح، حيث وافق ليفربول على إنهاء السنة الأخيرة من عقد النجم المصري، مما يعني أنه سيغادر في الصيف، وسيتعين إيجاد بديل مناسب للفائز بلقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، صاحب 257 هدفاً.
وقد تم اقتراح أن يبحث آرني سلوت، أو أي شخص يتولى زمام الأمور الإدارية خلال فترة الانتقالات المقبلة، خيار ضم ليفاندوفسكي، حيث أثبت المهاجم السابق لبوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ كفاءته على أعلى المستويات.
هل سيكون نجم بايرن ميونخ السابق ليفاندوفسكي صفقة ذكية لـ«أنفيلد»؟
وعند سؤاله عما إذا كان مثل هذا الصفقة منطقية، قال المهاجم السابق للريدز أوين، لموقعGOAL: «لم أكن لأتوقع أن يكون هذا شيئاً قد يفعله ليفربول، هذا هو تخميني. تقول إنهم ربما بحاجة إلى مهاجم، لكنني شخصياً لا أستطيع أن أتخيلهم يشترون مهاجماً.
"لديك مهاجمان أنفقت عليهما ثروة طائلة، وأنت تعاني بالفعل من صعوبة في إشراكهما في الفريق في نفس الوقت. أحدهما عاد لياقته البدنية، والآخر مصاب بشكل واضح منذ فترة طويلة. لكن الأمر ليس كما لو أنه سيغيب عن بقية هذا الموسم - طوال الصيف. سيعود في بداية الموسم الجديد، ربما في نهاية العام. لكن في غضون ذلك، أنفقت النادي مبلغًا قياسيًا على إيزاك.
"إنها ضربة قاسية بعض الشيء أن يتعرض لاعبان تم شراؤهما بمبالغ طائلة لإصابات طويلة الأمد، لكنني سأكون مندهشًا جدًا إذا اشتروا لاعبًا آخر من العيار الثقيل، اسمًا كبيرًا في هذا المركز. أعتقد أن هناك أولويات أخرى".
يشك أوين في أن ليفاندوفسكي، النجم الهداف، سيرغب في دور ثانوي
وأضاف أوين، عندما سُئل مرة أخرى عما إذا كان ليفاندوفسكي، الذي سيبلغ 38 عامًا في أغسطس، سيكون سعيدًا بالقيام بدور داعم في أنفيلد - مع التسليم بأنه لن يلعب كل أسبوع: «لست متأكدًا. أنا ببساطة لا أرى ذلك. لا أشعر بذلك. هذا النوع من الأشخاص، هذا النوع من اللاعبين، لست متأكدًا من أنه سيكون سعيدًا بالجلوس هناك وعدم اللعب كثيرًا. لديك إيكيتيكي وإيزاك، أنا فقط لا أرى ذلك.
"أنا أؤيد تمامًا التعاقد مع لاعب مؤقت في مراكز معينة، إذا كان لديك لاعب شاب صاعد أو حدث شيء ما أو كان لديك إصابة طويلة الأمد أو أي شيء آخر. ليفربول فريق غير متوازن للغاية في الوقت الحالي. الذهاب للحصول على مهاجم آخر، لا. إنه بالفعل مركز غير متوازن بعض الشيء، لست متأكدًا تمامًا من كيفية سير الأمور فيه. قد تضطر، إذا كان الجميع لائقين بدنيًا، إلى إشراك لاعب في مركز غير مركزه.
"أما التعاقد مع لاعب آخر، فلا، لا أرى ذلك. لا أرى ذلك على الإطلاق. كما قلت، الفريق غير متوازن بالفعل. لقد جعلوه غير متوازن بسبب طريقة التعاقدات التي قاموا بها الصيف الماضي، وعليهم إعادة تشكيل الفريق قليلاً. أعتقد أن ذلك سيجعل الأمر أسوأ".
ما هي أولويات ليفربول الرئيسية فيما يتعلق بالتعاقدات؟
تشير التقارير إلى أن ليفاندوفسكي أمامه عدة خيارات ليدرسها مع اقتراب رحيله عن كامب نو، حيث أبدت أندية في الدوري السعودي للمحترفين ودوري كرة القدم الأمريكي (MLS) اهتمامًا بخدماته. وسيحظى بفرصة المشاركة بانتظام في المباريات في الشرق الأوسط أو الولايات المتحدة.
ولن يتمكن ليفربول من تقديم هذه الضمانات، مما يعني أنه من المرجح أن يتجه النادي نحو أهداف بديلة عندما يفتح سوق الانتقالات أبوابه مرة أخرى. ويبدو أن المهاجم الجناح سيكون أولوية قصوى للنادي، مع رحيل صلاح، ومن المرجح أن يتم استثمار أي أموال - سواء من حيث رسوم الانتقال أو الرواتب - في هذا المركز، بدلاً من مهاجم مركزي آخر.