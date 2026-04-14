"نصلي من أجله" .. إصابة خطيرة لنجم ليفربول أمام باريس سان جيرمان وخروجه على نقالة

هوجو إيكيتيكي

تعرض هوجو إيكيتيكي لإصابة خطيرة خلال مباراة الإياب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا التي خاضها نادي ليفربول ضد باريس سان جيرمان.

تعرض النجم الجديد للريدز، الذي انتقل إلى أنفيلد قادمًا من أينتراخت فرانكفورت الصيف الماضي مقابل 95 مليون يورو، لإصابة أثناء الركض في الشوط الأول دون أي احتكاك من أحد المنافسين، واضطر إلى الخروج من الملعب على أكتاف زملائه بعد فترة طويلة من العلاج. هناك مؤشرات قوية على أنه أصيب بتمزق في وتر العرقوب.

قال زميله إبراهيما كوناتي بعد المباراة: "أعتقد أنها إصابة خطيرة للغاية. لا أريد أن أتحدث كثيرًا عن الأمر، مع كل ما يحدث هذا الصيف، بما في ذلك كأس العالم. لكن الوضع صعب جدًا جدًا عليه الآن. أنا أصلي من أجله!"

  • في الدقيقة 28، حاول إيكيتيكي التقاط كرة أرسلها دومينيك سوبوسلاي إلى الأمام، فخطا خطوة واحدة، ثم انزلق قليلاً وسقط على العشب. وسرعان ما أمسك بكعبه وهز رأسه مراراً وتكراراً أثناء تلقيه العلاج. 

    بينما هرع الطاقم الطبي إليه، قدم لاعبا الفريق المنافس أشرف حكيمي وويليان باتشو كلمات الدعم له، وظلوا يمسكون بيديه طوال فترة العلاج.

    حل محمد صلاح محله بعد نصف ساعة، ومن المرجح الآن أن يغيب المهاجم عن جزء كبير من موسم ليفربول وكذلك عن حملة فرنسا في كأس العالم. 

  • محاولات صلاح لم تفلح

    بالنسبة لصلاح، ربما تكون هذه هي آخر مشاركة له في دوري أبطال أوروبا، حيث فشل «الريدز» في تعويض خسارتهم 2-0 في مباراة الذهاب، ليخسروا في النهاية بنتيجة 2-0 على ملعب «أنفيلد». وسجل هدفي الفريق الزائر القادم من باريس لاعب العام الحالي عثمان ديمبيلي (73، 90+1).

    سيكون هذا موسم صلاح الأخير مع ليفربول: فقد أكد النادي واللاعب بالفعل أنهما لن يمددا عقده المنتهي، وقد ينتقل إلى السعودية بعد كأس العالم.

    اشتدت التوترات قبل عيد الميلاد عندما اشتكى صلاح علنًا من تراجع دوره وانتقد صراحةً كلًا من النادي والمدرب آرني سلوت؛ وتم استبعاده بعد ذلك لمباراة واحدة.

    بينما سجل إيكيتيكي 23 هدفاً في 44 مباراة خلال موسمه الأول، لا يزال صلاح أقل بكثير من المستويات العالية التي وضعها الموسم الماضي، عندما استعاد ليفربول لقب الدوري بشكل غير متوقع. سجل المصري حتى الآن 11 هدفاً و9 تمريرات حاسمة في جميع المسابقات.

    لكن في مباراة باريس سان جيرمان، كان اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً مصمماً على إثبات نفسه، حيث قدم أربع تمريرات حاسمة وسدد كرة واحدة على المرمى. وشهدت الدقيقة 64 لحظة درامية: حصل أليكسيس ماك أليستر في البداية على ركلة جزاء للريدز بينما كانت النتيجة لا تزال متعادلة، لكن تقنية الفيديو المساعد (VAR) ألغت القرار. 

