"نصلي من أجله" .. إصابة خطيرة لنجم ليفربول أمام باريس سان جيرمان وخروجه على نقالة

بالنسبة لصلاح، ربما تكون هذه هي آخر مشاركة له في دوري أبطال أوروبا، حيث فشل «الريدز» في تعويض خسارتهم 2-0 في مباراة الذهاب، ليخسروا في النهاية بنتيجة 2-0 على ملعب «أنفيلد». وسجل هدفي الفريق الزائر القادم من باريس لاعب العام الحالي عثمان ديمبيلي (73، 90+1).

سيكون هذا موسم صلاح الأخير مع ليفربول: فقد أكد النادي واللاعب بالفعل أنهما لن يمددا عقده المنتهي، وقد ينتقل إلى السعودية بعد كأس العالم.

اشتدت التوترات قبل عيد الميلاد عندما اشتكى صلاح علنًا من تراجع دوره وانتقد صراحةً كلًا من النادي والمدرب آرني سلوت؛ وتم استبعاده بعد ذلك لمباراة واحدة.

بينما سجل إيكيتيكي 23 هدفاً في 44 مباراة خلال موسمه الأول، لا يزال صلاح أقل بكثير من المستويات العالية التي وضعها الموسم الماضي، عندما استعاد ليفربول لقب الدوري بشكل غير متوقع. سجل المصري حتى الآن 11 هدفاً و9 تمريرات حاسمة في جميع المسابقات.

لكن في مباراة باريس سان جيرمان، كان اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً مصمماً على إثبات نفسه، حيث قدم أربع تمريرات حاسمة وسدد كرة واحدة على المرمى. وشهدت الدقيقة 64 لحظة درامية: حصل أليكسيس ماك أليستر في البداية على ركلة جزاء للريدز بينما كانت النتيجة لا تزال متعادلة، لكن تقنية الفيديو المساعد (VAR) ألغت القرار.