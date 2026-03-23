معركة بسبب ليفربول: باريس سان جيرمان يطلب المساعدة.. وسلاح "المصلحة العامة" قد يقتل أحلام زملاء سعود عبدالحميد!

بين طموحات نادي باريس سان جيرمان، للحفاظ على لقبه الأوروبي الكبير، وصرخة "الدم والذهب" المُطالبة بعدالة المنافسة في الملاعب الفرنسية؛ اشتعلت أزمة جديدة في أروقة "الليج 1"، خلال الساعات الماضية.

هذه الأزمة سببها؛ طلب النادي الباريسي تأجيل مباراته ضد لانس، في الجولة 29 من مسابقة الدوري الفرنسي 2025-2026.

ووفقًا لصحيفة "ليكيب".. جاء طلب باريس سان جيرمان بتأجيل مباراته ضد لانس؛ من أجل التفرغ للاستحقاق القاري، ضد العملاق الإنجليزي ليفربول.

وبالطبع.. تدخل نادي لانس - باعتباره طرفًا في هذه المباراة -؛ رافضًا فكرة تأجيلها بأي شكل، لأن ذلك يخل بمبدأ "عدالة المنافسة".

ولا يُشارك الفريق الفرنسي الذي يضم بين صفوفه الظهير السعودي الدولي سعود عبدالحميد، في أي بطولة قارية خلال الموسم الرياضي الحالي؛ بينما يُقاتل على لقب الدوري المحلي، بكل قوة.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة، تفاصيل الأزمة المشتعلة بين باريس سان جيرمان ولانس، وكيف يُمكن أن يؤثر ذلك على عدالة المُنافسة..