ليفربول أكبر مستفيد وعقدة يونايتد تنتهي ومسيرة مورينيو يعاد إحيائها.. من يحصد ألقاب مانشستر سيتي حال تم نزعها منه؟!

فجرت تقارير صحفية إنجليزية عن طريق ديفيد أورنستين من "ذا أتلتيك" قنبلة مدوية بالإشارة إلى ثبوت إدانة مانشستر سيتي في معظم التهم الموجهة إليه بشأن انتهاك القواعد المالية لرابطة الدوري الإنجليزي وذلك في ختام التحقيقات المعقدة التي شملت الفترة ما بين عامي 2009 و2018.

وعلى الرغم من أن العقوبات الرسمية لم تُعلن بعد وعلى الرغم من تمسك النادي بموقفه عبر بيان رسمي صدر قبل قليل ينتظر أن يسلك مانشستر مسار الاستئناف بمجرد الإعلان عن العقوبات، إلا أن فرضية سحب الألقاب باتت الحديث الأكثر استحواذًا على اهتمام الشارع الرياضي.

فإذا جُرّد الفريق الأزرق من تتويجات تلك الحقبة، ستتغير معالم تاريخ المسابقة وتتحول مسيرات أندية ومدربين بصورة جذرية.