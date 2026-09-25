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علي رفعت

ليفربول أكبر مستفيد وعقدة يونايتد تنتهي ومسيرة مورينيو يعاد إحيائها.. من يحصد ألقاب مانشستر سيتي حال تم نزعها منه؟!

فقرات ومقالات
مانشستر سيتي
الدوري الإنجليزي الممتاز

زلزال كروي يضرب إنجلترا بعد ثبوت إدانة مانشستر سيتي في معظم التهم المالية الموجهة إليه، فماذا لو تحول السيناريو الأسوأ إلى حقيقة وجُرد النادي من بطولاته التاريخية؟ تعرف على المستفيدين من إعادة كتابة تاريخ الدوري الإنجليزي.

فجرت تقارير صحفية إنجليزية عن طريق ديفيد أورنستين من "ذا أتلتيك" قنبلة مدوية بالإشارة إلى ثبوت إدانة مانشستر سيتي في معظم التهم الموجهة إليه بشأن انتهاك القواعد المالية لرابطة الدوري الإنجليزي وذلك في ختام التحقيقات المعقدة التي شملت الفترة ما بين عامي 2009 و2018.

وعلى الرغم من أن العقوبات الرسمية لم تُعلن بعد وعلى الرغم من تمسك النادي بموقفه عبر بيان رسمي صدر قبل قليل ينتظر أن يسلك مانشستر مسار الاستئناف بمجرد الإعلان عن العقوبات، إلا أن فرضية سحب الألقاب باتت الحديث الأكثر استحواذًا على اهتمام الشارع الرياضي.

فإذا جُرّد الفريق الأزرق من تتويجات تلك الحقبة، ستتغير معالم تاريخ المسابقة وتتحول مسيرات أندية ومدربين بصورة جذرية.

  • Jürgen KloppGetty Images

    ليفربول يفكك العقدة التاريخية

    يأتي ليفربول على رأس قائمة الأندية التي قد تستيقظ على واقع جديد تمامًا، إذ خسر الفريق لقب موسم 2013-2014 الشهير بفارق نقطتين فقط لصالح الفريق السماوي في واقعة انزلاق ستيفن جيرارد الذائعة الصيت.

    كما سيكون تتويج ليفربول بلقب ذلك الموسم إنهاءً مبكراً للعقدة التاريخية التي استمرت ثلاثة عقود من الغياب عن عرش الدوري الإنجليزي.

    ولن يقتصر الأمر على ذلك، فالفريق الأحمر خسر أيضاً نهائي كأس الرابطة لموسم 2015-2016 بركلات الترجيح أمام المنافس ذاته، مما يمنح يورجن كلوب لقباً إضافياً في بداية مشواره داخل ملعب آنفيلد.


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  • مانشستر يونايتد يضيف لقبين إلى سجله

    الطرف الآخر لمدينة مانشستر يقف أيضًا أمام مكاسب تاريخية، فالشياطين الحمر احتلوا مركز الوصافة في موسم 2011-2012 بفارق الأهداف فقط بعد ذلك الهدف القاتل لسيرخيو أجويرو في اللحظات الأخيرة.

    ومن شأن تجريد الجار من اللقب أن يضيف تتويجًا إضافيًا للمدرب التاريخي السير أليكس فيرجسون قبل اعتزاله، كما يمنح خزائن أولد ترافورد درع الدوري الإنجليزي للمرة الحادية والعشرين في مسيرة النادي.


  • MourinhoGetty Images

    إنعاش مسيرة مورينيو التائهة

    يقودنا ذلك مباشرة إلى البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي صرح مرارًا بأن احتلاله المركز الثاني مع مانشستر يونايتد في موسم 2017-2018 خلف مانشستر سيتي كان من أعظم إنجازاته التدريبية.

    وبسحب لقب ذلك الموسم الذي حقق فيه بيب جوارديولا مائة نقطة تاريخية، سيُتوج اليونايتد بطلاً، ويعود البرتغالي إلى منصات التتويج بلقب دوري إنجليزي رابع يغير الصورة النمطية التي لحقت بفترته في أولد ترافورد والتي وُصفت لسنوات طويلة بالفشل النسبي.


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  • آرسنال وسندرلاند وستوك سيتي في الصورة

    تمتد المكاسب المحلية لتشمل مسابقات الكؤوس، إذ يترقب ستوك سيتي مصير لقب كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2010-2011 بعدما خسر النهائي بهدف نظيف، وهو التتويج الذي دشن عمليًا حقبة الإدارة الحالية للفريق السماوي.

    بينما يقف سندرلاند في انتظار لقب كأس الرابطة لموسم 2013-2014 حين خسر النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في حين قد يُضاف لقب كأس الرابطة لموسم 2017-2018 إلى خزينة آرسنال الذي كان وصيفاً للبطولة، ليعيد المشهد رسم التاريخ الحديث لكرة القدم الإنجليزية بأكملها.


  • تشيلسي والغياب عن كعكة التتويج المباشر

    على عكس كبار إنجلترا، يجد تشيلسي نفسه خارج قائمة المتوجين بالألقاب الكبرى في حال سحبها، ويعود ذلك إلى أن البلوز لم ينهوا أي موسم في مركز الوصافة خلف مانشستر سيتي خلال فترة الاتهامات الممتدة بين 2009 و2018، ورغم أن الفريق اللندني خاض مواجهات شرفية مثل درع المجتمع في عامي 2012 و2018، إلا أن استفادته الحقيقية تظل غير مباشرة وتتمثل في صعوده النظري للمركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا في موسم 2017-2018 بعدما أنهاه خامسًا، وهو حق معنوي ومالي ضاع على النادي في حينه ولم يعد ممكناً استعادته الآن.


  • Manchester City verdict GFXGOAL

    بيت القصيد

    وسط كل هذه التكهنات، تبقى مسألة سحب الألقاب مجرد سيناريو مطروح لم يُحسم بعد، فالإدانة الأولية لا تعني حتمية اللجوء إلى خيار التجريد في ظل وجود عقوبات بديلة قد تكتفي بالخصم النقطي أو الغرامات المالية القياسية.

    وحتى في حال الاستقرار على إسقاط البطولات، فإن لوائح المسابقات الإنجليزية لا تنص على تحويل الكؤوس تلقائياً إلى الوصيف، بل تمنح اللجان القضائية كامل الصلاحية لترك تلك المواسم دون بطل رسمي وشطبها من السجلات تمامًا، مما يعني أن احتفالات المنافسين المؤجلة قد تظل حبيسة التمنيات دون أن تدخل خزائنهم فعليا.


الدوري الإنجليزي الممتاز
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ليفربول
ليفربول
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مانشستر سيتي
مان سيتي