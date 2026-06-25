"أقل" من راتبه في ليفربول.. تفاصيل عرض الهلال للتعاقد مع محمد صلاح

وفي هذا السياق.. كشف الصحفي الرياضي برونو أندرادي عن رغبة عملاق الرياض الهلال، في تعزيز هجوم الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

أندرادي أشار في تصريحات مع برنامج "Fala a Fonte"، الذي يبث عبر شبكة قنوات "ESPN"، إلى وضع الهلال النجم المصري محمد صلاح، على رأس قائمة المرشحين لتدعيم خط هجوم الفريق الأول؛ وذلك بعد إعلانه الرحيل عن العملاق الإنجليزي ليفربول، بشكلٍ رسمي.