متهمًا التحكيم بمساندة ليفربول .. مدرب إيفرتون يشعل ديربي "ميرسيسايد" ويبعث برسالة تضامن إلى سلوت
المفارقة في شكاوى أنفيلد
سيستضيف ملعب «هيل ديكنسون» يوم الأحد أول ديربي لميرسيسايد في تاريخه، ويخوض إيفرتون هذه المباراة بثقة تامة، حيث لا يفصله عن منافسه سوى خمس نقاط، مع تطلعاته نحو المشاركة في البطولات الأوروبية.
أما بطل إنجلترا الحالي، فقد فاز بثلاث مباريات فقط من أصل آخر 10 مباريات خاضها، وهو على بعد خسارة واحدة من معادلة الرقم القياسي لعدد الهزائم في موسم واحد.
تتزايد الضغوط على المدرب السابق لفريق فينورد، حيث يكافح فريقه لتكرار الأداء الذي قاده إلى رفع كأس الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.
يقول مويس إنه يتعاطف مع منافسه المحلي الذي يعاني، لكنه يصر على أنه "لا يقبل" أن يستخدم مدرب ليفربول قرارات التحكيم كذريعة.
مويس يسلط الضوء على التفوق التاريخي لليفربول
وعندما سُئل عما إذا كان يشعر بالتعاطف مع سلوت، نظراً لأن بعض مشجعي الريدز لا يؤيدونه في محاولته لتغيير الوضع، قال مويس: «بالتأكيد. لقد قام بعمل رائع. ويجب أن أقول إنه مدرب جيد حقًا – وهذا من وجهة نظر محايدة. لكنني لست متأكدًا من أنني أوافقه الرأي في أن الفريق يتعرض لقرارات تحكيمية سيئة في أنفيلد، لأنك إذا سألت أي مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر تاريخ كرة القدم، فسيقول لك إن كان هناك نادٍ واحد يحصل على كل القرارات، فهو نادي ليفربول لكرة القدم".
وواصل الاسكتلندي انتقاده، مشيرًا إلى أن إيفرتون غالبًا ما كان الطرف الخاسر في تلك القرارات خلال فترات عمله المختلفة على مقاعد البدلاء. "لذا، إذا كانوا يواجهون بعض الأمور السيئة في الوقت الحالي، حسناً، لقد كان علينا تحملها لسنوات، في كل مرة نذهب إلى هناك. لكن كمدرب، أعتقد أنه مدرب من الطراز الأول. في الواقع، أعتقد أن مشجعي ليفربول سيوافقون على ذلك إذا كانوا صادقين أيضاً! هناك عدد قليل جداً من القرارات التي تذهب ضد ليفربول في أنفيلد. عدد قليل جداً".
اختبار مهم
وعندما سُئل أكثر عن كيفية تحول المدربين من أبطال إلى نكرات، قال مويس ذو الخبرة: «لقد تقدمت في السن قليلاً. لقد مررت بكل ذلك. لقد كنت هناك وفعلت ذلك. كما تعلمون، قد أبدأ الموسم المقبل بست هزائم وستقولون إنني سيئ! هناك القليل جدًا من التوازن والواقعية في هذه الوظيفة من بعض النواحي. فاز آرني سلوت بالدوري الإنجليزي الممتاز العام الماضي. ربما عليه إجراء بعض التغييرات وأخذ بعض الوقت إذا لم يستقر اللاعبون على الفور. الأمر يشبهنا قليلاً".
كما حذر من التوقعات غير الواقعية، مشيرًا إلى صعوبة الحفاظ على النجاح في المستوى الأعلى في دوري تنافسي. "كيف سيبدو المستوى التالي لإيفرتون العام المقبل؟ إذا كنت تقول 'يجب أن تكونوا ضمن المراكز الأربعة أو الخمسة الأولى!'، فسأقول 'مهلاً، انتظر لحظة! أنت مخطئ." الأمر صعب للغاية. بعض المدربين يقومون بعمل رائع. لكن من المستحيل أن يكون لدينا دوري الدرجة الأولى دون أن يخسر أحدهم. سيكون هناك شخص ما في بؤرة الاهتمام كل عام"، ختم حديثه.
السباق نحو التأهل إلى البطولات الأوروبية
مع بقاء ست مباريات على نهاية الموسم، يجد فريق «التوفيز» نفسه في صراع حقيقي على التأهل إلى البطولات الأوروبية - وهو احتمال بدا مستبعداً خلال فترة الاضطرابات المالية التي شهدتها السنوات الأخيرة. ويظل مويس يركز على التطور الداخلي للفريق بدلاً من أداء منافسيه، على الرغم من الضجة المحيطة بالضغوط التي يتعرض لها الجهاز الفني لليفربول.