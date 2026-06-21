ليفربول يرفض العرض الثاني من إنتر .. رحيل جونز مرفوض بأقل من هذا المبلغ!

رفض ليفربول عرضًا شفهيًا من إنتر، بقيمة حوالي 25 مليون يورو (21.7 مليون جنيه إسترليني؛ 28.7 مليون دولار) لضم جونز، وفقًا لموقع «ذا أتليتيك». وهذه هي المحاولة الثانية التي يبذلها بطل الدوري الإيطالي لضمان خدمات لاعب الوسط البالغ من العمر 25 عامًا هذا الصيف، لكن المبلغ يقل بشكل كبير عن التقييم الذي وضعه نادي ميرسيسايد.

وقد قوبل العرض الأخير بالرفض الفوري، وأُبلغ النادي بأنه ما لم تتغير التقييمات بشكل كبير، فإن ليفربول لا يرى أي مسار واقعي لإبرام الصفقة. وتصر الشخصيات البارزة في أنفيلد على أنهم يفضلون المخاطرة بفقدان جونز دون مقابل الصيف المقبل، على قبول صفقة بأسعار مخفضة في فترة الانتقالات الحالية.