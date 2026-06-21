رفض نادي ليفربول عرضًا رسميًا ثانيًا من نادي إنتر، لضم لاعب الوسط كورتيس جونز، في الوقت الذي يواصل فيه العملاق الإيطالي سعيه لضم خريج أكاديمية أنفيلد. وتشير التقارير إلى أن "الريدز" يصرون على الحصول على مبلغ أعلى بكثير، على الرغم من دخول اللاعب في الأشهر الأخيرة من عقده الحالي.
ليفربول يرفض العرض الثاني من إنتر .. رحيل جونز مرفوض بأقل من هذا المبلغ!
إنتر لم يستجب لتقييم ليفربول
رفض ليفربول عرضًا شفهيًا من إنتر، بقيمة حوالي 25 مليون يورو (21.7 مليون جنيه إسترليني؛ 28.7 مليون دولار) لضم جونز، وفقًا لموقع «ذا أتليتيك». وهذه هي المحاولة الثانية التي يبذلها بطل الدوري الإيطالي لضمان خدمات لاعب الوسط البالغ من العمر 25 عامًا هذا الصيف، لكن المبلغ يقل بشكل كبير عن التقييم الذي وضعه نادي ميرسيسايد.
وقد قوبل العرض الأخير بالرفض الفوري، وأُبلغ النادي بأنه ما لم تتغير التقييمات بشكل كبير، فإن ليفربول لا يرى أي مسار واقعي لإبرام الصفقة. وتصر الشخصيات البارزة في أنفيلد على أنهم يفضلون المخاطرة بفقدان جونز دون مقابل الصيف المقبل، على قبول صفقة بأسعار مخفضة في فترة الانتقالات الحالية.
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الريدز يرفض التنازل عن جونز بأقل من هذا المبلغ
ويطالب ليفربول بمبلغ يقارب 35 مليون جنيه إسترليني لبيع جونز، الذي لم يتبق له سوى عام واحد على انتهاء عقده في أنفيلد. ويشير النادي إلى المبلغ المماثل الذي دفعه توتنهام إلى أتلتيكو مدريد مقابل كونور جالاجر في شهر يناير الماضي.
ويستخدم "الريدز" صفقات محلية أخرى حديثة كمعيار لمطالبهم. فمثل جونز، لم يتبقَ سوى عام واحد على انتهاء عقد المدافع يان بول فان هيك، عندما انتقل مؤخرًا من برايتون آند هوف ألبيون إلى توتنهام مقابل 52 مليون جنيه إسترليني. وقد دفع هذا الموقف الحازم نادي إنتر إلى البحث عن سبل لجمع أموال إضافية، حيث يُقال إن النادي الإيطالي يضع التعاقد مع لاعب وسط ليفربول على رأس أولوياته لتعزيز خط وسطه.
توقف مفاوضات العقد الجديد
ونشأ جونز، المولود في ليفربول، في أكاديمية كيركبي التابعة للنادي، وخاض 228 مباراة مع الفريق الأول، منذ ظهوره الأول في عام 2019. وقد لعب 49 مباراة في جميع المسابقات خلال موسم 2025-2026، لكنه لم يشارك كأساسي سوى في 28 مباراة فقط، وشعر بالإحباط لعدم تمكنه من الحفاظ على مكانه الأساسي في خط الوسط. وأنهى الموسم وهو يلعب في مركز الظهير الأيمن كحل بديل.
توقفت المفاوضات حول العقد الجديد، ولا توجد حاليًا أي محادثات جارية. وتضيف صحيفة «ذا أتليتيك» أن ليفربول لا يزال حريصًا على استكشاف إمكانية التوصل إلى اتفاق جديد، إذا أمكن سد الفجوة بين توقعات اللاعب وما يرغب النادي في تقديمه. لكن في الوقت الحالي، أدى عدم إحراز تقدم في تجديد العقد إلى فتح الباب أمام اهتمام إنتر.
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إنتر يواصل محاولاته رغم الرفض الأولي
حاول إنتر أولاً التعاقد مع جونز خلال فترة الانتقالات في يناير، عندما رفض ريتشارد هيوز، المدير الرياضي لليفربول، على الفور عرض النادي الذي تضمن إعارة مبدئية مع خيار الشراء. وظل "النيراتزوري" مصرًا على مسعاه، معتبراً جونز الإضافة المثالية لفريق سيطر على كرة القدم الإيطالية الموسم الماضي.
قد يحتاج الفريق الإيطالي إلى سلسلة من "التحركات المتتالية في سوق الانتقالات" لتمويل عرض أعلى، لا سيما تلك التي تتعلق بدافيد فراتيسي وانتقاله المحتمل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. وما لم تتوفر تلك الأموال لسد الفجوة بين عرض إنتر وسعر ليفربول المطلوب، يبدو أن جونز سيبقى في ميرسيسايد خلال السنة الأخيرة من عقده.