Goal.com
مباشرالتذاكر
Mohamed Salah Arne Slot Liverpool GFXGOAL
محمود خالد

انزلاقة جيرارد من جديد: عدوانية واتكينز تفسد عودة صلاح .. إيمري مزق ستار ليفربول وأطاح بكل أوراق سلوت!

فقرات ومقالات
أستون فيلا
ليفربول
الدوري الإنجليزي الممتاز
محمد صلاح
أولي واتكينز
آرني سلوت
أوناي إيمري

أستون فيلا إلى دوري أبطال أوروبا رسميًا..

هكذا تكون متعة الدوري الإنجليزي، الصعوبة ليست في اقتناص اللقب فقط، بل في "مقعد" دوري أبطال أوروبا، أيضًا، في صراع، أثبت بأنه حتى الإنجاز الوحيد الذي بإمكان ليفربول أن يحققه هذا الموسم، سيكون بحاجة فيه لهدايا المنافسين.

أستون فيلا نجح في إسقاط ليفربول، بنتيجة (4-2)، في ميدان "فيلا بارك"، ضمن الجولة السابعة والثلاثين، وقبل الأخيرة، من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بموسم 2025-2026.

وتقدم مورجان روجرز بهدف لفيلا، في الدقيقة 42، ثم رد فيرجيل فان دايك، بالتعادل لليفربول في الدقيقة 52، فيما وقع أولي واتكينز على الهدفين الثاني والثالث، قبل أن يوقع جون مكجين على الهدف الرابع، في الدقائق 57 و73 و89، بينما عاد فان دايك لتقليص الفارق في الدقيقة 90+3.

وتلقى أستون فيلا، دفعة معنوية كبيرة، قبل نهائي الدوري الأوروبي، أمام فرايبورج، حيث ضمنت كتيبة أوناي إيمري، رسميًا، التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بعد احتلال المركز الرابع، برصيد 62 نقطة، بينما دخل ليفربول "لعبة الحسابات"، في الجولة الأخيرة، بحلوله خامسًا بـ59 نقطة، بفارق أربع نقاط عن بورنموث "السادس".

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول مواجهة أستون فيلا وليفربول، في الجولة قبل الأخيرة..

  • FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-LIVERPOOLAFP

    "الوحش" واتكينز: لا خوف على الحلم الأوروبي

    هل كان الفضل إلى "تكتيك" إيمري؟ أم عشوائية آرني سلوت؟ أداء ولا أروع، يستحق أن يودع به لاعبو أستون فيلا، جماهيرهم في موسم 2025-2026، شاهدنا فيه "شراسة" وعدوانية، واختراق بلا معاناة لصفوف الريدز.

    أستون فيلا لعب بذكاء، امتصّ "ضغط" ليفربول، بسلاح المرتدّات، ومن ثمّ بسط سيطرته في مجريات الشوط الثاني، الذي وجد فيه الليفر معاناة في كسر الخطوط الخلفية، ولعلّ ذلك كان مبررًا لمحاولة ماك أليستر "التذاكي" على الحكم، باستفزاز كونسا، لادعاء الإصابة ومحاولة الحصول على مخالفة في الدقيقة 72.

    وبخلاف تفوقه في اللعب الجماعي، والمهارات الفردية، لعب أستون فيلا على سلاحين تمكن بهما من كسر شوكة ليفربول..

    * الكرات الثابتة: وخاصة الركنيات التي جاء منها الهدفان الأول والثالث.

    * الكرات الطويلة، واستغلال توغلات مورجان روجرز في العمق، وكذلك سرعات أولي واتكينز.

    بالحديث عن واتكينز، فإننا نتحدث عن ذلك "العدواني"، ورغم أنه كاد أن يدفع ثمن اندفاعه، إلا أنه أظهر شراسة في استغلال الكرات الطويلة من الخلف، بسرعاته، وسهولة اختراقه للدفاع، موقعًا على الهدفين الثاني والثالث.

    إن كان ذلك الفوز الأول منذ سنوات، فإنه لم يأت صدفة، بل كان أستون فيلا، متفوقًا طولًا وعرضًا، ولعب بدهاء تكتيكي، استحق به النقاط الثلاث، بل ويمكن القول، إنه لو لعب بهذه العدوانية في نهائي الدوري الأوروبي، فإن إيمري لن يجد معاناة في الفوز بلقبه المفضل، وتتويج فيلا بأول لقب أوروبي منذ 44 عامًا.

    • إعلان
  • FBL-ENG-PR-EVERTON-LIVERPOOLAFP

    محمد صلاح .. فشل ستار "أزمة" سلوت

    قبل ليلة الوداع، عاد النجم المصري محمد صلاح، نقطة ضوء في عتمة الهزيمة الثقيلة، ولكن الوصف الأمثل، أيضًا، إن عودة صلاح ربما تكون خير ستار على أزمة سلوت.

    المدير الفني لليفربول، قرر الدفع بكل أوراقه في الشوط الثاني، أشرك محمد صلاح وفلوريان فيرتس، وفيديريكو كييزا، بحثًا عن مجاراة "ذكاء" أوناي إيمري، ولكن ذلك لم يحدث.

    سلوت قال إن صلاح قد يشارك لبضع دقائق، بعد عودته من الإصابة، إلا أن ظروف المباراة، دفعته لزيادة المساحة قليلًا.

    محمد صلاح لعب على التمريرات، ومحاولة التواجد في العمق، وصنع الخطورة مع فلوريان فيرتس وسوبوسلاي، إلا أن لاعبي أستون فيلا نجحوا في تفكيك أي ألعاب ثلاثية، ولذلك، فإن أي فرص لسعادة جماهير ليفربول بعودة النجم المصري، قد تبددت تمامًا في ليلة الرباعية.

  • انزلاقة جيرارد والتسلل ينقذ ديبو من مصير كان

    إن كانت "انزلاقة" ستيفن جيرارد، قد كلفت ليفربول خسارة لقب الدوري الإنجليزي، في موسم 2013-2014، فإن "انزلاقة" دومينيك سوبوسلاي، فتحت الباب أمام ثورة أستون فيلا، التي اقتنصت بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

    ويمكن القول إن إيميليانو مارتينيز، حارس مرمى أستون فيلا، وبطل مونديال قطر، كان ليعيد نفس لقطة الألماني أوليفر كان، في نهائي مونديال 2002، حينما أخطأ في استلام الكرة من تسديدة جرافنبيرخ، لترتد إلى كودي جاكبو الذي سددها في الشباك، على طريقة رونالدو نازاريو، إلا أن راية التسلل أفسدت كل شيء.

  • كلمة أخيرة..

    بشكل عام، هناك بوادر ضوء في أداء ليفربول، في مباراة، بل موسم للنسيان، تمثلت في تحركات كورتيس جونز، كمحور وصانع ألعاب، وأيضًا، في تهديدات ريو نجوموها، الذي عادل مايكل أوين، كأكثر لاعبي ليفربول، مشاركة في البريمييرليج قبل بلوغ 18 عامًا.

    ولكن، لعل هذا الأمر كان في الشوط الأول، بينما في الثاني، شاهدنا أستون فيلا ينجح في تعطيل كل مفاتيح لعب ليفربول، وباستثناء بعض اللقطات التي نجح فيها الريدز في الوصول لمرمى "ديبو" مارتينيز، فإن سلوت بدا عاجزًا، رغم الدفع بأسلحته، أمام "دهاء" أوناي إيمري، في مباراة شهدت عدوانية أولي واتكينز، النجم الأول في تلك المباراة.

الدوري الأوروبي
فرايبورج crest
فرايبورج
فرايبورج
أستون فيلا crest
أستون فيلا
أستون فيلا
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول crest
ليفربول
ليفربول
برينتفورد crest
برينتفورد
برينتفورد