ليفاندوفسكي يوجه طلبًا للاعبي برشلونة .. والهدف رقم رقم خاص بمورينيو وريال مدريد
دراما في اللحظات الأخيرة في بامبلونا
اقترب برشلونة خطوة كبيرة من الاحتفاظ بلقب الدوري الإسباني بعد فوزه المثير 2-1 على أوساسونا يوم السبت. افتتح ليفاندوفسكي التسجيل في الدقيقة 81 قبل أن يضاعف فيران توريس النتيجة بعد خمس دقائق ليضع فريق هانسي فليك في موقع السيطرة. ورغم أن راؤول جارسيا قلص الفارق لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة 88، إلا أن العملاق الكتالوني صمد ليوسع صدارته للجدول إلى 14 نقطة.
طموح المائة نقطة
وفي حديثه إلى قناة DAZNبعد صافرة النهاية، أوضح ليفاندوفسكي أن الفريق يجب أن يحافظ على قوته ومستواه بغض النظر عن موعد حسم اللقب رياضياً. وقال: "الهدف هو الفوز في كل مباراة للوصول إلى 100 نقطة. حتى لو فزنا بالدوري الإسباني، علينا الفوز بالمباريات المتبقية. الفوز بالدوري الإسباني لحظة رائعة. الاحتفالات في المدينة جميلة. حتى نفوز بالدوري الإسباني، من الأفضل ألا نتحدث كثيرًا".
الثناء على راشفورد
وبصرف النظر عن هدف النقاط، أعرب اللاعب الدولي البولندي عن امتنانه للتمريرة التي قدمها ماركوس راشفورد، والتي مهدت الطريق لتسجيل الهدف الأول. وفي معرض حديثه عن هدفه الثامن عشر هذا الموسم والتغيير التكتيكي الذي أجراه الفريق، قال ليفاندوفسكي: «رأيت أن راشفورد قادر على إرسال عرضية. كانت تمريرة رائعة جدًا للمهاجم. بالنسبة لي، من المهم جدًا استلام الكرات داخل منطقة الجزاء".
وأتبع: "أنا سعيد جدًا بالفوز اليوم وبتسجيل هدف مهم، وهو الهدف الأول. كان علينا أن نقاتل حتى النهاية، وقبل المباراة تحدثنا عن صعوبة الفوز هنا. في الشوط الأول لعبنا ببطء مع الكرة، لكننا لعبنا بشكل أفضل في الشوط الثاني".
العقبات الأخيرة
يتصدر برشلونة حالياً الدوري الإسباني برصيد 88 نقطة، ويجب عليه الفوز في مبارياته الأربع الأخيرة ضد ريال مدريد، وديبورتيفو ألافيس، وريال بيتيس، وفالنسيا ليصل إلى علامة 100 نقطة. ويهدف فريق فليك إلى محاكاة الإنجازات التاريخية لفريق برشلونة فيلانوفا في موسم 2012-2013 وريال مدريد بقيادة مورينيو، الذي حقق هذا الإنجاز في العام السابق.
وستختبر المباريات القادمة، التي يتصدرها ديربي الكلاسيكو الصعب، قدرة الفريق على التحمل، حيث سيحاول اللاعبون الموازنة بين الاحتفال المحتمل باللقب والسعي لتحقيق إنجاز مثالي.