ليفاندوفسكي يوجه طلبًا للاعبي برشلونة .. والهدف رقم رقم خاص بمورينيو وريال مدريد

وبصرف النظر عن هدف النقاط، أعرب اللاعب الدولي البولندي عن امتنانه للتمريرة التي قدمها ماركوس راشفورد، والتي مهدت الطريق لتسجيل الهدف الأول. وفي معرض حديثه عن هدفه الثامن عشر هذا الموسم والتغيير التكتيكي الذي أجراه الفريق، قال ليفاندوفسكي: «رأيت أن راشفورد قادر على إرسال عرضية. كانت تمريرة رائعة جدًا للمهاجم. بالنسبة لي، من المهم جدًا استلام الكرات داخل منطقة الجزاء".

وأتبع: "أنا سعيد جدًا بالفوز اليوم وبتسجيل هدف مهم، وهو الهدف الأول. كان علينا أن نقاتل حتى النهاية، وقبل المباراة تحدثنا عن صعوبة الفوز هنا. في الشوط الأول لعبنا ببطء مع الكرة، لكننا لعبنا بشكل أفضل في الشوط الثاني".