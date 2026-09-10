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علي سمير

ميسي أمام ليفاندوفسكي .. ليو خالف الجميع وجلب النحس معه و"مشاجرة غبية" فشلت في استفزاز البولندي!

فقرات ومقالات
ليونيل ميسي
إنتر ميامي
الدوري الأمريكي
شيكاغو فاير ضد إنتر ميامي
شيكاغو فاير
روبرت ليفاندوفسكي
رودريجو دي بول

مواجهة مثيرة حافلة بالأحداث

لو قلت لك إن ليونيل ميسي سيكون له صديقًا في نهاية مسيرته يصنع له الأهداف ويتعاون معه من خارج دائرة أصدقائه المعروفين، فآخر من ستتوقعه هو البرازيلي كاسيميرو.

هذا ما حدث بالضبط في الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، في تعادل إنتر ميامي مع شيكاغو فاير، في جولة جديدة من بطولة الدوري الأمريكي للمحترفين.

المواجهة التي أقيمت على ملعب شيكاغو، انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منهما، حيث جاء هدف خصم إنتر ميامي عن طريق أحد النجوم الذين نعرفهم جميعًا، وهو البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وأما هدف إنتر ميامي، فقد جاء من خلال عدو ميسي القديم وصديقه الجديد كاسيميرو من كرة رأسية في الدقيقة 47 من عمر اللقاء.

والآن .. نحن جئنا للتحدث عن ما قدمه ليفاندوفسكي وميسي في هذه المواجهة..


  • FBL-MLS-INTER MIAMI-CHICAGO FIREAFP

    تعاون مثير للدهشة

    هل تتذكر أيام الكلاسيكو عندما كان يتدخل كاسيميرو بعنف على ميسي، ويوجه أنظاره نحو الأرجنتيني بابتسامته المستفزة المعروفة عنه؟ كل هذا أصبح جزءًا من الماضي.

    كاسيميرو يعيش أفضل فتراته مع إنتر ميامي في الوقت الحالي، وذلك بتسجيله 3 أهداف في آخر 3 مباريات في الدوري الأمريكي هذا الموسم، وهدفه الثالث جاء بمساعدة ميسي الذي لعب ركنية متقنة للغاية من الجهة اليسرى.

    المثير في تنفيذ ميسي للركلة الركنية، هو أنه لعبها بطريقة يبدو أنها انقرضت تمامًا، وذلك بتنفيذ كرة على الجانب الأيسر من لاعب يسدد بقدمه اليسرى، عكس ما يحدث حاليًا بشكل عام في أوروبا وداخلها، بتنفيذ اللاعب للركنية بالقدم العكسية لجهة التسديد لضمان توجيهها بأفضل شكل ممكن إلى داخل منطقة الجزاء.

    ولكن عندما نتحدث عن ميسي، فلا مجال لأي شيء تقليدي، ليو يمكنه مخالفة الجميع كما يشاء، حيث نفذها بقدمه اليسرى بشكل طبيعي، لتصل على رأس كاسيميرو الذي أثبت مرة أخرى أن لا يزال أمامه الكثير ليقدمه.

    وأما عن النجم الأرجنتيني، فقد وصل إلى الرقم 1350 من الإسهامات على مدار مسيرته الكروية، بواقع 927 هدفًا و423 تمريرة حاسمة، أرقام تبدو مستحيلة على لاعب واحد!

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  • FBL-MLS-INTER MIAMI-CHICAGO FIREAFP

    لقطة من زمن الجميل وظاهرة مثيرة للقلق

    على الجانب الفردي، ميسي قدم مباراة جيدة للغاية، سواء من خلال حمل الكرة والاختراق بها في أماكن متقدمة من عمق الملعب، وهدد مرمى الخصم في أكثر من مناسبة، وهذا ما تقوله الأرقام :

    تسديدات : 9

    دقة تمرير : 20 تمريرة صحيحة من أصل 25 بنسبة 80%

    لمس للكرة : 45 مرة

    خسارة الكرة : 11 مرة

    حمل للكرة نحو مناطق الخصم : 18

    وفي الدقيقة 40 ظهر ميسي وكأنه على وشك استعادة ذاكرة الأهداف الأيقونية مع برشلونة، بعدما راوغ أكثر من لاعب وسدد بقدمه اليسرى من على حدود المنطقة، ولكن الحارس كريس برادي أبعدها بنجاح.

    الغريب أن كل ذلك لم يساعد إنتر ميامي على الفوز، لأن الفريق تعادل، ليكمل سلسلة مكونة من 10 مباريات انتصر فيها مرتين فقط منذ عودة ميسي من كأس العالم 2026، هل جلب معه النحس من المونديال بشراكته المثيرة مع كاسيميرو؟

  • Chicago Fire FC v Inter Miami CFGetty Images Sport

    ماذا عن ليفاندوفسكي؟

    المهاجم البولندي رحل عن برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لأن الاعتقاد السائد هو أنه لم يعد لديه ما يقدمه مع النادي الكتالوني، ليعوضه الفريق بالثنائي كريم أديمي وجابرييل جيسوس.

    الآن، نحن في الفترة الوردية من الموسم، برشلونة يهزم الجميع محليًا وأوروبيًا، بل اكتسح رايو فاييكانو وإلتشي وفالنسيا وسجل في كل منهم 5 أهداف، وفعل نفس الأمر أمام فينورد في افتتاح مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا.

    ولكن ماذا عندما تسوء الأمور؟ هل يتذكر أحدهم ليفاندوفسكي؟ المهاجم البولندي كان أحد أهم نجوم المباراة وسجل هدف التقدم لفريقه، بعدما استقبل كرة عرضية بصورة رائعة من لمسة واحدة في الدقيقة العاشرة.

    الطريقة التي سجل بها صاحب الـ38 سنة هذا الهدف، تؤكد أن اللاعب لا يزال يمتلك الصفات البدنية التي تؤهله لصناعة الفارق، ولا علاقة بالأمر بأنه يلعب في الدوري الأمريكي وليس بالدوريات الأوروبية.

    رشاقة ليفاندوفسكي لا تزال موجودة، وطريقة توجيهه للكرة بهذه الوضعية لجسده تؤكد أن اللاعب لا يزال يمتلك قدرته على إنهاء الفرص داخل الصندوق بغض النظر عن أي شيء آخر.

    نعم برشلونة كان يحتاج لتجديد صفوفه وحاول ضم خوليان ألفاريز، ولكن رحيل ليفاندوفسكي الذي سجل 7 أهداف في 13 مباراة حتى الآن مع شيكاغو فاير، دون ضمان البديل المناسب له، قد يجعلنا نعود في لحظة ما من الموسم للتأكيد على أن اللاعب كان يستحق البقاء ولو لعام واحد.

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  • Chicago Fire FC v Inter Miami CFGetty Images Sport

    مشاجرة بلا منطق

    لقطة أخرى كانت مثيرة لليفاندوفسكي، ليست متعلقة بمستواه بل بشخصيته الهادئة التي لا يمكن استفزازها، عندما حاول الاعتراض على تصرفات أحد مدافعي إنتر ميامي، ليتدخل رودريجو دي بول لمحاولة استفزازه ولكن مهاجم برشلونة السابق قابله بابتسامة.

    وفقًا للعديد من الروايات وقراء الشفاه، فإن دي بول قال لليفاندوفسكي:"من أنت يا غبي؟ لقد فزت بلقبين كوبا أمريكا وكأس عالم، بما فزت أنت؟".

    دعونا نجيب على دي بول، الذي قرر معايرة ليفاندوفسكي بطريقة غريبة وغير منطقية، مستندًا فقط إلى المنافسات الدولية، متجاهلًا كل ما حققه البولندي على صعيد الأندية.

    الأرجنتيني فاز بلقبين كوبا وكأس العالم نعم، ولكنه لم يكن مؤثرًا بدرجة كبيرة في تلك الإنجازات، أو على الأقل لا يمكن وضعه ضمن الأسباب الرئيسية للتتويج بها، كما أنه لم يحصل على أي لقب طوال مسيرته مع الأندية في أوروبا، ولم يفز خارج المنتخب سوى بكأس الدوري الأمريكي لموسم 2024/2025.

    وعلى الجانب الآخر : ليفاندوفسكي فاز بـ10 بطولات دوري ألماني، 3 دوري إسباني، دوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونخ، لقب السوبر الأوروبي، كأس ألمانيا 3 مع بايرن و1 مع بوروسيا دورتموند.

    وحصل ليفاندوفسكي على جائزة لاعب العام 12 مرة في ألمانيا، بالإضافة إلى جائزتين للحذاء الذهبي في أوروبا لموسم 2020/2021 و2021/2022، والمزيد من الألقاب الفردية والجماعية.

    إنجازات نجم برشلونة السابق لا يمكن حصرها، ولو صحت رواية قراء الشفاه، فالسؤال الأكثر من الناحية المنطقية هو : من أنت يا دي بول؟ .. مشاجرتك مع ليفاندوفسكي هي الأحق بصفة الغباء وليس البولندي!


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