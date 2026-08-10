روبرت ليفاندوفسكي أمام سانتوس لاجونا .. لمثل هذه الأوقات انتقل إلى أمريكا وخدمه القدر بإبعاده عن الدوري السعودي!

للمباراة الثانية على التوالي، ينجح المهاجم المخضرم روبرت ليفاندوفسكي في هز شباك خصوم شيكاغو فاير، حتى وإن لم يكن في أفضل حالاته!

البولندي قاد الفريق الأمريكي للفوز، فجر اليوم الإثنين – بتوقيت مكة المكرمة – أمام سانتوس لاجونا المكسيكي بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الثانية من كأس الدوريات.

تقدم الفريق المكسيكي أولًا بهدف في الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول عن طريق إيزيكيل بولود، قبل أن يحقق نظيره الأمريكي الريمونتادا في الـ17 دقيقة الأخيرة بثلاثية فيليب زينكرناجيل، روبن لود وروبرت ليفاندوفسكي في الدقائق 72، 90 و3+90.

الفوز رفع رصيد رفاق ليفا إلى النقطة السادسة محتلين المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثانية، إذ يتأخرون بفارق الأهداف فقط عن الصدارة، فيما يحتل سانتوس لاجونا المركز الـ12 في المجموعة الأولى دون أي نقاط.

وللتعمق أكثر فيما قدمه روبرت ليفاندوفسكي في الظهور الثالث له مع فريقه الجديد؛ شيكاغو فاير أمام سانتوس لاجونا، دعونا نستطرد في السطور التالية..



