الآن وصل ليفاندوفسكي إلى الدوري الأمريكي .. شيكاغو فاير "أجبره" على ما فشل به برشلونة وشارلوت دفع الثمن!

بعد عناد الساحرة المستديرة له في أول مباراتين بقميص شيكاغو فاير، الآن يمكننا أن نقول إن موسم النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي قد بدأ بالفعل في الدوري الأمريكي!

الوافد الجديد من برشلونة قاد شيكاغو فاير اليوم الأحد، للفوز أمام شارلوت بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ19 من الدوري الأمريكي 2026.

تلك الثنائية أعادت رفاق ليفا لطريق الانتصارات بعد التعثر في آخر جولتين أمام إنتر ميامي (2-3)، ونيويورك سيتي (1-3).

وارتفع رصيد شيكاغو فاير للنقطة الـ29 في المركز الرابع بمجموعة الشرق، متأخرًا بـ11 نقطة عن ناشفيل "المتصدر"، وتسع نقاط عن إنتر ميامي "الوصيف"، ونقطة وحيدة عن نيو إنجلاند "الثالث". أما شارلوت فيحل بالمركز السابع بـ25 نقطة.

وللتعمق أكثر في الظهور الثالث لليفاندوفسكي بالدوري الأمريكي أمام شارلوت، دعونا نستطرد في السطور التالية..



