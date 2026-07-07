تتجه أنظار الشارع الرياضي النرويجي نحو تكريم استثنائي وتاريخي للحارس أوريان نيلاند حامي عرين منتخب النرويج عقب قيادته الإعجازية لبلاده إلى ربع نهائي كأس العالم إثر الإطاحة بالمنتخب البرازيلي العريق.
وكشفت تقارير صادرة من مدينة فودا النرويجية مسقط رأس الحارس عن مقترح رسمي تدرسه البلدية لتشييد تمثال برونزي تكريمًا لبطل المونديال الأول بحسب ما ذكرت صحيفة "جلوبو" البرازيلية حيث قوبلت هذه الخطوة برد فعل حازم وبارد من الحارس البالغ من العمر خمسة وثلاثين عامًا والذي طالب بتأجيل أي مظاهر تكريمية كونه لا يزال يمتلك الكثير ليقدمه في المغامرة المونديالية الجارية.