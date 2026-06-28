بينما كان عالم كرة القدم مفتونًا بظهور الجناح البالغ من العمر 18 عامًا، خفّض كيمبس من التوقعات بإصراره على أن كأس العالم يوفر مستوى مختلفًا من التدقيق مقارنة بالليجا.

ويعتقد الفائز بكأس العالم عام 1978 أن مكانة الأسطورة لا تُكتسب إلا عندما يستطيع اللاعب حمل منتخب بلاده على أعظم المسارح على الإطلاق.

وفي حديثه إلى وسائل الإعلام عن تأثير يامال على لا روخا، قال كيمبس: "عليه أن يثبت ذلك [أنه نجم خارق]. في برشلونة، رأينا ذلك جميعًا بالفعل، لكن دعونا نراه في كأس العالم. فهناك تظهر قيمة اللاعبين الكبار.".

نجم الأرجنتين السابق متمسك برأيه بأن ضغوط الأدوار الإقصائية في البطولات الدولية تفصل بين اللاعبين الجيدين والعظماء.



